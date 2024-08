El primer ministro Kretschmer pide recortar la ayuda de armas a Ucrania

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, aboga por una reducción de la ayuda militar a Ucrania, también teniendo en cuenta el presupuesto federal. "Ya no podemos financiar armas para Ucrania que se están agotando sin efecto. Todo debe estar en proporción", dice el político de la CDU a la red editorial alemana. "Sí, apoyamos, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el aumento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del coronavirus en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones (euros). Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo, la coalición de semáforo no puede ponerse de acuerdo en el presupuesto", dice el Ministro Presidente. "Eso demuestra que todo está fuera de control".

23:35 Kiesewetter: La ofensiva ucraniana es legal y estratégicamente justificada El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, ve la última ofensiva militar de Ucrania en territorio ruso como cubierta por el derecho internacional. La sorpresa de Ucrania está "claramente justificada legalmente bajo el derecho a la defensa propia" y "militarmente estratégica", dice Kiesewetter al "Tagesspiegel". Según la evaluación del experto en defensa de la CDU, el movimiento de las tropas ucranianas busca atar fuerzas rusas en la región de Kursk y infligirles pérdidas significativas. "Esto puede reducir la presión en otros frentes, ya que Rusia tiene que atar o desplegar fuerzas en Kursk", dice además.

22:30 Pentágono: La incursión de Ucrania en la región de Kursk está en línea con la política de EE. UU. La incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dice la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, según el portal de noticias "Kyiv Independent" en una conferencia de prensa. Al preguntarle si Ucrania puede usar armas suministradas por EE. UU., Singh responde que EE. UU. "ha apoyado a Ucrania desde el principio en la defensa contra los ataques que vienen desde la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy a lo largo de 245 kilómetros, que ha sido objeto de ataques rusos diarios desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y está operando "dentro del marco de la política de EE. UU., donde puede usar nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dice Singh.

Singh dice que le corresponde a Ucrania hablar sobre sus propias operaciones. Al preguntarle hasta dónde puede atacar Ucrania en territorio ruso, Singh dice que EE. UU. "no apoya los ataques de largo alcance". Sin embargo, se niega a especificar la distancia exacta. "No dibujaré un mapa circular de dónde pueden golpear y dónde no, pero hemos sido muy claros con los ucranianos", dice.

22:09 El eurodiputado del BSW De Masi aboga por "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible" Después de que las tropas ucranianas entraran en Kursk, el eurodiputado del BSW Fabio De Masi aboga por "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible". Ucrania tiene "problemas importantes para defender su propio territorio", dice De Masi al "Tagesspiegel". Las ofensivas "profundo en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es fortalecer la dinámica de escalada". Los riesgos son enormes, dice el político euro. "Considera, por ejemplo, la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la dominancia de la escalada".

21:50 Las autoridades en la región de Kursk informan de al menos cinco civiles muertos Las tropas rusas han estado luchando contra una incursión ucraniana durante tres días seguidos, según informes de Moscú. Las fuerzas rusas y los guardias fronterizos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, informó el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza ucraniana de Sumy. El Ministerio de Salud ruso informes que desde el inicio de la incursión ucraniana, 66 civiles han resultado heridos, incluidos nueve niños. Las autoridades en la región de Kursk informan de al menos cinco civiles muertos, incluidos dos paramédicos. Ucrania aún no ha comentado la incursión.

21:30 El jefe de política exterior de la UE, Borrell: El régimen de Lukashenko está involucrado en la deportación ilegal de niños ucranianos El régimen bielorruso es cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania, según el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de los territorios temporalmente ocupados en Ucrania, dice un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras externas de la UE.

20:58 Perros robot para ayudar a los soldados ucranianos en la guerra contra Rusia Se están utilizando perros robot para apoyar y aliviar a los soldados ucranianos en su guerra contra Rusia. Un especialista de una empresa británica de soluciones militares, que wished to remain anonymous and went by "Yuri", demostró el modelo de robot "BAD One" en un lugar secreto en Ucrania. El robot de cuatro patas puede correr, saltar y sentarse mediante comandos de control remoto. Yuri dijo que los soldados enviados en misiones de reconocimiento son "suelen ser personas muy bien entrenadas, muy experimentadas" que están "constantemente expuestas a riesgos". El robot podría reemplazar a estos soldados, potencialmente salvando vidas. La batería del robot dura de dos a tres horas, lo que le permite ser utilizado para tareas como la detección de minas, la exploración de posiciones rusas o el transporte de hasta siete kilograms

20:20 Zelensky: Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra que inicióTras el avance del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk, Volodymyr Zelensky ha afirmado que Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra que inició. Rusia llevó la guerra a Ucrania, y ahora debe "sentir lo que ha hecho", dijo el presidente ucraniano en su discurso diario. Sin embargo, Zelensky no mencionó directamente el empuje de las tropas ucranianas en Kursk. Tampoco han comentado otros oficiales ucranianos sobre la ofensiva del ejército ucraniano que comenzó el martes. Miles de personas han sido evacuadas en ambos lados de la frontera. Zelensky dijo que había recibido tres informes del comandante en jefe, Oleksandr Syrsky, que indicaban que las acciones militares eran "eficientes" y "justo lo que el país necesita ahora". Algunos observadores creen que el avance sin precedentes del ejército ucraniano en Kursk tiene como objetivo ocupar territorio ruso para fortalecer su posición en futuras negociaciones de paz.

20:05 Zelensky elogia la habilidad del ejército para sorprenderVolodymyr Zelensky ha elogiado la habilidad del ejército ucraniano para "sorprender". Sin embargo, el presidente ucraniano no mencionó los combates en la región rusa de Kursk. En la zona fronteriza, las tropas rusas han estado tratando de repeler una ofensiva ucraniana durante tres días. Hasta ahora no ha habido declaración oficial por parte de Ucrania sobre este asunto.

19:44 Blog militar ruso informes que la parte occidental de Sudja en la región de Kursk está bajo control ucranianoEl ejército ucraniano ha continuado su ofensiva sorpresa a través de la frontera en la región rusa de Kursk durante tres días, logrando avances territoriales. Mientras que las autoridades civiles rusas en Kursk y el Ministerio de Defensa en Moscú afirmaron oficialmente que el avance ucraniano había sido detenido, el blog militar ruso Rybar, cercano al ministerio, pinta un cuadro diferente. Según Rybar, los ucranianos continúan su avance, reforzando sus posiciones por la noche y comenzando a fortificarlas. Rybar informes que la parte occidental de la ciudad de Sudja está bajo control ucraniano. Los combates continúan por la parte oriental de la ciudad. Además, los ucranianos han avanzado hacia el norte en dirección a Anastasyevka y hacia el noreste en dirección a Korenovo. Sin embargo, informes locales sugieren que no hay presencia ucraniana en Sudja en sí. Solo al norte y oeste de la ciudad se informan disparos y fuego de artillería. Informes no confirmados sugieren que unidades de reconocimiento ucranianas también han avanzado hacia la central nuclear de Kursk y han sido vistas cerca de Anastasyevka.

19:04 SPD discutirá la instalación de misiles estadounidenses en septiembre

El portavoz de política de defensa del grupo parlamentario SPD, Wolfgang Hellmich, ha anunciado un debate en el Bundestag sobre la instalación de misiles de largo alcance de EE. UU. en Alemania. "Es importante que consideremos todo sobre este tema crucial, tomemos en serio las preocupaciones de los ciudadanos y abordemos las lagunas informativas", dijo Hellmich al grupo de medios Funke. "Trataremos este tema en la fracción y en el Bundestag en su conjunto después del receso parlamentario de verano en septiembre para satisfacer las necesidades de información y discusión existentes". El gobierno federal y el gobierno de EE. UU. han acordado que los EE. UU. instalarán sistemas de armas de largo alcance, como los misiles de crucero Tomahawk, en Alemania a partir de 2026, que pueden alcanzar objetivos en Rusia. Muchos ciudadanos alemanes ven esta decisión de manera crítica, según las encuestas.

18:19 Ciudadana estadounidense enfrenta 15 años de prisión en Rusia por supuestamente recolectar dinero para el ejército ucraniano

La oficina del fiscal de Rusia solicita una condena de 15 años de prisión para una mujer ruso-estadounidense acusada de traición, informan los medios de estado rusos. Ksenia Khavana fue arrestada en Ekaterinburgo en febrero. Se le acusó de recolectar dinero para el ejército ucraniano. Durante un juicio a puerta cerrada el miércoles, reportedly se declaró culpable de los cargos. La agencia de noticias Interfax informó hoy que la oficina del fiscal ha solicitado una condena de 15 años, citando al abogado de Khavana, Mikhail Muskalov. Se espera el veredicto el 15 de agosto. Khavana reportedly se convirtió en ciudadana estadounidense después de casarse con un estadounidense y mudarse a Los Ángeles. Había viajado a Rusia para visitar a familiares. Un grupo activista afirma que los cargos contra Khavana surgen de una donación de 51 dólares (aproximadamente 47 euros) a una organización benéfica estadounidense que apoya a Ucrania. Desde que Rusia envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, ha promulgado leyes que criminalizan la crítica de sus acciones allí. Han crecido las preocupaciones de que Rusia pueda objetivo a ciudadanos estadounidenses para su arresto.

17:54 Moscú informes de pérdidas ucranianas en la región de Kursk

El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, informó al presidente Vladimir Putin durante una videoconferencia que alrededor de 100 soldados ucranianos murieron y más de 200 resultaron heridos en los combates. Informan las agencias de noticias rusas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, dijo que al menos dos personas murieron -un paramédico y un conductor de ambulancia- y 24 resultaron heridas en el bombardeo ucraniano.

17:28 Stegner expresa precauciónRegarding the potential use of German weapons in KurskEl experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, expresa precaución regarding the potential use of German weapons in the Ukrainian advance. "En cuanto a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, hubo una situación excepcional en la frontera cuando la ciudad de Kharkiv tuvo que defenderse contra los ataques desde justo al otro lado de la frontera", dijo Stegner al "Handelsblatt". "Esto no implicó un cambio general en la estrategiaRegarding the handling of weapons delivered from Germany". El gobierno alemán había permitido a Ucrania, después de un largo debate a finales de mayo, utilizar las armas entregadas por ella contra objetivos en Rusia. Sin embargo, esto solo se aplicó a la región fronteriza rusa cerca de Kharkiv.

17:00 ISW: Ucrania avanza kilómetros en territorio ruso

El ejército ucraniano ha logrado un progreso significativo en su ofensiva en la región occidental rusa de Kursk, según estimaciones de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en EE. UU. El ISW informa de "hasta diez kilómetros" de avance, mientras que el bloguero militar ruso Yuri Podolyaka asegura que Ucrania ha avanzado más de 25 kilómetros. El asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podoliak, describió la situación en el oeste de Rusia como una consecuencia de la "agresión" de Rusia contra Ucrania. Los informes rusos afirman que "hasta mil" soldados ucranianos, así como decenas de tanques y vehículos blindados, están involucrados en el ataque. Hasta ahora, al menos cinco civiles han muerto y 31 han resultado heridos. El ISW señala además que "la magnitud y la ubicación actual de los avances ucranianos en la región de Kursk (...) sugieren que las fuerzas ucranianas han penetrado al menos dos líneas de defensa rusas y una posición". Ucrania estaría targeting un importante centro de suministro del ejército ruso cerca de la ciudad de Sudzha, a ocho kilómetros de la frontera.

16:28 Kiesewetter califica el avance ucraniano en Kursk como "estratégico militarmente"

El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, describió el avance ucraniano en Kursk como "estratégico militarmente". Esto permite "aliviar la presión en otras partes del frente, ya que Rusia tiene que vincular o redistribuir fuerzas a Kursk", dijo Kiesewetter al "Tagesspiegel". El avance ucraniano es "por supuesto permisible legalmente en términos del derecho de autodefensa" (ver también entradas de las 14:45 y 15:07).

15:57 Ucrania: Dos muertos en ataque ruso en Donetsk

Al menos dos personas murieron en un ataque de artillería rusa en la ciudad de Kostyantynivka en la región oriental ucraniana de Donetsk, según las autoridades locales. El ataque en la mañana golpeó un área residencial, dijo el gobernador regional Vadym Filshkin en Telegram. Donetsk es un punto caliente de los combates. Las partes de la región controladas por Ucrania son objetivo regular de fuego ruso. Las tropas rusas están tratando de avanzar en el estratégicamente importante centro logístico de Pokrovsk, una ciudad industrial y minera. Cuatro personas murieron en un ataque ruso en Donetsk el miércoles.

15:36 Rusia: Continúan los combates después del avance ucraniano en la región de Kursk

Los combates continúan por tercer día en la región fronteriza después de que las tropas ucranianas avanzaran en el territorio ruso de Kursk, según Moscú. Las fuerzas rusas y los guardias fronterizos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Simultáneamente, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región ucraniana de Sumy.

15:07 Wagenknecht advierte contra el uso de armas alemanas en Rusia: "Línea roja"

Sahra Wagenknecht ha advertido contra el uso de armas alemanas en el avance ucraniano en territorio ruso. "Esto es un desarrollo altamente peligroso", dice Wagenknecht al grupo de medios Funke. "La Canciller Federal debe llamar al presidente ucraniano y exigir que no se usen armas alemanas en avances sobre territorio ruso", exige la presidenta de BSW. La canciller Olaf Scholz había prometido que Alemania no se convertiría en parte de la guerra. Pero: "Primero permitió que Ucrania disparara con armas alemanas sobre territorio ruso", critica Wagenknecht. "¿Está el gobierno federal permitiendo ahora que Ucrania avance en Rusia con armas alemanas? Eso sería la siguiente línea roja en ser cruzada", adds the BSW party leader. The federal government is drawing Germany "ever deeper into the war", she continues. "The danger of a major European war is thus becoming greater."

14:45 Presidente de la Comisión de Defensa: Ucrania puede usar armas alemanas en Kursk

El presidente de la Comisión de Defensa en el Bundestag, Marcus Faber, no ve problema en que Ucrania use armas alemanas suministradas en su actual avance en territorio ruso. "Al ser entregadas a Ucrania, se convierten en armas ucranianas", dice el político de FDP al grupo de medios Funke. Esto se aplica "a cualquier material", incl

13:50 Servicios de Monitoreo: Usuarios Rusos Ya No Pueden Abrir YouTubeLos usuarios en Rusia no pueden abrir YouTube en sus computadoras y dispositivos móviles. Los servicios de monitoreo de internet downdetector.su, Detector de Fallas y sboy.rf informan una caída significativa de la plataforma. Según el servicio sboy.rf, se han registrado más de 15,000 quejasRegarding the video hosting service. Las quejas provienen de individuos en Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Ekaterinburg, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, Crimea ocupado y varias otras regiones. Los usuarios informaron que solo podían acceder a YouTube a través de redes privadas virtuales (VPNs). Even reporters from Reuters in Russia were unable to access YouTube, although the website was available on some mobile devices. YouTube es la última plataforma occidental accesible en Rusia, lo que la convierte en el último bastión de la expresión libre en el país. Según Decoder, más de 90 millones de usuarios acceden a YouTube mensualmente en Rusia, colocándolo en la cima de las plataformas de video y transmisión. En mediados de julio, los medios de comunicación rusos informaron que el gobierno ruso planeaba bloquear YouTube en septiembre.

13:24 UE: Ucrania Lidera "Guerra Defensiva Legal" en Kursk RusoLa UE ve el avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk en el contexto del derecho a la defensa propia. "Creemos que Ucrania está llevando a cabo una guerra defensiva legal contra una agresión ilegal", dice un portavoz del Jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. El derecho a la defensa propia incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio. La UE apoya plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión rusa ilegal. Las tropas ucranianas, apoyadas por tanques y artillería, Recently crossed the Russian border from the Sumy region at Sudzha and reportedly took control of several villages. Los informes rusos indican que alrededor de 1,000 soldados ucranianos están involucrados en la operación.

12:43 Ucrania: Decenas de Soldados Rusos Capturados en KurskDespués de la incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, "muchos" soldados rusos han sido capturados, según el proyecto ucraniano "Quiero encontrar" en Telegram. El proyecto, lanzado en enero de 2024 por la inteligencia militar ucraniana, sirve como centro de coordinación para los POW rusos en Ucrania. Tiene como objetivo ayudar a los militares del ejército ruso a encontrar a sus familiares. Según "Quiero encontrar", los cautivos incluyen tanto conscriptos como soldados contratados. "También hay información sobre los muertos, whose bodies were not evacuated by their comrades during the retreat," says the statement. The project published drone footage allegedly showing the capture of over 30 Russian soldiers. Other videos on social media show dozens of Russian soldiers surrendering in the Kursk region. The total number of Russian soldiers captured since the Ukrainian offensive in the region remains unclear.

12:18 Gazprom: El Tránsito de Gas Funciona Normalmente A Pesar de los Combates en la Región de Kursk

Gazprom informes que las exportaciones de gas a través de la región fronteriza de Kursk, atacada por Ucrania, están funcionando principalmente con normalidad. Hoy se espera que se transporten alrededor de 37.3 millones de metros cúbicos de gas natural, anunció la empresa en Moscú. Esto es un cinco por ciento menos que el día anterior, según la agencia de noticias estatal rusa Tass. Las tropas ucranianas han tomado el control de la ciudad de Sudscha, que también alberga un importante centro de gasoductos hacia Europa Occidental. En 2023, a pesar de la guerra en curso, se transportaron 14.6 mil millones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea a través de esta ruta.

11:37 Bloguero Militar: Rusia Pierde 'Importante Centro Logístico' Ante Ucrania

La ciudad rusa de Sudscha en la región de Kursk ha sido capturada por las fuerzas ucranianas, según escribió el bloguero militar pro-ruso de origen ucraniano Yuri Podolyaka en su canal de Telegram. La ciudad está a nueve kilómetros de la frontera ucraniana. Según Podolyaka, la ciudad está llena de soldados ucranianos. "Sudscha básicamente está perdida para nosotros. Es un importante centro logístico", escribió además. Las fuerzas ucranianas están avanzando hacia el norte en dirección a Lgov. "En general, la situación es difícil y está deteriorándose, aunque el ritmo del avance ucraniano ha disminuido notoriamente".

11:04 Munz: Incursión en Kursk 'Completamente Sorprendió' a Moscú

Inicialmente, la situación sigue siendo incierta, pero más tarde se confirma: los combatientes ucranianos atacan en territorio ruso. La incursión en la región de Kursk "ha sorprendido completamente" a Moscú, informes el corresponsal de ntv Rainer Munz. Sin embargo, puede haber más detrás del ataque que solo una maniobra de distracción.

10:48 Rusia: Situación en Kursk Después de la Incursión Ucraniana 'Under Control'

Las fuerzas rusas han estado luchando contra las tropas ucranianas infiltradas en la óblast de Kursk durante tres días consecutivos. La situación es "estables y bajo control", según el vicegobernador de la región fronteriza, según informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Alrededor de 3,000 personas han sido evacuadas a lugar seguro. Las tropas rusas luchan activamente contra las unidades ucranianas en el distrito de Sudscha y las rechazan, según la agencia de noticias Tass citando a las autoridades locales. Cuatro personas han muerto en los ataques ucranianos. El ejército ucraniano aún no ha comentado sobre la ofensiva en Kursk. Varios blogueros militares pro-rusos también informan combates en curso.

09:35 ONU: Ruso torturan al 95% de los POW ucranianosObservadores de derechos humanos de la ONU afirman que el personal de los campos de prisioneros rusos ya tortura a los POW ucranianos durante los interrogatorios iniciales. Además, la tortura es "amplia y sistemática" en la cautividad rusa. Así lo afirma Danielle Bell, jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Ella dice que la Federación Rusa ha torturado al 95% de los POW ucranianos en su custodia. Según ella, los POW ucranianos son golpeados con barras y palos de metal, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es lo peor que he visto en mis 20 años de carrera", afirma Bell. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con POW ucranianos después de su liberación. Simultáneamente, la misión de la ONU tiene acceso directo a los POW rusos y puede evaluar las condiciones carcelarias.

08:49 Estonia introduce controles fronterizos reforzados con RusiaEstonía ha introducido controles fronterizos completos en su frontera este de la UE con Rusia. Esta decisión fue tomada por el gobierno del estado balcánico de la OTAN al comienzo de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas y mercancías que crucen la frontera con Rusia estarán sujetas a inspección. Los controles en los cruces fronterizos por carretera y ferrocarril en Narva, Koidula y Luhamaa se introducirán gradualmente. Previously, inspections of passengers and vehicles were random and risk-based. According to Prime Minister Kristen Michal, the tightening of controls aims to prevent the transit and transport of EU-sanctioned goods through Estonia and to strengthen the country's security. The border between Russia and Estonia is 294 kilometers de largo.

08:11 Ucrania publica cifras de bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 587,510 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con 1,140 bajas en las últimas 24 horas. El informe de Kiev también afirma que se han destruido dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero. En total, Rusia se dice que ha perdido 8,431 tanques, 16,487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,293 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la ofensiva a gran escala. Las estimaciones occidentales proporcionan cifras de bajas más bajas, pero estas también son probablemente valores mínimos.

07:32 Medvédev amenaza con escalada de la invasión rusa en UcraniaDmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha amenazado con escalar la invasión rusa en Ucrania en respuesta a los avances ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk. La operación militar rusa ya no debería limitarse a asegurar territorios en Ucrania que Rusia considera propios, dice el antiguo presidente. En su lugar, las fuerzas militares deberían avanzar hacia las ciudades de Odesa, Járkov, Dnipro, Mikolaiv, Kiev y más allá. El ataque solo se detendrá cuando Rusia lo considere ventajoso. Según los informes rusos, las tropas ucranianas han avanzado profundamente en territorio ruso en la región durante un contraataque, lo que ha provocado intensos combates. La región ha sido puesta bajo estado de emergencia.

07:05 Rusia: 14 objetos aéreos ucranianos destruidos sobre Kursk y Belgorod

Las fuerzas de defensa aérea rusa destruyeron catorce objetos aéreos no tripulados ucranianos durante la noche, ocho en la región de Belgorod y seis en la región de Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Los sistemas de defensa aérea abatieron seis drones y cinco misiles más en la región de Kursk, dijo el gobernador regional Alexei Smirnov. En las primeras horas del 6 de agosto, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas fronterizas de la región de Kursk. Según los últimos informes del Estado Mayor ruso, aún hay combates en las áreas fronterizas. Se ha declarado una situación de emergencia en Kursk (ver entradas 19:08, 19:38 y 20:41) y se están evacuando a los residentes.

06:25 Ucrania declara alerta aérea debido a ataque con MiG-31K ruso

La Fuerza Aérea ucraniana ha declarado una alerta aérea en todo el país. La Fuerza Aérea ucraniana atribuye la advertencia de ataque aéreo a una amenaza de misiles desde un MiG-31K ruso. Este tipo de aeronave es un interceptor de la era soviética nombrado después del constructor de aviones Mikoyan-Gurevich y es capaz de llevar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Vehículos blindados ucranianos a 10 kilómetros dentro de la frontera rusa en Kursk

Según una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas ucranianas han avanzado hasta 10 kilómetros en la región rusa de Kursk. Esto se confirmó con imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera. Las fuerzas ucranianas se informan que han perforado al menos dos líneas de defensa rusas y una fortaleza. Una fuente rusa afirma que las fuerzas ucranianas han capturado 45 kilómetros cuadrados en la región de Kursk desde el inicio de la operación el 6 de agosto, informes el ISW. Las autoridades rusas declararon estado de emergencia en la región

12:27 Klingbeil: La ubicación de misiles estadounidenses en Alemania es correctaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, defiende los planes para la ubicación de armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania frente a las críticas dentro de su propio partido. "Esta ubicación es correcta porque nos ayuda a defendernos en caso de que Rusia tenga la idea de atacarnos", dijo Klingbeil a la red editorial alemana. Es parte de una disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron que desde 2026 se volverán a ubicar sistemas de armas de EE. UU. en Alemania que llegan muy adentro de Rusia. Se mencionaron misiles de crucero Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Hay voces críticas dentro del SPD, incluyendo al líder del grupo parlamentario Rolf Mützenich, quien advierte sobre el riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlow quiere luchar por prisioneros rusosOleg Orlow, el activista de derechos humanos de Moscú liberado en un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales, quiere continuar con su trabajo en favor de los derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el septuagenario en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. La organización Memorial, que él cofundó y que recibió el Premio Nobel de la Paz, también aboga por prisioneros políticos en Rusia. Orlow estima que aún hay al menos 800 prisioneros políticos en Rusia -estimación conservadora. Su nuevo papel en el exilio en Alemania es difícil para Orlow, como contó su historia. Preferiría estar en su país, pero teme ser procesado. Orlow ahora espera poder utilizar su exilio para abogar por la liberación de más prisioneros políticos, incluyendo a ocho que están gravemente enfermos. "Cuando se enteró de que estas personas no estaban en la lista, nos sentimos muy decepcionados - nosotros que fuimos intercambiados". Memorial continúa trabajando en Rusia a pesar de la represión, pero también desde el extranjero.

21:30 ¿No muerto después de todo? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny resultó herido en la región de Kursk. La empresa de televisión estatal VGTRK informes en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un drone ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Previamente, numerous medios rusos habían informado del fallecimiento de Poddubny de manera coordinada. Yevgeny Poddubny es uno de los mejores conocidos "corresponsales de guerra" rusos en Rusia. Su canal de Telegram tiene alrededor de 734,000 seguidores. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk el miércoles.

20:41 Región de Kursk declara estado de emergenciaEn la región rusa de Kursk se ha declarado el estado de emergencia en medio de una ofensiva terrestre ucraniana. Así lo anunció el gobernador de la región, Alexei Smirnov, en un mensaje de Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso en Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudzha el miércoles.

20:14 Conflictos Cerca: Rusia Fortalece Protección de la Planta Nuclear de KurskDebido al avance de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional de Rusia está fortaleciendo la seguridad en la planta nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto está sucediendo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La planta nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a poco más de 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas, apoyadas por tanques y artillería, cruzaron la frontera rusa desde la región de Sumy en Sudzha, reportedly avanzando hasta 15 kilómetros hacia la planta nuclear.

19:38 Ataques en la Región de Kursk: El Precio del Gas Natural Europeo Llega a su Máximo AnualEl precio del gas natural en Europa ha subido a su nivel más alto de este año. El contrato benchmark TTF para entrega en un mes aumentó un 5,7 por ciento a 38,78 euros por megavatio hora (MWh) en Amsterdam. Las fuentes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Los conflictos están teniendo lugar aparentemente cerca de Sudzha, un punto importante de inyección de gas que suministra a Europa occidental a través de los gasoductos ucranianos. Gazprom, el gigante energético ruso, informa actualmente de

19:08 Ucrania Evacúa Áreas Fronterizas Cerca de Kursk de Rusia

Ante intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, según el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en televisión ucraniana. Alrededor de 6,000 personas, incluyendo más de 400 niños y adolescentes, serán trasladados a lugares seguros desde la zona fronteriza. Al día anterior, tropas ucranianas lanzaron una incursión a través de la frontera ucraniana-rusa hacia la ciudad de Sudzha en la región de Kursk, avanzando varios kilómetros en territorio ruso. Moscú informó sobre alrededor de 1,000 soldados ucranianos equipados con armas pesadas. Kiev aún no ha comentado la situación. En mayo, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones desde una zona fronteriza de 10 kilómetros debido a la regular bombardeo ruso de áreas fronterizas.

Puedes leer sobre los desarrollos anteriores aquí.

Teniendo en cuenta los llamamientos del ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, para reducir la ayuda militar a Ucrania debido a las restricciones presupuestarias, es importante destacar:

here.

El conflicto ucraniano, especialmente a la luz del reciente aumento del presupuesto en Alemania, ha llevado a algunos políticos a cuestionar la sostenibilidad a largo plazo de la ayuda militar a Ucrania.

Además, en el contexto de la evaluación del experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, sobre la ofensiva ucraniana en territorio ruso, podemos añadir:

A pesar de la justificación legal y las ventajas estratégicas de la ofensiva militar de Ucrania, los implicaciones financieras de tales conflictos para los países donantes como Alemania deben ser consideradas cuidadosamente.

Estas dos oraciones abordan las implicaciones presupuestarias del conflicto ucraniano y el papel de las consideraciones políticas, incluyendo las restricciones financieras, en la toma de decisiones sobre la ayuda militar.

Lea también: