- El príncipe Harry y su esposa Meghan participan en una lección de batería en Colombia

El Príncipe Harry y Meghan, la Duquesa, se sumergieron en la escena musical de Colombia durante su viaje de cuatro días. Invitados por la Vicepresidenta Francia Márquez, concluyeron su viaje en Cartagena el 17 de agosto. Su destino final fue la escuela de tambores local, Escuela Tambores de Cabildo, conocida por custodiar el patrimonio cultural de Cartagena, en particular sus raíces afrocolombianas y la tradicional percusión.

Al llegar, los Sussex fueron recibidos por redobles de tambor y una actuación de apertura. Luego, mantuvieron una conversación sobre la importancia de la escuela, según detalló la revista "People". Como muestra de agradecimiento, un estudiante les regaló a los Sussex una pequeña barca de madera, simbolizando la ciudad costera y las playas de Cartagena.

Después, fueron invitados a tocar los tambores, guiados por los estudiantes y acompañados por Márquez y su pareja. Las fotos revelaron a la pareja real sentada junto a los niños, tocando sus instrumentos con vitalidad. Márquez elogió el entusiasmo de Meghan, expresando: "Adoro la amplia sonrisa de Meghan. Su emoción es palpable".

Después de su sesión de tambores, los locales volvieron a actuar y Márquez dio un discurso destacando la importancia de preservar las tradiciones para mantener la identidad cultural de Colombia. Agradeció a Harry y Meghan como influyentes defensores contra la injusticia.

La escuela de tambores en Cartagena marcó la tercera institución educativa visitada durante su viaje a Colombia. En Bogotá, se reunieron con estudiantes de una escuela charter para discutir los pros y los contras de las redes sociales, followed by practicing Spanish with a kindergarten class.

Dado que el Príncipe Harry y Meghan, como hijos del Rey Carlos III y su esposa, ya no son miembros oficiales de la familia real británica, su visita se lleva a cabo en nombre de su fundación Archewell. Su principal enfoque en Colombia gira en torno al problema del acoso escolar y la discriminación en línea. Desde que Colombia se unió a la comunidad de naciones del Invictus Games de Harry en 2022, también se reunió con los participantes y jugó un partido de voleibol sentado con ellos.

