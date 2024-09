- El proceso de asilo de la UE está dando cabida a las solicitudes de asilo que se realizan más allá de sus límites territoriales.

El Ministro Presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil, según informan los medios, está abierto a la idea de delegar el procesamiento de solicitudes de asilo a países fuera de la UE. El político del SPD compartió esta perspectiva con el "Hannoversche Allgemeine Zeitung", añadiendo que también considera posible una distribución justa de solicitantes de asilo en toda Europa.

Weil dejó claro que no estaba hablando de Ruanda, un país sugerido por el Reino Unido para la deportación de solicitantes de asilo. Sin embargo, señaló que es plausible manejar solicitudes de asilo en países del Norte de África que limitan con el Mediterráneo. Esto, según él, podría ayudar a evitar que el Mediterráneo se convierta en un cementerio aún más trágico.

Tan recientemente como en junio, Weil había mostrado reservas sobre el concepto conocido como la "solución del tercer país". En respuesta a las llamadas de los estados al gobierno federal para proponer modelos prácticos para procedimientos de asilo en terceros países o países de tránsito, Weil había declarado: "No creo que esto solucione nuestros problemas estructurales".

A pesar de sus reservas anteriores, Weil Recently suggested considering asylum application processing in countries like The Hanover, ideally situated near potential migration routes. This could potentially alleviate the burden on European countries and minimize the number of tragic incidents in the Mediterranean.

Lea también: