El problema de la limpieza en Dresde es urgente

La urgencia es palpable: Dresde espera inundaciones inminentes. Antes de que eso suceda, el departamento de bomberos está decidido a desmantelar y eliminar secciones dañadas del puente Carolabridge. Como lo expresó un funcionario del departamento de bomberos, "Si esta área se inunda, nuestro trabajo se vuelve imposible".

El progreso en la demolición y limpieza del puente Carolabridge, que se derrumbó parcialmente en Dresde, ha sido rápido. "Estamos corriendo contra el tiempo", admitió el portavoz del departamento de bomberos, Michael Klahre. Los esfuerzos continuaron las 24 horas, con avances significativos.

El objetivo sigue siendo terminar la limpieza para el domingo. Klahre explicó, refiriéndose al aumento del nivel del río Elba, "Esta área estará bajo agua si el nivel del agua sube, lo que haría nuestro trabajo imposible".

Una parte del puente Carolabridge, situado sobre el Elba y adyacente al casco antiguo de Dresde, cedió al derrumbe durante las primeras horas del miércoles. Afortunadamente, no se reportaron heridos. El derrumbe afectó la sección C, que llevaba una línea de tranvía y una pasarela peatonal. El tráfico rodado se reenrutó a los puentes vecinos A y B. Klahre informó que se están realizando preparativos para la perforación de sondeos en la sección C, en paralelo con el trabajo de demolición, para evaluar la estabilidad de esas áreas y contribuir a la investigación de la causa del derrumbe.

Llega la ayuda militar

Un par de bulldozers del ejército, conocidos como 'Büffel', llegaron al lugar el viernes por la noche. Klahre expresó su gratitud por la ayuda. "La situación es caso por caso, y si el nivel del agua sube, podríamos tener que retirar nuestro equipo - el suelo ya está barroso por la lluvia y los vehículos podrían quedarse atascados".

El teniente coronel Robert Habermann, portavoz de la Bundeswehr en Sajonia, dijo: "La Bundeswehr ha sido desplegada para ayudar en los esfuerzos de salvamento y demolición de las fuerzas civiles aquí a través de un procedimiento de asistencia administrativa". Aproximadamente 30 soldados fueron enviados desde ubicaciones del centro de Alemania al lugar.

Su tarea es estar preparados en caso de averías en el equipo de demolición civil y prevenir lesiones a personal. Habermann proporcionó un ejemplo, "Una excavadora podría volcarse o resbalar en el pie debido a las condiciones climáticas y del suelo".

El 'Büffel', según la Bundeswehr, cuenta con un mecanismo de grúa de 1500 caballos de fuerza capaz de levantar 30 toneladas. Su chasis es similar al de un tanque Leopard 2, un vehículo diseñado para superar obstáculos y eliminar suelo. Incluso puede avanzar por el agua.

Se prevé que el Elba alcance el nivel de alarma 1 en la estación de medición de Pegel Schöna el sábado por la noche. Dresde puede esperar este aumento del nivel del agua el domingo por la mañana, según el centro de control de inundaciones. Los expertos esperan un ascenso rápido del nivel del agua, alcanzando el nivel de alarma 3. Se esperan los niveles de agua más altos en las estaciones de medición del Elba sajón a partir del miércoles y el jueves de la próxima semana.

La llegada de la ayuda militar, en forma de bulldozers del ejército, conocidos como 'Büffel', es oportuna, ya que Klahre menciona, "Si el nivel del agua sube, podríamos tener que retirar nuestro equipo". La inundación prevista para el domingo, según lo sugerido por el centro de control de inundaciones, podría hacer imposible el trabajo del departamento de bomberos. Esto es una referencia a la catástrofe de inundaciones de 2021, en la que se proyecta que el Elba alcance el nivel de alarma 3, lo que podría afectar las áreas inundadas y hacer que cualquier otro trabajo sea imposible.

