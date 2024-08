El profesional de golf Jordan Spieth tiene una operación en la muñeca, obligado a quedarse fuera del resto del año competitivo.

Spieth terminó empatado en el puesto 68 en el Campeonato FedEx St. Jude en Memphis, Tennessee, en el día final, sin avanzar en los Playoffs de la Copa FedEx.

Esto le da al ex número uno del mundo estadounidense más tiempo para recuperarse de una próxima cirugía en su persistente problema de muñeca izquierda, que ha sido un problema para él durante los últimos 16 meses, lo que ha provocado una disminución en su rendimiento.

"Necesito operarme lo antes posible, y luego seguiré con el proceso de recuperación", declaró Spieth, según informó el PGA Tour.

"Si no tengo una razón convincente para volver cuanto antes -y no la tengo-, probablemente solo me tomaré las cosas con calma tanto como pueda", agregó.

Spieth, campeón de tres majors y whose último triunfo en el PGA Tour fue en abril de 2022, solo ha logrado tres resultados entre los 10 primeros en lo que va de año y ninguno en los últimos cuatro meses.

A lo largo de la temporada, ha fallado en ocho ocasiones en clasificar para el corte.

La lesión de la muñeca apareció antes del Campeonato PGA del año pasado, cuando Spieth estaba buscando un gran slam en su carrera. A pesar de sus esfuerzos para curar la vaina de la muñeca desgarrada desde entonces, ahora ha decidido someterse a una cirugía y un período de recuperación estimado en tres meses.

"Sigo evitando hacer excusas para mí mismo porque no me dolía al swings", dijo Spieth. "Pero no parece casualidad considerando el tiempo transcurrido y los resultados consistentes cada semana -así que estoy bastante optimista.

"Creo que hay alguna sensación de claridad en hacerlo. También hay algo de incertidumbre, y es un poco scary. Pero si puedo aprender un poco de paciencia -lo que no es fácil para mí-, entonces creo que puedo volver aún más fuerte".

Después de no avanzar en los Playoffs de la Copa FedEx debido a su mal desempeño, Spieth tiene más tiempo para centrarse en su próxima cirugía de muñeca. Con la cirugía y el período de recuperación subsiguiente, Spieth podría no poder participar en muchas actividades deportivas durante un tiempo.

