Elecciones Nacionales Próximas en 2025 - El primer ministro Günther se opone a la exclusión del partido Negro y Verde.

Daniel Günther, el Ministro-Presidente de Schleswig-Holstein de la CDU, no ha descartado una coalición con los Verdes después de las próximas elecciones federales. Le dijo al grupo de medios Funke: "No podemos decirles a la gente que negro-verde no funciona cuando nuestra CDU y los Verdes están gobernando juntos efectivamente en varios estados, incluso el más poblado. Eso sería directamente increíble".

""No podemos eliminar ninguna coalición", dijo Günther. "Todas las partidos democráticos deben mantener la posibilidad de hablar. No würde aggressivamente abogar por negro-verde como la única opción a nivel federal. Pero tampoco persuadiría a la Unión para comprometerse o hacer campaña por una coalición ahora".

Günther lidera él mismo una coalición negro-verde en Schleswig-Holstein. Su colega de Baviera, Markus Söder (CSU), se opuso firmemente a una coalición con los Verdes a nivel federal. De manera similar, el Ministro-Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), descartó la posibilidad de una asociación entre su partido y los Verdes. Dijo a "Bild": "La participación de los Verdes en un gobierno ya no es factible para la CDU". Señaló que el partido verde había tropezado, "y eso es todo culpa suya". Se esperaba que la participación de los Verdes en el gobierno abordara el desacuerdo entre la economía y la ecología, pero sucedió exactly lo contrario.

Las siguientes elecciones federales están programadas para el 28 de septiembre de 2025.

Las declaraciones de Günther sobre las posibles coaliciones resuenan dentro de las discusiones de la Comisión. Independientemente de la afiliación partidaria, la Comisión alienta a todos los partidos democráticos a mantener un diálogo abierto para futuras posibilidades de coalición.

