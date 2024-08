El príncipe William está sorprendido con un nuevo aspecto

El príncipe Guillermo y la princesa Kate envían un mensaje de vacaciones y felicitan al equipo olímpico británico con un video mensaje. Notablemente, el nuevo aspecto del heredero aparente llama la atención - su barba de tres días es bien recibida por los fans.

El príncipe Guillermo y la princesa Kate enviaron un mensaje en video a los participantes británicos el día de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, en lugar de saludos y el hecho de que Kate, que ha mantenido un perfil bajo desde su diagnóstico de cáncer, está haciendo una aparición pública nuevamente, es principalmente el nuevo aspecto del heredero aparente lo que ocupa a los fans y seguidores reales.

En el clip, Guillermo y Kate -ella en ropa informal de ocio, él en una camiseta de equipo- aparecen junto a una fila de personalidades conocidas, incluyendo al rapero estadounidense Snoop Dogg y al ícono del fútbol inglés David Beckham. Kate dice en el clip: "De todos nosotros que vemos desde casa, felicitaciones al equipo británico". El príncipe de Gales, usando una oficial azul camiseta del equipo GB, agrega: "Felicitaciones al equipo GB, son una inspiración para todos nosotros".

Los fans están emocionados con la aparición de la princesa Kate durante su descanso, donde continúa con quimioterapia preventiva. "Preciosa", muchos alaban en la sección de comentarios. Un usuario escribe: "Es genial ver a Catherine y a Guillermo de nuevo". La princesa de Gales fue vista por última vez en público en la final del Campeonato de Wimbledon de julio.

"Estás espectacular"

Sin embargo, todas las miradas están puestas en el heredero aparente. El príncipe de 42 años se presenta no solo con un hermoso bronceado de vacaciones, sino también, por primera vez en alrededor de 15 años, con una barba de tres días. Y es bien recibida. Por primera vez, es él quien recibe la mayoría de corazones y emojis de llama en la sección de comentarios por su apariencia. "Me encanta la barba de Guillermo", "Tuve que verlo de nuevo solo para ver la barba de Guillermo, ¡wow! Y soy demasiado mayor para escribir esto" o "Me encanta la barba de tres días, Will y Catherine, ¡estás espectacular!" son solo algunos de los muchos comentarios entusiastas sobre su nuevo aspecto.

En 2008, cuando aún tenía algunos pelos más en la cabeza, el príncipe tuvo una barba durante un corto tiempo. Pero tan rápido como creció, desapareció. Si Kate encontró la barba una espina en el ojo -o en la barbilla- en ese momento, no se sabe. Sin embargo, el hermano menor de Guillermo, el príncipe Harry, ha demostrado con su vello facial que les sienta bien a los reales. Los fans están de acuerdo: un comentario pidiéndole a Guillermo que se quede con la barba ya tiene más de 1200 likes.

También, el rey Carlos envía sus saludos

Este año, los británicos están en séptimo lugar en la tabla de medallas con 65 medallas. En la cuenta de Instagram de William y Kate, se dice a los atletas británicos: "¡Buen trabajo, equipo británico, qué viaje increíble! Cada atleta ha demostrado una dedicación inmensa, corazón y pasión. ¡Nos has hecho sentir muy orgullosos! ¡Celebremos cada triunfo y miremos hacia adelante para más en los Juegos Paralímpicos más tarde en el verano".

El rapero estadounidense Snoop Dogg, que fue visto como moderador invitado de la red NBC en estos Juegos Olímpicos, dio por finalizado el video. Con su típica sonrisa y relajado estilo, dijo: "Gracias, Gran Bretaña. De Snoop Dogg, el príncipe y su hermosa esposa", antes de aplaudir y hacer una reverencia.

El video de Kate y Guillermo se publicó poco después de una cálida declaración del rey Carlos III, en la que elogió a todos los olímpicos como "inspiración". El monarca felicitó a los atletas por sus "logros destac

