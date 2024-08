- El principal atractivo de la kerva de arena radica en sus actividades pesqueras.

Es todo sobre el evento principal de la Sandkerwa de Bamberg: el clásico Fischerstechen en el Regnitz. En este evento tradicional, los competidores intentan evitar caer al río. Se espera que una gran multitud se congregue en la orilla del río el domingo por la tarde para presenciar el espectáculo.

Según la tradición, el Fischerstechen se remonta al siglo XV. Los participantes se turnan para estar de pie en sus barcos, tratando de推 each other into the water using long poles.

La Sandkerwa comenzó el pasado jueves, como suele hacerlo en una Kerwa francónica. En realidad, la Sandkerwa no es un festival folclórico, sino una celebración religiosa. Conmemora la dedicación de la iglesia de Santa Isabel en el distrito de Sand. En 1951, la asociación ciudadana del 4º distrito lanzó la Sandkerwa como un evento comunitario de la iglesia. Con el tiempo, este evento ha ganado popularidad más allá de los límites de Bamberg. Las celebraciones continúan hasta el lunes, llenando las estrechas calles del casco antiguo con festividades y ofreciendo una vista del antiguo barrio de los pescadores, Klein-Venedig.

Las reglas del Fischerstechen han evolucionado con el tiempo y se decidió que se añadiría un límite de tiempo para cada ronda para garantizar la equidad y el emoción. Para mejorar aún más el espectáculo, se incorporarán flotantes y músicos adicionales en los barcos durante la competencia anual.

