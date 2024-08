El problema es el arma en sí.

"La violencia es inaceptable en nuestra sociedad democrática. El perpetrador debe enfrentar graves consecuencias", declaró Olaf Scholz, calificando la escena del crimen como "repugnante". Después de unas pocas semanas, el Canciller volvió a expresar sus preocupaciones sobre "otro crimen repugnante" y prometió: "Debemos tomar medidas para hacer cumplir la ley y castigar severamente al culpable".

Las circunstancias fueron similares - los crímenes también. Inicialmente, los comentarios del socialdemócrata se referían al ataque con cuchillo perpetrado por un extremista islámico en Mannheim, mientras que la segunda declaración fue sobre un probable ataque con cuchillo de un extremista islámico en Solingen. Las expresiones de condolencia y el mantenimiento del estado de derecho eran necesarias y apropiadas, aunque peutro no alivien el dolor o el sufrimiento. Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y la población necesitan saber que no están solos, que toda la sociedad está a su lado.

Sin embargo, las palabras del político ahora parecen un ritual, como repetir frases gastadas. Pronto sigue el anuncio de tomar medidas adicionales para la seguridad interna y "actuar decididamente", generalmente acompañado de declaraciones como: "Es hora de estar vigilantes." Y "Protegeremos nuestro modo de vida." Esto ha estado sucediendo durante una década, y también fue la respuesta después de la Nochevieja de 2016, cuando mujeres fueron acosadas sexualmente en la Plaza de la Catedral de Colonia, y entonces Canciller Angela Merkel llamó a una respuesta firme del estado de derecho.

Tasa récord de delitos

La gente espera acciones proactivas, tangibles, a largo plazo y efectivas en lugar de simplemente anunciar medidas. Casi todos son conscientes de los problemas, ya sea que elijan ignorarlos o no, y leen regularmente informes de ataques con cuchillo, actos de violencia y agresiones sexuales. La ansiedad y el miedo han sido cada vez más prevalentes en Alemania, y ya no están relacionados solo con la pérdida de seguridad pública.

La sensación de vivir en un país seguro ha disminuido para muchos, y las evaluaciones subjetivas ya no son suficientes para contrarrestarla. Las estadísticas se han ajustado a la percepción. Los delitos violentos alcanzaron un récord histórico de 214.099 casos registrados en 2023. Los ataques con cuchillo aumentaron en aproximadamente 800 desde 2022, llegando a casi 9.000 casos. Casi la mitad de todos los sospechosos involucrados en todos los delitos no poseen pasaporte alemán.

Aunque las estadísticas se relacionan con el final de la pandemia de Corona y la situación económica del país, el virus no se limitó a Alemania y se impusieron restricciones en todo el mundo. De manera similar, las luchas económicas no son exclusivas de Alemania. No es necesario redefinir las estadísticas de la policía y ofrecer orientación a la población sobre cómo vivir su vida diaria, ya que todos son conscientes de la situación.

Los años de minimizar la parte oscura de la inmigración sin control y blanquearla fueron infundados desde el principio, y seguir adelante sería tonto.

En una declaración posterior al asesinato del policía de Mannheim, Scholz dijo en junio: "Those who wish to live in freedom and peace in Germany should not feel threatened. Rather, those who threaten our freedom and disrupt peace should feel threatened." Soon afterwards, the Chancellor proclaimed before the Bundestag that "without security, everything is meaningless." As is often the case, Scholz delivered the correct words, but they failed to translate into concrete actions.

Restricciones de cuchillos son gestos vacíos

Las restricciones de cuchillos propuestas por la Ministra del Interior Nancy Faeser son meramente simbólicas y no disuadirán a terroristas, como los responsables de los ataques en Mannheim y Solingen. Los planes de deportación de buscados criminales asylum seekers have been delayed - Foreign Minister Annalena Baerbock is obstructing the project. Faeser intends to enable the Federal Criminal Police Office to secretly gain access to apartments and install spy software on computers to combat terrorism. Instead of examining how the law could be made constitutional and misuse prevention measures considered, Justice Minister Marco Buschmann of the FDP immediately dismisses "secrecy in apartments" as an "absolutely taboo" idea, to the delight of the numerous suspects in Germany.

Who can keep up with all of this? Following the Cologne New Year's Eve incident, a high-ranking police officer in North Rhine-Westphalia revealed anonymously to n-tv.de: "It's not solely about more police officers, prosecutors, and judges, but also reforming the Criminal Procedure Code, constructing new prisons, employing more social workers, intelligent urban planning, and addressing ghettos, and improving dysfunctional youth welfare offices. It's about a comprehensive and consistent immigration policy with a corresponding clear and consistently implemented legislation." Perhaps politics will finally break free of taboos and collaborate to restore the population's trust. Issuing warnings, expressing sympathy, condemning, announcing grand plans, and then essentially leaving things as they are, will not remedy the situation. It's not just the length of the knife that is the problem, but the individuals using it to wage war against their fellow human beings. Maybe, the key players in the traffic light coalition will eventually recognize that there is not only a right to asylum, but the constitution also guarantees every federal citizen the right to life and physical integrity, which imposes a responsibility on the state to protect its citizens.

