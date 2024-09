El primer ministro del Reino Unido no desea una confrontación con Rusia.

Algunas naciones occidentales consideran permitir que Ucrania utilice su armamento para ataques en territorio ruso, lo que ha llevado a Moscú a elevar la alarma. El líder ruso Putin lanza una amenaza de guerra con la OTAN. El primer ministro británico Starmer intenta desescalar las tensiones.

El primer ministro británico Keir Starmer contradice la afirmación de Putin de que suministrar a Ucrania armas capaces de golpear profundamente en territorio ruso equivale a la implicación de la OTAN en el conflicto. Starmer reiteró en su camino a Washington que el Reino Unido no desea un enfrentamiento con Rusia. "Ucrania tiene derecho a la autodefensa", un derecho que el Reino Unido apoya plenamente y incluso ofrece oportunidades de capacitación, afirmó Starmer. "Sin embargo, no buscamos provocar un conflicto con Rusia, ésa no es nuestra intención", enfatizó el primer ministro británico.

Ucrania ha instado repetidamente al Reino Unido y a EE. UU. a autorizar el uso de misiles de mayor alcance contra objetivos en territorio ruso. Este tema se espera que surja en las conversaciones de Starmer con el presidente Biden en Washington hoy. "Trataré de asegurar que estas conversaciones estratégicas se enmarquen en el contexto adecuado de la situación de Ucrania", señaló Starmer.

Todavía no se ha declarado una posición clara

Oficialmente, EE. UU. restringe el uso de sus armas contra Rusia a la defensa contra el ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov. El gobierno británico aún no ha anunciado una postura clara sobre lo que Ucrania está permitido hacer con las armas que recibe. Según el periódico británico "The Guardian", ya se ha tomado una decisión para permitir que Ucrania utilice misiles de crucero Storm Shadow contra objetivos situados muy adentro del territorio ruso.

Putin ve el posible uso de Ucrania de armas de precisión de largo alcance occidentales contra objetivos muy adentro del territorio ruso como la implicación de la OTAN en la guerra. "Significaría que las naciones de la OTAN, EE. UU. y los países europeos están luchando contra Rusia", dijo Putin en respuesta a una pregunta de un periodista en San Petersburgo. Putin continuó explicando que esto cambiaría la naturaleza de la guerra. "Tomaremos medidas correspondientes, basadas en las amenazas que enfrentaremos", dijo, sin proporcionar más información.

"Rusia inició este conflicto. Rusia invadió ilegalmente Ucrania", agregó Starmer.

