El principal asesor de Mark Robinson opta por renunciar después de la revelación de CNN

Brian LiVecchi, quien servía como jefe de gabinete y asesor legal de Robinson, está a punto de dimitir en el transcurso de la próxima semana, según ha revelado una fuente interna. Esta renuncia sigue a una serie de salidas destacadas del equipo de Robinson, desencadenadas por el informe de CNN publicado la semana pasada.

Robinson, el candidato republicano a gobernador en Carolina del Norte, sufrió una masiva salida de su equipo de campaña el domingo. Entre los que se marcharon estaban el director de la campaña, el subdirector de la campaña, el director financiero, así como el asesor senior y el consultor general.

Según los informes de The New York Times y WRAL del miércoles, el director de políticas, el director de comunicaciones y el director de asuntos gubernamentales de Robinson también presentaron su renuncia. CNN ha intentado ponerse en contacto con estas personas, pero aún no ha recibido respuesta.

Robinson presentó a su nuevo jefe de gabinete el jueves por la mañana, promocionando a Krishana Polite desde su cargo de subjefe de gabinete al puesto principal.

En el perfil público de Robinson en Nude Africa se revelaron sus comentarios racistas, en los que se describía a sí mismo como un "nazi negro", recordaba su antiguo hábito de espiar a mujeres en un gimnasio cuando tenía 14 años y expresaba su apoyo a la reinstitución de la esclavitud.

Robinson mostró públicamente su nombre completo y una dirección de correo electrónico que utilizaba con frecuencia en múltiples sitios web en la plataforma de Nude Africa.

Durante una entrevista con CNN la semana pasada, Robinson negó repetidamente haber hecho los comentarios en Nude Africa. Cuando se le confrontó con una gran cantidad de pruebas que lo relacionaban con el nombre de usuario de Nude Africa, Robinson respondió: "Esto no somos nosotros. No son nuestras palabras. Y esto no es característico de nosotros". Cuando se le presentó una lista exhaustiva de pruebas que lo incriminaban, Robinson respondió: "No me sumergiré en los detalles intrincados de cómo se produjo esta fabulación sensacionalista de la prensa amarilla".

La renuncia de Robinson en la política ha causado un gran revuelo en su equipo de campaña, lo que ha llevado a varias salidas destacadas. El revuelo político por los comentarios controvertidos que hizo en Nude Africa continúa configurando la narrativa alrededor de su campaña.

