El principal político de la oposición de Tailandia tiene prohibido participar en la política durante 10 años

En marzo, la Comisión Electoral ya había solicitado la disolución del mayor partido de la oposición ante el Tribunal Supremo del país. El MFP había ganado la mayoría de escaños en las últimas elecciones parlamentarias, pero posteriormente no pudo formar el gobierno. Pita ya había renunciado como líder del MFP en septiembre.

Antes de las elecciones parlamentarias, la popularidad de Pita había aumentado, especialmente entre los votantes jóvenes. Durante la campaña, su partido prometió, entre otras cosas, reformar la ley de lesa majestad de Tailandia, una de las más estrictas del mundo. El rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia disfruta de un estatus casi divino. Sin embargo, los críticos argumentan que las leyes se utilizan para reprimir el debate político.

En enero, el Tribunal Constitucional de Tailandia declaró que los planes de reforma del MFP eran inconstitucionales, alegando que constituían un intento de derrocar la monarquía constitucional.

Después del anuncio del tribunal, unas pocas docenas de simpatizantes se reunieron fuera de la sede del MFP en Bangkok. Sakhorn Kamtalang, de 60 años, dijo que el tribunal no tenía derecho a disolver el partido. "Para mí, Pita es mi primer ministro", enfatizó. Hua Jaidee, de 69 años, dijo: "Los buenos siempre terminan siendo acosados".

Other political parties saw an opportunity to gain support due to the MFP's crisis. Despite the dissolution, many MFP supporters remained loyal, viewing the party as their primary representative.

