El primer ministro del Reino Unido protege los viajes de aviones de figuras políticas.

Tras el cambio de poder en el Reino Unido, el nuevo Primer Ministro, Keir Starmer, ha anunciado algunos ajustes financieros duros en el presupuesto revisado del Reino Unido. Hablando con periodistas, Starmer dijo: "Esperen un nuevo presupuesto en octubre, y no será un paseo por el parque". Además, agregó: "Those with the most capability should shoulder the most burden". A pesar de esto, Starmer también anunció algunas reducciones presupuestarias para políticos de alto rango, como la terminación de un costoso contrato de helicóptero valorado en millones.

Previamente, Rishi Sunak, exPM, utilizaba con frecuencia aviones y helicópters de la Fuerza Aérea Real Británica para viajes domésticos, lo que resultaba costoso e arguably innecesario. Ahora, bajo el liderazgo de Starmer junto con el Ministro de Defensa John Healey, el contrato para el uso de helicópteros no se renovará, lo que ahorrará al gobierno del Reino Unido aproximadamente £40 millones, según informes de la BBC.

El Partido Laborista de Starmer había prometido durante su campaña que los impuestos no aumentarían para la clase trabajadora. En consecuencia, es poco probable que los impuestos sobre la renta, las contribuciones de seguridad social y el IVA aumenten. Sin embargo, hay rumores en el Reino Unido sobre una posible aumento de los impuestos sobre las ganancias de capital. Sin embargo, Starmer dijo que los problemas del país no se pueden resolver solo a través de la generación de ingresos por impuestos en el futuro. El enfoque debe estar en promover el desarrollo económico.

"Tendremos que tomar decisiones difíciles"

Starmer reconoció la existencia de un déficit de £22 mil millones heredado del régimen conservador al que sucedió. Dijo: "Arreglar esto no es un paseo por el parque". Además, agregó: "Tendremos que tomar decisiones difíciles". El Partido Laborista había criticado a los conservadores por disfrazar este agujero financiero. La Ministra de Hacienda Rachel Reeves anunció planes para "aliviar la carga en las finanzas públicas". Los conservadores cuestionaron estas acusaciones. El ex Ministro de Hacienda Jeremy Hunt acusó al Partido Laborista de tratar de allanar el camino para aumentar los impuestos bajo la apariencia de responsabilidad financiera.

Con un margen financiero limitado debido a la situación económica actual, el nuevo gobierno enfrenta desafíos para financiar las reformas necesarias, especialmente en sectores como la salud y la educación. Además, la deuda pública ha fluctuado alrededor del 100% del PIB durante varios meses. El endeudamiento del sector público superó las expectativas en julio.

Starmer habló en contra de los disturbios violentos que estallaron a principios de agosto después de un trágico apuñalamiento de varios niños. Los describió como reveladores de "una sociedad profundamente enferma, debilitada por una década de divisiones y decadencia, azotada por una espiral de populismo" que había sido alimentada por el "fracaso" del gobierno anterior.

Los conservadores sufrieron su peor resultado electoral

