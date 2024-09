El problema está en la lengua.

Para celebrar el 20º aniversario de la temporada de "El granjero busca esposa", Inka Bause invita a 14 posibles pretendientes a Brandenburg. En una reunión formal, Inka selecciona a quiénes se unen a la experiencia de una semana en la granja. Uno de los participantes encuentra toda la situación un poco abrumadora.

Cuando lanzaron "El granjero busca esposa" hace 20 años, el granjero más joven tenía solo dos años. Ahora, él mismo está en busca del amor! ¡No son esos hitos dulces!, exclamó Inka Bause al comienzo de esta temporada aniversario de "El granjero busca esposa". En ese entonces, la gente se reía, pero ahora es uno de los formatos de citas más populares y exitosos del país. Para este aniversario, traen a 14 esperanzados de cada rincón del país en esta emocionante aventura.

Para comenzar, todos leen las cartas de amor recibidas. Este año, el candidato más popular, Yannik, recibió la mayor cantidad de correspondencia y está emocionado de impresionar a las damas seleccionadas con su licor de vainilla casero en la fiesta de la granja. En el pintoresco escenario de Brandenburg, Inka Bause recibe el gran encuentro. Vestida con un vibrante vestido floral, ella roba tantas miradas como las solteras, que aparecen principalmente en elegantes dirndls.

"¡Allí están! ¡Sus damas y caballeros!", Inka declara el inicio del gran juego de emparejamiento.

Plumas, herraduras y mucha bebida

Todos se calientan rápidamente. A cada persona se le asignan sus parejas ideales. Las conversaciones se inician en minutos con los regalos que han traído. En esta temporada aniversario, los participantes parecen haber enfatizado "celebración" en sus planes, ya que cada bolsa de regalos contiene una botella de alcohol de alto grado. Junto con la bebida, coronas de plumas de pavo real artesanales y herraduras bellamente envueltas aparecen en la mesa de regalos. Todos se abren rápidamente a la warmth de estos gestos considerados.

El lechero Heino está de buen humor. El hombre de 50 años trajo suficiente de su licor de huevo casero para las tres elegidas. Durante la degustación, el masajista Tantra Gernot impresiona con sus "habilidades linguales": "¡Esto ya se desliza por la lengua!", bromea el granjero Heino. Marvin, el entusiasta de los camellos, está abierto a la diversión pero aclara cualquier malentendido: "¡Los camellos no son peces de colores!", aclara Marvin.

Un momento en el spotlights inolvidable

Una regla crítica para los aspirantes a concursantes en la edición futura de "El granjero busca esposa": El deseo de atención no deseada no siempre conduce a un resultado positivo. La joven Anna aprende esta lección en el momento más inoportuno. Enamorada del mozo de granja Paul, intenta seducirlo con su guitarra acústica, canalizando a Whitney Houston. No solo la tímida granjera Sarah es indiferente, sino que también Paul parece visiblemente sorprendido.

A few minutes later, Saxon Paul selects Viola and Sarah. Poor Anna must recognize that “music” may not be everyone’s cup of tea. Fortunately, Inka quickly comforts the heartbroken Anna.

Just before closing time and a cold beer, the question arises—what happened to riding instructor Heiner? Both his chosen ladies, Ulrike and Heike, shrug their shoulders. Heiner had to be rushed to the hospital just before the start of the matchmaking event. Overexcitement weakened the 70-year-old to the point that he was taken to the hospital as a precaution. Whether Heiner will return to the barn party after his hospital checks and finally meet his ladies, fans will find out in the next episode.

Lea también: