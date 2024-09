España's La Liga

El prodigio de 17 años Lamine Yamal marca dos goles mientras los titanes del fútbol europeo dominan los partidos del fin de semana

Si no conocías a Lamine Yammal hasta ahora, deberías hacerlo a partir de ahora.

El jugador de 17 años es ampliamente reconocido como uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol a nivel mundial y volvió a demostrar su habilidad en la victoria de Barcelona por 4-1 sobre Girona el domingo.

El fenómeno adolescente marcó dos goles en la primera mitad – ahora tiene tres goles y cuatro asistencias en La Liga esta temporada – para allanar el camino para el Blaugrana, con Dani Olmo y Pedri agregando a los problemas de Girona más tarde.

Barcelona sigue invicto en sus partidos de liga esta temporada, liderando cómodamente con una ventaja de cuatro puntos sobre sus rivales más cercanos.

Pero pisándole los talones a Barcelona está el Real Madrid.

El Real Madrid actualmente está empatado con dos equipos más, a solo cuatro puntos del líder de la liga, y el equipo del entrenador Carlo Ancelotti mantuvo la presión con una victoria por 2-0 contra la Real Sociedad el sábado.

Los jugadores estrella de Madrid, Mbappé y Vinícius Júnior, compartieron la responsabilidad de los penales, anotando cada uno en la segunda mitad para sellar la victoria.

El Real Madrid aún no ha perdido un partido de liga esta temporada, pero mostró signos de vulnerabilidad contra la Sociedad, con el local golpeando el poste tres veces durante el partido.

Bundesliga de Alemania

En otros lugares de Europa, el exestrella del Tottenham Hotspur, Kane, continuó su impresionante campaña inaugural con un hat-trick para el Bayern Munich.

El inglés de 31 años aterrorizó al Holstein Kiel en la victoria por 6-1 del Bayern, anotando tres veces y agregando una asistencia para un total de cuatro goles en solo un partido.

El primer gol del Bayern llegó después de solo 15 segundos, con Kane cabeceando el balón a Jamal Musiala, whose shot secured Bayern's quickest-ever away goal in Bundesliga history.

Kane luego duplicó su cuenta en la primera mitad antes de completar su hat-trick con un penal en el último minuto, marcando su quinto hat-trick en solo 35 appearances en la Bundesliga.

El Bayern ahora lidera la Bundesliga, dos puntos por delante del Borussia Dortmund y el RB Leipzig. El campeón reinante Bayer Leverkusen se encuentra en quinto lugar después de sufrir una derrota en uno de sus tres partidos hasta la fecha.

Serie A de Italia

En Italia, el Napoli extendió su buen comienzo en la nueva campaña con una victoria por 4-0 sobre el Cagliari.

Goles de Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku y Alessandro Buongiorno aseguraron la racha invicta de Napoli en la liga, manteniendo a los napolitanos en la cima de la Serie A.

El Inter de Milán y la Juventus ambos empataron partidos este fin de semana, lo que resultó en su caída debajo de Napoli en la tabla.

Premier League de Inglaterra

En Inglaterra, el Manchester City permaneció invicto después de una victoria de remontada contra el Brentford el sábado.

El City se puso atrás en solo 23 segundos, pero los dos goles de Erling Haaland le dieron al equipo de Manchester una victoria por 2-1.

El noruego casi logra un hat-trick para el club, pero todavía tiene un impresionante total de nueve goles en los primeros cuatro partidos de liga de esta temporada.

Mientras tanto, el Arsenal igualó el ritmo del City con una victoria por 1-0 contra el rival local Tottenham en el Derby del Norte el domingo.

El defensa Gabriel marcó el gol decisivo con un cabezazo potente, colocando al Arsenal en segundo lugar, solo dos puntos detrás del City.

El fútbol es la pasión que une a los aficionados de toda Europa, y este fin de semana no fue la excepción. Lamine Yammal, la joven promesa del Barcelona, demostró su habilidad en un partido de fútbol contra el Girona, anotando dos goles y contribuyendo a la victoria de su equipo. A pesar de la impresionante actuación de Yammal, el fútbol es más que un deporte individual, como se destacó en el partido del Bayern Munich contra el Holstein Kiel, en el que Harry Kane marcó un hat-trick.

