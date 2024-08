Soy una estrella - ¡Sáquenme de aquí! - El primero, el mayor y el embarazoso: hechos y cifras de 20 años en el campo de la selva

El Campamento de la Jungla RTL comienza el 16 de agosto (diariamente a las 8:15 PM, en RTL+ desde el 15 de agosto) con una temporada especial. En "Soy una Celebridad - Duelo de Leyendas de la Jungla", estrellas de temporadas anteriores competirán entre sí. El canal celebra los 20 años de historia del formato de reality. A continuación, 20 datos y cifras emocionantes sobre "Soy una Celebridad - ¡Sácame de aquí!":

1. El primer Rey

En 2004, por primera vez, celebrities alemanes se adentraron en el Campamento de la Jungla RTL, basado en el formato británico "Soy una Celebridad... ¡Sácame de aquí!" y producido por alrededor de 400 empleados. El 20 de enero, el cantante Costa Cordalis (1944-2019) fue coronado como el primer Rey de la Jungla. Ganó a Lisa Fitz y Daniel Küblböck (1985-2018). Sin embargo, 2004 no terminó con solo un ganador: Desiree Nick ganó la segunda temporada en el otoño. Cordalis así tuvo el reinado más corto hasta ahora, de 292 días. Hasta ahora, nueve Reinas de la Jungla y ocho Reyes de la Jungla han podido celebrar la victoria.

2. El descanso de la Jungla

El hecho de que el Campamento de la Jungla esté celebrando su 20º aniversario y solo haya habido 17 temporadas hasta ahora se debe a un descanso. Debido a los altos costos de producción y una producción elaborada, el programa no continuó después de la segunda temporada en 2004 y solo regresó en 2008.

3. Las salidas

Con la frase "Soy una Celebridad - ¡Sácame de aquí!", los participantes del Campamento de la Jungla pueden poner fin voluntariamente a su aventura temprano. Dustin Semmelrogge fue el primero en hacer uso de esta opción en la temporada uno, dejando el campamento después de solo tres días. Hasta ahora, 12 estrellas han hecho uso de esta opción. Cinco estrellas también han dejado el campamento debido a consejos médicos, y dos estrellas tuvieron que dejarlo debido a una instrucción del canal...

4. Los embarazosos

En 2008, el DJ Tomekk fue expulsado de la tercera temporada del programa de RTL después de 11 días - por instrucción del canal. Los responsables lo eliminaron del programa sin explicación. Previamente había circulado un video privado en el que se le veía haciendo el saludo hitleriano. Su posterior disculpa y explicación de que "no tenía pensamientos de derecha" no lo devolvió al campamento. Janina Youssefian tuvo que dejarlo debido a un comentario racista en la temporada 15.

5. Abortar, abortar

Con la famosa frase del Campamento de la Jungla, los campistas también pueden optar por abortar una prueba temprano. Según RTL, se han abortado 15 pruebas en 20 años y un total de 325 pruebas de la jungla. Los estrellas de la última temporada 17 ostentan el récord con cuatro pruebas abortadas. Entre los abortadores anteriores se encuentran, por ejemplo, Jimmy Hartwig en la temporada dos o la Reina de la Jungla Djamila Rowe en la temporada 16. En la décima temporada, Helena Fürst incluso decidió abortar dos pruebas y se negó a hacer otra completamente.

En total, se han negado a hacer diez pruebas. Y ¿cuántas estrellas se pudieron ganar? En 20 años, podrían haberse ganado 2.629 estrellas, y se han ganado 1.483 estrellas. También juega un papel importante la compañía animal: se han utilizado aproximadamente 4 millones de insectos. Según RTL, estos vienen de instalaciones de cría.

La personalidad de la televisión Danni Büchner tuvo que someterse a un total de doce pruebas en Australia en 2020, estableciendo un récord para el mayor número de pruebas. La modelo y actriz Larissa Marolt ha completado el segundo mayor número de desafíos, participando en diez tareas en 2014. Gisele Oppermann y Helena Fürst tuvieron que completar nueve pruebas en 2019 y 2016, respectivamente.

7. ¡Déjame volver!

Para mantener las cosas interesantes en el universo de la jungla, los productores también han creado spin-offs. En 2015, los candidatos anteriores compitieron en "Soy una Celebridad - ¡Déjame volver!" por una oportunidad de reaparecer en el campamento. Brigitte Nielsen, la reina de la jungla de 2012, ganó y participó de nuevo en 2016, terminando en sexto lugar esta vez.

8. El billete dorado y el movimiento

En 2021, los productores tuvieron que ser creativos debido a la pandemia de COVID-19: la temporada regular se canceló, pero se produjo "Soy una Celebridad - El Gran Espectáculo de la Jungla" en Alemania. En él, Filip Pavlovic obtuvo el Billete Dorado para la próxima temporada y incluso fue coronado como rey de la jungla en 2022.

Sin embargo, la coronación no tuvo lugar en Australia, sino en Sudáfrica. La decimocuarta temporada se filmó en

Sonja Zietlow ha sido leal al formato como moderadora desde la primera temporada. Sin embargo, diversos moderadores se han unido a ella desde la selva: Dirk Bach (1961-2012) copresentó el programa con ella hasta la sexta temporada. Después de su muerte, Daniel Hartwich se convirtió en el nuevo moderador de la selva en 2013 para la séptima temporada. En la temporada 16, Jan Köppen tomó su posición después de que Hartwich anunciara su salida del programa por razones familiares.

11. El famoso reportero de la selva

Alguien que no esperarías encontrar en la selva australiana es Markus Lanz. Fue reportero de RTL en la ubicación de las dos primeras temporadas. Informó directamente desde la selva para "Extra Spezial". Después de un período de prácticas en Radio Hamburg, la carrera de Markus Lanz en RTL comenzó. En 1998, sustituyó a Barbara Eligmann en el magazín "Explosiv" y posteriormente se convirtió en moderador permanente allí. Desde 2008, trabaja para ZDF.

12. Se fue con las manos vacías

En 2011, el programa pudo alegrarse por una nominación para el Premio de la Televisión Alemana y en 2013 en la categoría de entretenimiento por una nominación para el Premio Grimme. Sin embargo, no ganó ningún premio. En 2013, Zietlow y Hartwich debían recibir el premio a la mejor moderación en la categoría de comedia en el Premio de la Comedia Alemana, pero no asistieron a la ceremonia debido a la muerte de Dirk Bach. En 2023, el programa finalmente ganó en la categoría "Mejores Reality Shows de Entretenimiento" en el Premio de la Televisión Alemana.

13. Récords de edad y profesiones

A principios de 2024, Heinz Hoenig, de 72 años, se trasladó al campamento australiano. Sin embargo, no fue el concursante más mayor de la exitosa historia del programa de RTL. Ingrid van Bergen, actualmente de 93 años, es la concursante más mayor que ha participado en la aventura de la selva australiana, habiendo participado en 2009 a los 78 años y habiendo ganado. El concursante más joven del Dschungelcamp fue Daniel Küblböck, que entró en el campamento a los 18 años. El Dschungelkönig más joven fue Joey Heindle, que fue coronado a los 19 años en la temporada siete. En promedio, un Dschungelstar tiene 41,06 años, según RTL. Profesionalmente, los actores han sido los más representados (43 estrellas), seguidos de los músicos (42 estrellas) y las estrellas de la televisión reality (34 estrellas).

14. El constante

Robert "Dr. Bob" McCarron ha formado parte de "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" desde la primera temporada. El artista de efectos especiales y maquillador fue descubierto para el Dschungelcamp mientras trabajaba en "Matrix". En 2002, fue contratado como "Medical Bob" para el original británico "I'm a Celebrity Get Me Out of Here!". En 2004, hizo su primera aparición como "Dr. Bob" en el Dschungelcamp de RTL. Desde entonces, el médico del Dschungel ha sido la figura de confianza de los famosos, informándoles sobre los posibles riesgos y peligros antes de cada Dschungelprüfung.

15. Las romances

Algunas estrellas también se han acercado en el campamento. Jay Khan e Indira Weis encendieron la romance ultimate en la temporada cinco. Después de un tiempo compartido después del Dschungel, se separaron de nuevo. Hasta el día de hoy, ambos niegan una maniobra de relaciones públicas y una relación falsa. Solo un año después, Rocco Stark y Kim Gloss se convirtieron en el Dschungel-Traumpaar en 2012 y incluso se convirtieron en padres del primer "Dschungelbaby" después del programa. Sin embargo, ahora están separados.

16. La antigua pareja

Según RTL, en 2017 se vio la primera pareja ex, Marc Terenzi y Gina-Lisa Lohfink, entrar en el campamento. Para el músico y la estrella de la realidad, que estuvieron juntos en 2009, el resultado fue muy diferente. Lohfink terminó en el octavo lugar, mientras que Terenzi ganó el programa.

17. Dos campamentos

El programa de televisión ha sido fiel a su concepto a lo largo de los años. Sin embargo, en 2016 y 2017 hubo un cambio: inicialmente, se establecieron dos campamentos. Durante los primeros tres días, los candidatos del Base Camp tuvieron que competir contra el Camp Snake Rock en las pruebas y por su equipo.

18. Sin entrada

**En 2023, Martin Semmelrogge fue el único de los doce participantes a quien no se le otorgó un permiso de entrada, dejando

Desde 2019, la motivación para que las celebridades ganen el programa ha sido aún mayor. Eso se debe a que, desde la temporada 13, las estrellas no solo reciben su tarifa acordada previamente, sino también un premio en efectivo de 100,000 euros por ser coronadas como el Dschungelkönig o la Dschungelkönigin. Evelyn Burdecki fue la primera en disfrutar de esta ventaja.

Nota de transparencia: Stern forma parte de RTL Alemania.

