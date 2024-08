- El príncipe Harry necesita encontrar un nuevo jefe de gabinete.

El príncipe Harry busca un nuevo jefe de gabinete solo unos días antes de una visita laboral a Colombia. El anterior ocupante, Josh Kettler, ha acordado con el hijo del rey Carlos III. terminating su contrato después de solo tres meses, informó la agencia de noticias británica PA.

Se dijo que Kettler no era la persona adecuada para el puesto. Se entiende que aún estaba en el período de prueba. Kettler había acompañado a Harry a Londres para el décimo aniversario de los Juegos Invictus, que el príncipe fundó para soldados heridos.

Ahora, el quinto en la línea de sucesión al trono británico debe buscar de nuevo a un asistente principal. "Harry y Megan han ganado una reputación por no poder retener al personal mientras persiguen sus proyectos benéficos y de producción en EE. UU.", escribió PA.

Invitación de Colombia

El príncipe Harry, de 39 años, y su esposa, la duquesa Meghan, de 43, planean viajar pronto a Colombia a invitación de la vicepresidenta Francia Márquez. Su itinerario incluye la capital, Bogotá, así como las regiones alrededor de Cartagena y Cali. Según Márquez, el enfoque estará en proteger a los jóvenes. Meghan y Harry llevan tiempo siendo abiertos en la concienciación sobre la amenaza que internet representa para los menores.

Este es el segundo viaje oficial al extranjero de la pareja este año. En mayo, Meghan y Harry visitaron la nación africana de Nigeria. Desde que renunciaron a sus deberes reales en 2020, la pareja no ha estado viajando en nombre de la Corona o el gobierno británico. La Oficina Exterior en Londres aconseja no realizar viajes no esenciales a Colombia debido al alto riesgo de secuestros.

