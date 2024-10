El programa de empleo de refugiados, supervisado por Scholz, demuestra victorias iniciales a las 17:43.

Turboempleo: Ayudando a los Refugiados a Trabajar Más Rápido en AlemaniaLa iniciativa alemana conocida como Turboempleo tiene como objetivo emplear más rápido a los refugiados con perspectivas de residencia. Según el Canciller Scholz, en julio, 266.000 ucranianos estaban empleados en Alemania, lo que representa un aumento de 71.000 en comparación con el año anterior. De manera similar, 704.000 personas de países principales de asilo estaban empleadas, lo que también representa un aumento de 71.000. El Canciller Scholz atribuye esta tendencia alcista al Turboempleo, lo que mencionó en un evento en la Cancillería. El Ministro Federal del Trabajo, Heil, menciona que aproximadamente 113.000 de los 266.000 ucranianos están empleados en trabajos socialmente asegurados. El programa del gobierno alemán, que se lanzó hace unos doce meses, se centra principalmente en mejorar el apoyo de los centros de empleo.

17:06 Putin da Prioridad al Desarrollo en los Territorios Ocupados por RusiaEn un mensaje en video, el jefe del Kremlin, Putin, establece las tareas clave para las autoridades rusas en los territorios ucranianos que controlan: "La responsabilidad principal para todos nosotros es establecer condiciones favorables para el crecimiento de estas territorios para proteger a la gente, la prioridad clave. Sin embargo, no pospondremos la atención a los problemas económicos y sociales. Nos ocuparemos de ellos de inmediato", declara Putin, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Hace dos años, Moscú reconoció la anexión de cuatro regiones en Ucrania. Putin se refiere a estos territorios como "Nueva Rusia", pero Moscú solo ejerce un control parcial sobre ellos.

16:37 Kara-Mursa: Más Prisioneros Políticos en Rusia que en la Era SoviéticaEl líder de la oposición Vladimir Kara-Mursa afirma que hay más prisioneros políticos en Rusia ahora que al final de la era soviética. "Más de 1.300 prisioneros políticos conocidos son retenidos en la Rusia de Putin, muchos más que en los últimos años de toda la Unión Soviética", declara Kara-Mursa ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Denuncia la afirmación de Putin de que todos los rusos apoyan su régimen y la guerra como una "mentira de propaganda", y pide la liberación de los disidentes presos. Las autoridades del Kremlin arrestaron a Kara-Mursa en abril de 2022 por acusar a Rusia de "crímenes de guerra" contra Ucrania. Fue sentenciado a 25 años de prisión en abril de 2023, pero fue liberado más tarde como parte de un canje de prisioneros a principios de agosto.

16:15 Rusia Escalofriante Atentados Nocturnos contra UcraniaPor la 33ª noche consecutiva, Rusia ha atacado Ucrania con drones y misiles. Según la fuerza aérea ucraniana, explosiones y disparos resonaron en Kyiv durante toda la noche. Las defensas ucranianas lucharon contra el ataque de drones durante aproximadamente cinco horas. Afortunadamente, no se informaron heridos.

15:41 Discusión sobre el Despliegue de Armas Atómicas: El Kremlin Toma un Tono DiferenteEl Kremlin eleva el umbral para el posible despliegue de armas atómicas después de que recientes enmiendas a su doctrina nuclear causaran revuelo. El portavoz del Kremlin, Peskov, señala que el conflicto ucraniano no debería ser automáticamente relacionado con una respuesta rusa con armas atómicas. Peskov aclara si el derribo de 125 drones ucranianos el domingo constituiría un ataque aéreo significativo que provocaría una respuesta rusa con armas atómicas, según la nueva doctrina nuclear. "Se han tomado decisiones cruciales y se seguirá la documentación adecuada. Sin embargo, la operación militar especial continúa sin establecer conexiones innecesarias", enfatiza Peskov. Putin anunció las condiciones ampliadas para el uso de armas atómicas la semana pasada, señalando que los ataques aéreos en su territorio o los ataques por países no armados nuclearmente respaldados por potencias nucleares constituyen una amenaza existencial.

15:15 Baerbock Advierte sobre la Amenaza de la Desinformación RusaLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advierte encarecidamente contra la desinformación y la manipulación electoral, especialmente la orquestada por Rusia. "Las campañas de desinformación tienen una influencia sustancial", dice en el Congreso Verde del Futuro en Berlín. Destaca una estrategia deliberada para targetear a votantes más jóvenes, con mujeres siendo frecuentes víctimas de odio y noticias falsas. Baerbock también señala algoritmos específicos en ciertas plataformas de redes sociales que impulsan el odio y la incitación. "Si no abordamos esta situación, nos volveremos vulnerables a estas fuentes de noticias falsas", advierte.

15:01 Rusia Aumenta el Gasto, No Revela el Presupuesto de la GuerraEl gobierno ruso presenta su proyecto de presupuesto para 2025 ante el parlamento de Rusia. Los gastos presupuestarios se proyectan en alrededor de 400.000 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento del casi 12% en comparación con 2024. Sin embargo, no se revelan cifras sobre el gasto en defensa. El ministerio de finanzas simplemente señala que se asignarán los fondos necesarios para armar al ejército, pagos de compensación y apoyar a las empresas en el complejo industrial militar.

13:51 Rusia Planifica la Conscripción de 133.000 Soldados este OtoñoA partir de mañana y hasta final de año, Rusia planea reclutar a 133.000 personas para el servicio militar, según informan los medios ucranianos. El presidente Putin ha autorizado una campaña de reclutamiento de otoño a través de un decreto, que targetea a personas de entre 18 y 30 años que no sean reservistas. Después de su servicio, los soldados whose conscription period has ended will be discharged.

13:14 Reportados Fallecidos en UcraniaUcrania ha informado de una fatalidad y heridos como resultado de los ataques con drones rusos. Hubo una fatalidad en la zona de Kupyansk de la región de Járkov, mientras que tres personas de entre 53 y 72 años resultaron heridas en Jersón, según informó la agencia de noticias estatal de Ucrania en referencia a las autoridades locales.

12:36 Avance ruso en la región de DonetskLas fuerzas rusas han afirmado haber tomado el control de otro pueblo en el este de Ucrania, específicamente Nelepowka, en la región de Donetsk, según los comunicados del ministerio de defensa ruso. Las tropas rusas han recuperado con éxito el pueblo, que anteriormente estaba bajo control ucraniano. El área ha sido testigo de importantes avances de las fuerzas ucranianas, pero las tropas rusas han estado progresando en el este de Ucrania contra las fuerzas ucranianas más débiles numérica y militarmente durante varios meses. Nelepowka se encuentra a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de Torez, que está bajo control ucraniano pero ha estado bajo fuego de artillería rusa durante semanas. Las tropas rusas también avanzan hacia la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk para el ejército ucraniano.

11:55 Grupo partisano reclama explosión en línea de suministro rusaEl grupo partisano Atesh ha asumido la responsabilidad de la explosión de un tramo de ferrocarril utilizado por las fuerzas rusas para enviar equipos y municiones a sus líneas del frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias estatal ucraniana, Ukrinform, informó estas afirmaciones en un mensaje de Telegram publicado por el grupo partisano, que incluye ucranianos, tártaros de Crimea y disidentes rusos. El grupo fue fundado en la península de Crimea hace dos años.

11:26 Escepticismo público ruso sobre la lucha contra la corrupciónLos recursos rusos destinarán el 40 por ciento del presupuesto del estado a la defensa el próximo año, según el proyecto de presupuesto actual. Sin embargo, la reciente lucha contra la corrupción en el ministerio responsable después de la muerte del líder militar Yevgeny Prigozhin se percibe como falsa por la población rusa, según el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú.

11:01 Ciudadano estadounidense enfrenta tiempo en prisión por luchar por UcraniaUn ciudadano estadounidense, Stephen Hubbard, ha pleiteado culpable de los cargos de actividad mercenaria en un tribunal de Moscú. Admitió haber recibido pagos por luchar contra Rusia en Ucrania, según informó el diario británico "The Guardian" citando la agencia de noticias estatal rusa RIA. Si se le encuentra culpable, el hombre de 72 años podría cumplir entre 7 y 15 años de prisión.

10:20 Kiev experimenta ataques con drones e incendiosUn ataque con drones en Kiev durante la noche causó un incendio en un edificio residencial y daños, según informaron las autoridades locales a Ukrainska Pravda. Afortunadamente, no hubo heridos. Además, se produjeron incendios en cinco distritos de la región debido a los escombros de los drones derribados. Todos los drones fueron derribados con éxito, según las fuentes ucranianas.

09:36 Putin reafirma compromiso con la campaña en UcraniaEl presidente ruso Putin reiteró su compromiso de alcanzar todos sus objetivos en el conflicto de Ucrania. Habló sobre la situación en un mensaje en video con motivo del segundo aniversario de la supuesta anexión de Rusia de cuatro regiones ucranianas. Putin justificó la invasión acusando al gobierno ucraniano de ser una "dictadura neonazi" y tratando de separar a la población de habla rusa de su patria histórica. También criticó a las "élites occidentales" por convertir a Ucrania en un "punto de apoyo militar" contra Rusia.

08:46 Comandante ucraniano reemplazado en la defensa de WuhledarEl coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, que ha estado defendiendo la ciudad disputada de Wuhledar, ha sido reemplazado. El Mando de las Fuerzas Conjuntas del Norte afirmó que la razón fue un ascenso y la transferencia de experiencia de combate. Su reemplazo no ha sido identificado. Durante el mando de Winnik, la brigada defendió la ciudad durante más de dos años. Hay preocupaciones de que las fuerzas rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en la parte sur de Donetsk.

08:04 Mykolaiv informa sobre incendio en instalación críticaSe produjo un incendio en una instalación crítica en el distrito de Bashtanka de la región de Mykolaiv después de un ataque con drones rusos, según informó Ukrainska Pravda citando al jefe del Consejo Militar Regional. La instalación específica involucrada en el incendio no se revela.

07:24 Kiev repele ataque con drones durante la nocheEl ataque con drones rusos a Kiev duró más de cinco horas, pero todos los drones fueron derribados antes de llegar a sus objetivos, según las fuentes ucranianas. El ataque se produjo en varias oleadas desde diferentes direcciones.

06:13 Zelenskyy reporta 100 ataques con bombas guiadas diariosRusia continúa asaltando Ucrania sin cesar, lanzando alrededor de 100 bombas guiadas al día directamente desde aviones, según la declaración del presidente ucraniano Zelenskyy en un discurso en video. Los recientes ataques en la ciudad industrial de Saporizhzhia dejaron a 14 personas heridas. Las fuerzas rusas también bombardearon regiones como Járkov, Donetsk y Sumy con bombas guiadas. Zelenskyy describe este asalto diario como "el terror de Rusia", destacando la necesidad urgente de que Ucrania obtenga más capacidades de ataque de largo alcance, sistemas de defensa aérea y sanciones contra Rusia.

05:43 El ejército ucraniano advierte sobre las preocupaciones de WuhledarLos ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas continúan alrededor de Donetsk. Trece ataques fueron repelidos cerca de Pokrovsk y diecisiete avanzadas de tropas rusas fueron detenidas cerca de Kurachove, según el Estado Mayor ucraniano. Se libran intensos combates en el área de Wuhledar, donde los expertos militares ucranianos temen que la pequeña ciudad, que ha sido un campo de batalla durante dos años, pronto caiga en manos rusas.

04:46 Kyiv bajo ataque de drones: Unidades de defensa en acción Kyiv vuelve a ser objetivo de múltiples ataques con drones rusos durante la noche. Según el comunicado del alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en Telegram, la milicia ucraniana ha estado luchando contra las oleadas de drones durante horas. Se informaron numerosas explosiones en Kyiv, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Se golpearon objetos en el cielo, pero no hay informes iniciales de daños o víctimas. Hay una alerta aérea para Kyiv, sus alrededores y toda la Ucrania oriental, ya que la fuerza aérea ucraniana informó sobre varios grupos de ataques con drones rusos en Kyiv y Ucrania occidental desde temprano en la mañana.

03:45 Comisión de Helsinki propone cambio de política hacia Moscú La Comisión de Helsinki, bipartidista, insta a los Estados Unidos a reconsiderar su enfoque de la era de la Guerra Fría hacia Rusia y considerar a Moscú como una amenaza de seguridad duradera a nivel mundial. El periódico The Hill sugiere que la comisión aconseja a Washington reevaluar su postura hacia Rusia, de manera similar a su reevaluación de China. Las propuestas pueden entrar en conflicto con los compromisos de la administración Biden hacia Ucrania y los aliados de Donald Trump en el Congreso, que mantienen que los Estados Unidos gastan demasiado en la seguridad de Europa.

02:49 Kyiv bajo ataque de drones rusos: Se requiere acción de defensa Kyiv está siendo atacada por drones rusos, según informes del ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea están desplegadas para contrarrestar los ataques, según testigos oculares de varias explosiones fuertes y objetos golpeados en el cielo. En este momento, toda la Ucrania oriental, junto con Kyiv y sus regiones circundantes, se encuentra bajo alerta aérea.

01:40 Moldova: Ministro advierte contra 'ladrones' en campaña electoral Un ministro de alto rango del gobierno ha emitido una advertencia a los moldavos para que se alejen de "ladrones, refugiados y bandidos" durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre de 2022. La advertencia del Ministro de Infraestructura, Andrei Spinu, refleja la naturaleza descontrolada de la campaña, especialmente después de que un hombre de negocios pro-ruso prometiera incentivos para los votantes que voten en contra de unirse a la Unión Europea.

00:14 Rusia acusa a Ucrania de atacar subestación de energía cerca de la central nuclear La dirección de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, ha acusado a las fuerzas ucranianas de atacar una subestación de energía cercana y dañar un transformador. El transformador en la subestación "Raduga" en Enerhodar, en el sureste de Ucrania, fue objetivo de un ataque de artillería, según el anuncio de la planta en Telegram. No se informó ninguna interrupción en el suministro de energía. La planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa con seis reactores, fue ocupada por las fuerzas rusas en febrero de 2022, y ambas partes se acusan mutuamente de atacar o planear attacks contra la planta de energía de forma constante.

23:15 Zelenskyy duda de amenazas nucleares: 'Putin ama su vida' El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, expresó dudas sobre las amenazas nucleares continuas del presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con Fox News, stating que Putin prioriza su propia vida y, por lo tanto, es menos probable que use armas nucleares sin provocación. Zelenskyy admite que nadie sabe realmente lo que pasa por la mente de Putin, pero cree que el líder ruso es menos probable que use armas nucleares debido a este miedo personal.

10:10 PM: Visión de FPÖ sobre el conflicto de Ucrania y Rusia Las elecciones parlamentarias austríacas han alterado significativamente el panorama político. La derecha FPÖ está disfrutando de un triunfo histórico, con una predicción del 28,7%. Los populistas de derecha han sido bastante críticos con la UE en su manifiesto electoral. A pesar de la guerra en Ucrania, el partido mantiene una postura bastante simpática hacia Rusia y no ve ningún problema en la dependencia de Austria del gas ruso. En 2018, Austria extendió su contrato de gas con Moscú hasta 2040. Este contrato incluye una obligación de compra compulsoria para cantidades significativas de gas y incluso pagos si no se entrega gas. Entre enero y mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

9:37 PM: El primer ministro ruso visita Teherán El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, viaja a Teherán para Maintenance discussions with Iranian President Massoud Peseschkian, amid rising tensions in the Middle East. The meeting is set for Monday, as announced by the Russian government. Besides meeting Iranian Vice President Mohammad Resa Aref, Mishustin will discuss "the entire spectrum of Russian-Iranian collaboration in fields including trade, economy, culture, and humanitarian aid" during his stay in Tehran. El Oeste allega que Irán está proporcionando drones y misiles al ejército ruso para sus operaciones en Ucrania. Sin embargo, Teherán niega estas acusaciones.

Infórmese sobre los desarrollos anteriores [aquí](the.

Lea también: