- El problema de Blake Lively es la disputa por su última película.

¿Qué sucedió entre Blake Lively y Justin Baldoni? Esta pregunta está en la mente de muchos fans en línea en este momento. Los dos están promocionando la adaptación cinematográfica de "Just Once More", en la que interpretan los papeles principales. Pero aquí está la cosa: no lo están haciendo juntos. Y esto, a pesar de que Baldoni dirige la película y Lively sirve como su productora. El escándalo llegó a su punto máximo cuando los dos ni siquiera posaron para una sola foto juntos en el estreno mundial de la película.

Sin embargo, el molino de rumores realmente comenzó a hervir con este clip de la alfombra roja, en el que la coprotagonista de Lively, Jenny Slate, intenta evitar casi cómicamente una pregunta sobre Baldoni. Y no son solo ella y los demás coprotagonistas quienes parecen evitar a Baldoni; la autora de la novela fuente, Colleen Hoover, también lo ha dejado de seguir en Instagram. No es de extrañar, entonces, que hayan circulado incontables teorías sobre la brecha en línea. ¿Blake Lively realmente no estuvo de acuerdo con el corte de la película y tuvo una versión nueva hecha por su cuenta, como algunos especulan? ¿O tal vez Baldoni no aprobó que Lively involucrara tanto a su esposo Ryan Reynolds? La estrella de Hollywood incluso escribió una escena en el guion, como recently revealed Lively. "Nos ayudamos mutuamente. Él trabaja en todo lo que yo hago, y yo trabajo en todo lo que él hace", explicó. Otros, sin embargo, sospechan que la presunta disputa es solo un gran espectáculo para obtener toda la atención posible para la película.

¿Blake Lively apuesta por el éxito comercial, Baldoni por la concienciación?

Todo esto recuerda a otro lanzamiento de película problemático hace dos años: el recorrido de prensa de "Don't Worry, Darling" hizo titulares cuando la actriz principal, Florence Pugh, y la directora Olivia Wilde parecieron haber tenido una pelea. Pugh promocionó la película muy poco en las redes sociales y hasta canceló su participación en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia en el último momento. El hecho de que su coprotagonista Harry Styles también estuviera relacionado con Wilde en ese momento añadió un poco de picante a la situación. Se dijo que todo el equipo estaba tan dividido que Styles - según internet - incluso escupió a su coprotagonista Chris Pine en una proyección de la película.

Pero en el drama que rodea a Blake Lively y compañía, hay otro componente en las especulaciones sobre posibles disputas: la crítica sobre cómo se está promocionando la película. Lively interpreta a la florista traumatizada Lily Bloom en "Just Once More", que tuvo un padre violento y ahora cae en una relación tóxica. Mientras que Baldoni a menudo habla sobre el aspecto de la violencia doméstica en las entrevistas y hace trabajo de concienciación, Lively está promocionando el proyecto más como una comedia romántica ligera, según la crítica.

Éxito inaugural para "Just Once More" en EE. UU.

La actriz de 36 años promovió su marca de cócteles de una manera que recordaba a una película, lanzando simultáneamente su propia línea de champú durante la promoción de la película. Su esposo, Ryan Reynolds, también estaba en un recorrido de prensa para su película de acción "Deadpool & Wolverine" en ese momento, lo que aumentó la frustración. La estrategia de marketing de Lively parecía buscar un efecto de cruce similar al visto el año pasado con los éxitos de taquilla "Barbie" y "Oppenheimer", que juntos recaudaron sumas récord. Reynolds y su coprotagonista Hugh Jackman no solo posaron con Lively y su equipo en la alfombra roja, sino que también promovieron activamente "Just One More Time", incluso apareciendo en una entrevista cómica en la que Reynolds fingió celos de manera juguetona. Esto provocó la indignación en línea, con comentarios como "No hay nada romántico en la violencia doméstica" en "X".

Mientras tanto, circulan rumores de que un informe de investigación revelará pronto las verdades oscuras detrás del drama. Una cosa es segura: comercialmente, el revuelo y la estrategia "Barbenheimer" ya han dado sus frutos. En EE. UU., "Just One More Time" debutó directamente en el segundo lugar en la taquilla, solo por detrás del éxito de acción de Reynolds "Deadpool & Wolverine". Esto es algo que no ocurre desde hace 34 años, cuando Bruce Willis con "Die Hard 2" y Demi Moore con "Ghost" lograron este logro, aunque sin el drama.

A pesar de sus roles prominentes en "Just Once More" y de trabajar juntos en la película, Blake Lively y Justin Baldoni evitaron sorprendentemente el uno al otro en el estreno de la película, lo que avivó las especulaciones sobre una posible brecha. Además, Lively está promocionando la película como más una comedia romántica ligera mientras Baldoni se centra en concienciar sobre la violencia doméstica en las entrevistas.

Las estrategias de marketing tanto de Blake Lively como de Ryan Reynolds durante la promoción de la película han provocado controversia, con algunos criticando su enfoque y otros elogiando su esfuerzo de cruce en busca de éxito comercial.

