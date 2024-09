El propagandista del Kremlin declara: "Un límite óptimo está en el Océano Atlántico"

19:51 Según el famoso presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov, la conquista de Rusia no debería detenerse en Ucrania. Él sugiere entusiastamente, "Creo que la frontera ideal es el Atlántico. Una frontera natural". Solovyov, un propagandista del Kremlin, ve potencial para nuestras tropas en ciudades europeas notables como Berlín, Lisboa, Madrid y hasta reminiscencias positivas sobre París. Cuando se le recuerda de la población rusa insuficiente, responde, "Los hermanos bielorrusos están de nuestro lado". De lo contrario, se podría considerar a China como una alternativa.

19:01 Voluntarios británicos se preparan para el invierno en UcraniaMuchas casas ucranianas que han resistido los bombardeos ahora carecen de ventanas - una situación desafiante justo antes de la llegada del invierno. La organización benéfica británica "Insulate Ukraine" está abordando este problema viaja a zonas activas de guerra e instala ventanas temporales.

18:34 Mineros atrapados en Donetsk150 mineros están actualmente atrapados en Dobropillia debido a un corte de energía causado por los ataques rusos en la región de Donetsk. Esta información la proporciona Mykhailo Volynets, jefe de la Unión de Mineros de Ucrania, según informó "Kyiv Independent". Dobropillia, una ciudad de alrededor de 28,000 habitantes antes de la guerra, se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. Las fuerzas rusas han estado atacando esta área recientemente, lo que ha provocado interrupciones en el suministro de energía de Dobropillia y asentamientos cercanos, incluidas las minas de carbón. El corte de energía ha causado peligros de gas y inundaciones en las minas, según el informe. Volynets agrega que la situación sigue siendo "difícil".

18:08 Suecia fortalece su defensa civil: Aumento significativo del presupuestoSuecia planea duplicar su inversión en defensa civil en los próximos tres años para prepararse mejor para posibles confrontaciones. "Las lecciones de la guerra de Ucrania demuestran la importancia de mantener los sectores cruciales de la sociedad", reveló el gobierno de Estocolmo. El ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, confirma que Suecia aumentará el presupuesto de defensa civil en dos mil millones de coronas, lo que sumará 8.5 mil millones de coronas este año. Se targeting an annual budget of 15 billion crowns by 2028. "The threat level remains significant and is expected to remain so in the foreseeable future," Bohlin concluded.

17:49 Putin: NATO "en guerra con Rusia" si Occidente aprueba el uso de armas de largo alcance por parte de UcraniaEl presidente ruso Vladimir Putin afirma que si el Occidente aprueba el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania contra objetivos rusos, la OTAN "estaría en guerra" con Rusia. Putin explicó que "Esto cambiaría significativamente la naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia". Si se toma esta decisión, "representaría nada menos que una involvement directa de los países de la OTAN en la guerra en Ucrania". Ucrania ha estado solicitando permiso al Occidente para desplegar armas de largo alcance contra objetivos rusos para prevenir ataques durante meses.

17:07 Zelensky critica la iniciativa de paz chino-brasileña como "destructiva"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descarta la iniciativa de paz chino-brasileña como "destructiva y meramente una declaración política". Zelensky argumenta, "¿Cuál es el punto de proponer 'aquí está nuestra iniciativa' sin siquiera consultarnos?". China y Brasil presentaron una llamada a una conferencia internacional de paz en mayo pero no consultaron a Kyiv, a diferencia de Moscú. Zelensky pregunta además, "¿De qué tipo de actuación teatral se trata?".

16:40 Ucrania: Misil ruso impacta en barco de cargaUn misil ruso impacta supuestamente en un barco de carga que transporta grano de Ucrania, dejando ileso el destino del barco - Egipto. El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, califica este ataque como un "ataque escandaloso a la libertad de navegación y la seguridad alimentaria mundial". El presidente Zelensky y un portavoz de la Marina ucraniana reconocen que el barco de grano estaba fuera de la

16:11 Tres trabajadores de la Cruz Roja muertos en UcraniaSegún fuentes ucranianas, tres trabajadores de la Cruz Roja ucraniana han muerto en un ataque ruso. Este incidente tuvo lugar en un pueblo de la región disputada de Donetsk, según la oficina del fiscal general de Ucrania, que lo anunció en Telegram. Dos trabajadores más fueron hospitalizados, uno en estado crítico. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyj, acusó a Rusia de otro crimen de guerra, señalando que una fuerza de ocupación había atacado vehículos de la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en Donetsk.

15:45 El público excluido del juicio contra los abogados de NavalnyEl juez que supervisa el juicio penal contra tres abogados del crítico del Kremlin Alexei Navalny en Petushki expulsó rápidamente al público de los procedimientos contra Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Citó una advertencia policial sobre posibles provocaciones por parte de los seguidores de Navalny como razón. Los tres abogados son acusados de pertenecer a una organización extremista, la Fundación Anticorrupción establecida por Navalny.

15:18 Batalla naval en el Mar NegroSe informan combates en el mar y aire entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro. El ejército ucraniano afirmó haber derribado un caza ruso Su-30 utilizando un arma portátil de defensa aérea el lunes. No se proporcionaron detalles de la operación desde Kyiv. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso informó el martes sobre un intento fallido de Ucrania de atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro con lanchas rápidas. Las fuentes rusas afirmaron que ocho de las 14 lanchas fueron destruidas, mientras que las demás tuvieron que retirarse sin perder un avión.

14:54 Soldados ucranianos: "Estamos hartos de la guerra"Los soldados ucranianos deben utilizar sus recursos limitados sabiamente en el conflicto en curso. La reportera Kavita Sharma observó tanto armas soviéticas antiguas con munición baja como las pocas pero superiores armas occidentales nuevas en la línea del frente.

14:23 Zelensky: Rusia lanza contraofensiva en KurskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia ha lanzado una contraofensiva en la región fronteriza de Kursk. Zelensky lo afirmó en una conferencia de prensa en Kyiv sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ruso informó a través de Telegram que las unidades rusas habían liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Político iraní critica relaciones con RusiaUn político conservador iraní expresó críticas sobre las relaciones de su país con Rusia, lo cual es inusual dada la actual tensión diplomática. Ali Motahari, exvicepresidente del parlamento, citó las nuevas sanciones impuestas por Alemania, Francia y el Reino Unido debido al presunto suministro de misiles balísticos a Rusia por parte de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó firmemente estas acusaciones.

13:38 Ciudad ucraniana de Pokrovsk parcialmente sin agua y gasDespués de los ataques rusos, la ciudad ucraniana de Pokrovsk en la región de Donetsk no tiene suministro de agua regular y muchos residentes no tienen gas para cocinar y calentar, según Vadym Filaschkin, gobernador de la región. Una planta de tratamiento de agua fue dañada en los combates, y la ciudad depende de más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua. Además, un centro de distribución de gas fue destruido el día anterior, dejando a 18,000 personas en Pokrovsk sin gas.

13:07 Rusia probablemente exagera el número de buques de guerraEl portal de noticias ruso independiente "Agentstvo" informó que Rusia probablemente solo tiene la mitad de buques de guerra que afirma el Ministerio de Defensa ruso. El ministerio claims that more than 400 warships are participating in the large-scale military exercise "Ocean-2024." However, the portal cites unverifiable online data to estimate only 264 and 299 warships, respectively, from the projects "Global Naval Powers Ranking 2024" and "RussiaShips.info." Furthermore, around 50 ships and submarines from the Black Sea Fleet, which is not participating in the exercise, were included in these estimates. Russia has previously been accused of exaggerating the size of its military forces.

12:28 Operaciones de espionaje ruso contra el ejército alemánLas agencias de espionaje ruso han intensificado sus actividades de espionaje contra el apoyo alemán a Ucrania y el ejército alemán, según se detalla en el último informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). Este cambio de enfoque de objetivos estratégicos más grandes a objetivos más tácticos indica que Rusia ha mostrado un creciente interés en obtener detalles sobre la ayuda militar proporcionada por Alemania a Ucrania, incluyendo rutas de suministro, procedimientos de despliegue y estrategias para utilizar armas occidentales en Ucrania. Además, las capacidades del ejército alemán para defender su territorio y alianzas también están bajo estrecha vigilancia por parte de las agencias de inteligencia rusas.

11:52 Munz: "Amenaza nuclear contra Berlín" no es una casualidadExiste la posibilidad de que el Reino Unido y Estados Unidos autoricen a Ucrania para utilizar armas contra territorio ruso. Hasta ahora, el Kremlin ha frustrado efectivamente tal decisión mediante intimidación, afirma el corresponsal de ntv Rainer Munz. Por lo tanto, no es sorprendente que un experto en armas atómicas ahora abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Retraso en la Toma de Decisiones sobre Misiles de Largo Alcance en UcraniaEl despliegue de misiles de largo alcance por parte de Ucrania aún podría tardar algún tiempo, según un informe de Bloomberg. Parece poco probable que se adopte una resolución en la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se reunirán aproximadamente 150 jefes de estado y de gobierno. El artículo destaca al secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy, quien pronostica que la reunión de la ONU ofrecerá la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. Según el informe, el presidente ucraniano Zelenskyj tiene la intención de reiterar su llamado a misiles de largo alcance en la reunión. Blinken y Lammy visitaron Kyiv el miércoles para escuchar los planes de Zelenskyj para posibles ataques en territorio ruso. Blinken planea discutir esto con el presidente Biden el viernes. El primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el viernes.

10:31 Visita de Blinken a Polonia después de salir de KyivEl secretario de Estado de EE. UU., Blinken, se detiene en Polonia, un importante aliado de Ucrania, de regreso a Kyiv. Está programada una reunión con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken probablemente discutirá la colaboración aumentada con Polonia, que sirve como el principal centro logístico de la ayuda militar occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache por diez mil millones de dólares a la empresa estadounidense Boeing.

09:59 Fuerza Aérea Ucraniana Informe 5 Misiles y 64 Drones Iraníes en Ataque NocturnoLa fuerza aérea ucraniana afirma que el ejército ruso lanzó 5 misiles y 64 drones de combate iraníes en un ataque nocturno a Ucrania. Según los informes militares, se derribaron 44 drones. Sin embargo, los detalles de estos informes remainen sin confirmar. La defensa aérea se activó varias veces alrededor de Kyiv para interceptar drones que se acercaban.

09:11 Experto Ruso Aboga por Fortalecimiento de Señales NuclearesEl experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debe dejar claro que está preparada para utilizar armas nucleares, según el periódico ruso "Kommersant". El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debería ser infundir miedo en los adversarios actuales y potenciales, afirma Karaganov, quien argumenta que Rusia podría lanzar un ataque limitado en un país de la OTAN sin desatar un conflicto nuclear a gran escala. El gobierno de EE. UU. se estaría engañando a sí mismo si afirmara que proporciona protección nuclear a sus aliados. Karaganov ha defendido anteriormente la consideración de un ataque nuclear preventivo para disuadir a sus enemigos. Algunos expertos occidentales afirman que Karaganov desempeña una función útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que inquieten al Oeste y hagan parecer más razonable a Putin en comparación.

08:46 Ucrania Espera Aprobación de EE. UU. para Lanzar Ataques Más Profundos en Territorio RusoHay un creciente optimismo en Ucrania de que pronto se les autorizará a lanzar ataques más lejos en territorio ruso utilizando armas occidentales, según los comentarios del secretario de Estado de EE. UU. durante su visita a Kyiv. El Reino Unido parece estar señalando su aprobación ya.

08:04 Inteligencia Ucraniana Confirma Derribo de Avión de Combate RusoLa desaparición de un avión de combate ruso Su-30SM del radar ha sido confirmada por la inteligencia militar ucraniana, que informa que los soldados ucranianos derribaron un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. El Independent de Kyiv revela que el avión, valorado en 50 millones de dólares y estacionado en Crimea, fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Una Docena de Heridos en el Ataque con Drones Rusos a la Infraestructura Energética de KonotopEl número de heridos ha aumentado a 14 después del masivo ataque con drones rusos a la infraestructura energética de la ciudad de Konotop en la región de Sumy. La agencia de noticias estatal Ukrinform informa que un edificio residencial en el centro de la ciudad también resultó afectado, citando la administración militar regional.

aquí.06:42 Refugiados Ucranianos en Alemania Mantienen Estatus de Protección Temporal Durante Viajes a CasaEl Bundestag alemán revisará hoy el paquete de seguridad propuesto por el gobierno alemán, que incluye medidas como la prohibición de cuchillos y la retirada del estatus de protección temporal para las personas que regresan a sus países de origen. Sin embargo, se aplican excepciones, incluidas las personas refugiadas ucranianas.

04:50 Asalto Ruso a Konotop: Daños Significativos a Servicios PúblicosVarios ciudadanos resultaron heridos durante un asalto ruso a la ciudad de Konotop en la región de Sumy. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad sufrió una interrupción temporal. Hay daños significativos a la infraestructura energética, lo que deja incertidumbre sobre cuándo volverán a tener electricidad los hogares privados. Se registraron incendios en el centro de la ciudad, lo que causó daños a instituciones educativas y edificios residenciales. Dos personas fueron hospitalizadas, una en estado crítico.

03:29 Más Ayuda Militar Enviada por Latvia a UcraniaLa primera ministra de Latvia, Evika Siliņa, anunció un lote de ayuda militar para Ucrania durante su visita a Kyiv, que included carriers de personal blindado. El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal lo pronunció después de una reunión con Siliņa. Ambos países también están considerando la expansión de la coordinación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido Emite Citas a Empresario Iraní por Supuestas Transferencias de Misiles a RusiaDado que se sospecha de transferencias de misiles iraníes a Rusia, el Reino Unido ha citado a un empresario iraní. El gobierno del Reino Unido destacó que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia se consideraría una peligrosa escalada, lo que merecería una respuesta firme. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron sanciones adicionales a Teherán por las sospechas de transferencias de misiles, específicamente la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea había citado anteriormente "información fiable" sobre el envío de misiles iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Soldados sin experiencia militar desplegados por Rusia en el frente de Járkov

Según el ejército ucraniano, Rusia está enviando soldados sin experiencia de combate al frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operativo de las fuerzas armadas en Járkov, informó que las unidades involucradas en las acciones ofensivas en Vovchansk tienen una formación insuficiente. Se presume que los refuerzos frescos son la reserva de movilización de Rusia. Sin embargo, remains incierto si estos son ex presidiarios o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde del oeste de Ucrania nombra inspectores del idioma ruso

El alcalde de la ciudad ucraniana occidental de Ivano-Frankivsk anunció el despliegue de monitores del idioma ruso debido al aumento del uso del ruso. "Esto es una iniciativa pública y cualquiera puede convertirse en monitor del idioma", dijo el alcalde Ruslan Martsinkiv al canal de televisión NTA. Muchos personas desplazadas internamente de Ucrania oriental tienen el ruso como su lengua materna. Martsinkiv espera al menos 100 de tales inspectores del idioma, con alrededor de 50 voluntarios ya registrados. También proporcionó un número de contacto para que los ciudadanos informen sobre hablantes de ruso en espacios públicos. Debido al conflicto, millones de personas, especialmente de las regiones de habla rusa en el este y el sur, han buscado refugio en el oeste de Ucrania de habla ucraniana.

21:42 Erdoğan exige la devolución de Crimea a Moscú

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha exigido la devolución del peninsula de Crimea, que Rusia annexó, a Ucrania. "Nuestra compromiso con la integridad territorial, la soberanía e independencia de Ucrania remains inalterable. La restauración de Crimea a Ucrania es un requisito del derecho internacional", dijo el líder turco en un mensaje de video que marca la cumbre de la Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea, establecida en 2021, tiene como objetivo generar atención mundial sobre la situación que rodea el peninsula annexado.

21:05 Informe: Kiev presentará estrategia militar a EE. UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ve el apoyo de EE. UU. como crucial para repeler la intrusión rusa. "La estrategia para la victoria (...) depende principalmente del apoyo de los Estados Unidos. Y de otros aliados", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev. La estrategia, que se presentará en detalle antes de la segunda conferencia de paz de Ucrania programada, tiene como objetivo "fortalecer significativamente Ucrania" y "obligar a Rusia a terminar la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. está pidiendo una estrategia clara de Zelenskyy para strikes contra Rusia antes de aliviar las restricciones en el uso de armas occidentales en Kiev. El secretario de Estado de EE. UU. Blinken y el secretario del Foreigno británico Lammy reportedly están buscando una estrategia a largo plazo para el próximo año de Zelenskyy para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken confirma el apoyo de Biden a la solicitud de Ucrania para utilizar armas de largo alcance contra Rusia

Según el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, EE. UU. está trabajando "rápidamente" para cumplir con las solicitudes militares de Ucrania, que incluyen el uso de armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos dentro de Rusia. El presidente de EE. UU. Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer discutirán estas solicitudes el viernes, dijo Blinken en una conferencia de prensa conjunta con el secretario del Foreigno británico Lammy y el ministro del Foreigno ucraniano Dmytro Kuleba en Kiev. "Estamos trabajando rápidamente para garantizar que Ucrania tenga todo lo que necesita para defenderse efectivamente", dijo Blinken, agregando: "Queremos que Ucrania triunfe".

