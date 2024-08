- El proceso de tratamiento silencioso podría poner en peligro el camino de Trump a la Casa Blanca.

El candidato a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha solicitado un retraso en el anuncio de su posible sentencia en el caso de dinero en efectivo de Nueva York hasta después de las elecciones de noviembre. Su abogado, Todd Blanche, argumentó en una carta presentada ante el juez Juan Merchan el miércoles que no hay "base para la prisa continuada" en el caso. La fecha de la sentencia está actualmente fijada para el 18 de septiembre.

Blanche agregó en su carta que la única razón para la urgencia podría ser "intentos desvelados de interferencia electoral". Aunque no entró en detalles, la redacción implica una acusación de que una sentencia menos de dos meses antes de las elecciones sería un intento de influir en el voto.

Los abogados de Trump han intentado anteriormente, sin éxito, retirar a Merchan del caso debido a sesgo. Citaron que la hija de Merchan trabaja para una organización con vínculos con el presidente Joe Biden y la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris y el Partido Demócrata.

Abogados intentan todo para evitar veredicto

Trump fue encontrado culpable por un jurado el 30 de mayo de todos los 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de la campaña electoral de 2016 a la exestrella porno Stormy Daniels. Con 78 años, es el primer ex presidente de EE. UU. en ser condenado por un delito.

La sentencia ahora está en manos del juez Merchan. Sin embargo, los abogados de Trump presentaron una moción en julio para anular el veredicto de culpabilidad y todo el caso, citando una decisión de la Corte Suprema de principios de julio que otorgó a Trump inmunidad parcial de la prosecución criminal como ex presidente.

Probación o multa probable

Merchan inicialmente fijó la sentencia para el 11 de julio, pero la pospuso para el 18 de septiembre después de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema. Se ha programado una audiencia sobre la moción de Trump para anular el caso para el 16 de septiembre. Merchan fijó la fecha de la sentencia condicionada a la decisión sobre esta moción, stating that it will proceed "if still necessary".

Si el veredicto de culpabilidad se mantiene, los expertos predicen que Trump probablemente recibirá probation o una multa, ya que el delito no es violento y es su primera convicción criminal.

Trump también ha declarado que apelará el veredicto, lo que prolongará aún más el caso.

Asunto de dinero en efectivo no es el único pleito legal de Trump

Trump ha empleado consistentemente una estrategia de retraso en sus disputas legales, lo que ha sido en gran medida exitoso hasta ahora.

Además del caso de dinero en efectivo, el ex presidente actualmente enfrenta dos cargos criminales más relacionados con sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de 2020 contra Biden. Las fechas de inicio de estos juicios son desconocidas.

Otro caso criminal que involucra la eliminación de documentos gubernamentales clasificados en su residencia de Florida fue descartado por un juez federal en julio.



