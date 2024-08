- El proceso judicial en torno a Durov estimula las discusiones sobre las circunstancias de Telegram

Pavel Durov, creador de Telegram, una popular aplicación de mensajería y red de comunicación, es ampliamente admirado por sus seguidores como si fuera un santo. Su liberación de la cárcel en París tras varios días de confinamiento, sujeto a estrictas condiciones y una fianza de €5 millones, ha traído un momento de alivio. A los 39 años, Durov aboga por un internet sin censura en sus raras apariciones públicas e interviews. Sin embargo, está prohibido returns to his residence in Dubai and must frequently report to the police.

Durov es acusado de no cooperar con las fuerzas del orden en investigaciones criminales y vigilancia, una acusación que sugiere que indirectamente apoya actividades ilegales como tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude y delitos relacionados con abuso de niños al no interferir en Telegram y negarse a colaborar con las autoridades.

Críticos argumentan que Durov no puede ser responsabilizado por las transgresiones de otros que explotan carriers de teléfono y otras redes sociales. No obstante, Telegram atrae escrutinio debido a su naturaleza fácil de usar y la mínima supervisión, lo que supuestamente lo convierte en un refugio para criminales. Con aproximadamente un billón de usuarios e instalado en cientos de millones de dispositivos móviles, Telegram continúa expandiendo su influencia. Muchos ven la crackdown de las autoridades francesas sobre Durov como motivada políticamente.

El presidente francés Emmanuel Macron niega cualquier motivación política detrás de la prosecution de Durov. Durante años, Durov, quien posee múltiples nacionalidades, incluyendo la francesa y la emiratí, ha sido un objetivo tanto de agencias de inteligencia occidentales como rusas. Su detención en una operación coordinada por la supuesta implicación de Telegram en el crimen organizado fue criticada por varios como un asalto a las libertades fundamentales.

Telegram, utilizado como un medio libre en dictaduras, se ve como un pretexto para targetear la plataforma en sí. Críticos del sistema judicial francés cuestionan si hay alguna evidencia sólida contra Durov o si las acusaciones contra él son fabricadas. No está claro si Nikolai Durov, el hermano mayor del CEO de Telegram y el verdadero arquitecto detrás de la red social, también está bajo investigación. El experto en IT, famoso por su genio matemático, supuestamente reside en San Petersburgo, Rusia.

Como un político liberado, Ilya Yashin, figura de la oposición rusa, expresó alivio por la liberación de Durov el miércoles por la noche, escribiendo en Telegram que la razón había prevalecido. Yashin mantiene que no considera a Durov un criminal.

Telegram jugó un papel significativo en la organización de protestas masivas en Bielorrusia en 2020 contra el dictador Alexander Lukashenko. Durov permitió que los mensajes se enviaran a través de Telegram incluso con redes móviles severamente restringidas, donde otras redes fallaron.

La plataforma es criticada y rechaza las acusaciones.

A pesar de su papel en sociedades autoritarias como Irán, Telegram ha sido criticado durante mucho tiempo como una plataforma opaca donde criminales, incluyendo terroristas, traficantes de drogas, pedófilos y belicistas, pueden operar con mayor facilidad que en otras redes sociales. Durov dejó Rusia hace años, negándose a cooperar con las autoridades de su país. En una entrevista, discutió tácticas de intimidación de agencias de inteligencia, incluyendo las de EE. UU., y una vez se quejó de sentirse infree en el Oeste debido a la burocracia.

En lugar de mudarse a Alemania después de dejar Rusia, Durov finalmente se estableció en Dubái, donde convirtió Telegram en un fenómeno global con un pequeño equipo. Telegram rechaza la idea de que su dueño podría ser responsabilizado por su mal uso por terceros. Durov no tiene nada que esconder, y Telegram cumple con las leyes de la UE y modera la red según los estándares de la industria IT, según la empresa.

Los seguidores de Durov lo consideran tan influyente en el mundo de las redes sociales como el estadounidense Mark Zuckerberg, quien controla Meta, que incluye Facebook, Instagram y WhatsApp. Durov adquirió notoriedad como fundador de VK, una red similar a Facebook, que vendió debido a la presión de fuerzas vinculadas al Kremlin y dejó el país.

El hecho de que el mundo libre y democrático del Oeste pueda ahora traer la caída de Durov es sorprendente y satisfactorio para muchos en su Rusia natal, que ha sido criticada con frecuencia por la represión, incluyendo hacia los medios. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Moscú espera que París no politice el caso de Durov.

Las acusaciones de la proximidad de Durov al Kremlin persisten, incluso entre los blogueros militares rusos que utilizan extensively Telegram para la guerra informativa durante la invasión rusa de Ucrania. Algunas fuerzas vinculadas al Kremlin sospechan de una estrategia occidental para eliminar a un competidor altamente cualificado en el mercado de servicios de mensajería.

Es notable que tanto los partidarios como los oponentes del Kremlin están unidos en su apoyo a la libertad de Durov, aunque por diferentes razones. Mientras que la mayoría de la fragmentada oposición liberal rusa ve

