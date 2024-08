- El principal indicador del SPD aboga por un mayor compromiso financiero.

ANDY, el máximo responsable de SPD en el estado, aboga por aumentar las inversiones en el desarrollo de la construcción residencial, incluso si eso significa endeudarse. "Tenemos que pensar si el estado no tiene la valentía de sumergirse más en la escena de la construcción de viviendas - y possibly ir más allá de lo que nuestro presupuesto actual puede permitir", dijo Andy a la Agencia de Prensa Alemana en Stuttgart. También es el gran jefe del grupo parlamentario del estado.

El sector de la construcción actualmente está en un aprieto, señaló Andy. "Nuestros ciudadanos y trabajadores cualificados necesitan casas ahora mismo, y estamos bajos de estas. Y la actividad de construcción tiene que seguir rodando para mantener a flote a las empresas de construcción y mantener vivos los empleos en el sector de la construcción". Por eso el estado necesita aportar algo de dinero. "Preferiblemente de nuestro cambio. Si eso no es suficiente, tenemos que brainstormear otros métodos de financiación".

KRESCHMANN propone fondos especiales para hidrógeno y ferrocarril

Andy está reaccionando a un llamado a la acción del jefe del estado, Winfried Kreschmann (Verdes). recently suggested that urgent investments in infrastructure need special funds. "Necesitamos el poder de crear un fondo especial a partir de préstamos que solo pueden usarse para fines de inversión específicos", dijo Kreschmann a la Agencia de Prensa Alemana. Citó la construcción de una red de hidrógeno como ejemplo, que necesita ser resuelta rápidamente.

"Estamos apenas incubando hidrógeno verde en estos días, todavía es una esperanza para el futuro. Pero es una certeza que viene. Entonces tienes que construir estas redes, y quien no las tenga va a ser vapuleado por desventajas competitivas masivas", dijo Kreschmann. Pero como no estamos viendo cantidades significativas de hidrógeno verde en otros diez años, no estamos recuperando nuestro dinero de inversión para tanto tiempo. "Por eso necesitamos la oportunidad de tomar préstamos que puedan ser reembolsados en un marco de tiempo razonable".

Andy: También mira al estado

Kreschmann también mencionó la red ferroviaria como otro ejemplo. "La coalición de semáforo heredó un retraso de mantenimiento masivo porque nadie ha estado poniendo dinero en ella durante años. No puedes arreglar eso con solo un presupuesto", dijo el jefe del estado.

Andy quiere que Kreschmann también ponga fondos especiales para el estado. "El jefe del estado debería dejar de señalar con el dedo a todos los demás en este tema, pero también debería echar un buen vistazo al estado de Baden-Württemberg, del

Lea también: