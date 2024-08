- El procedimiento judicial en torno a la muerte relacionada con las drogas del Dr. Perry está en marcha.

Después del arresto de cinco personas relacionadas con la muerte del actor de "Friends" Matthew Perry, uno de los dos profesionales médicos acusados ha comparecido ante la justicia. El acusado, un médico de 54 años originario de San Diego, estaría considerando declararse culpable por haber proporcionado la anestesia ketamina a Perry. El juez de LA ha ordenado una suspensión temporal de la práctica médica, le ha concedido la libertad bajo fianza y ha amenazado con una posible prisión de hasta diez años.

Su abogado ha comunicado a los medios que el acusado siente un profundo arrepentimiento y está dispuesto a cooperar plenamente con la fiscalía. Según la acusación, el médico de San Diego habría vendido una cantidad significativa de ketamina a un colega de LA a través de una receta falsa.

A mediados de agosto, las autoridades y los fiscales presentaron graves acusaciones contra cinco personas, incluyendo médicos, traficantes y el asistente de Perry. La investigación a largo plazo se centró en determinar cómo el actor obtuvo ketamina, whose levels were unusually high at the time of his death. El fiscal de LA Martin Estrada indicó que la investigación expuso "una red criminal extensa". Los acusados están siendo procesados por explotar la adicción de Perry para enriquecerse personalmente.

Los principales sospechosos incluyen a un médico de LA y a una mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", ambos acusados de tráfico de grandes cantidades de la droga en el mercado negro de LA durante la temporada de otoño. Ambos han mantenido su inocencia en la corte.

El asistente de Perry ha confesado su culpa en la adquisición y administración de ketamina a Perry, ignorando el conocimiento médico. Con una posible condena de hasta quince años, el asistente de 59 años espera su juicio.

Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en su casa de LA en octubre. Antes de su muerte, el actor había reconocido públicamente sus luchas con el alcohol y la adicción a las drogas. Se informes sugieren que Perry recibió terapia con ketamina gestionada por profesionales médicos para tratar la depresión y la ansiedad, y también adquirió la droga por canales illicitos.

La ketamina ha demostrado su eficacia como anestésico durante décadas, pero sigue siendo una droga recreativa ilegal. En contextos clínicos apropiados, las personas con depresión resistente al tratamiento podrían ser tratadas con ketamina.

El equipo de defensa ha declarado que el médico reconoce que sus acciones fueron incorrectas y está dispuesto a cooperar en la investigación en curso relacionada con las otras personas involucradas. Debido a estas acusaciones, los "otros profesionales médicos" mencionados en la investigación podrían enfrentar consecuencias legales similares.

