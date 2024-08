- El primer ministro de Japón Kishida anuncia su retirada

El primer ministro japonés Fumio Kishida, que ha estado estancado en las encuestas de opinión, ha decidido dimitir. Anunció que no buscará la reelección como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones de septiembre. El líder del PLD suele ser también el primer ministro. Kishida asume la responsabilidad de un escándalo político que involucra a algunas facciones del partido. Su manejo del asunto ha sido cada vez más criticado, y las calificaciones de aprobación de su gobierno, que asumió el cargo en octubre de 2021, han caído por debajo del 30 por ciento.

Bajo Kishida, Japón ha reaccionado a las ambiciones de poder de China y la amenaza de Corea del Norte mediante un cambio histórico en su estrategia de seguridad y la decisión de aumentar significativamente su capacidad militar. Saliendo de su anterior enfoque exclusivo en la defensa, Japón busca adquirir la capacidad de neutralizar las bases de misiles enemigas. El presupuesto de defensa está aumentando significativamente.

El cambio de Kishida en la estrategia de seguridad de Japón

Este cambio se produjo en un contexto de seguridad que el gobierno describe como el "más serio y complejo" desde la Segunda Guerra Mundial. Las actividades militares de China en la región representan el "mayor desafío estratégico". El aliado de Japón, Estados Unidos, comparte esta opinión. A pesar de su impopularidad, Kishida había buscado durante mucho tiempo asegurar su reelección como líder del PLD. Sin embargo, Recently, calls for his resignation within the LDP have grown louder.

Después del anuncio de Kishida, los medios de comunicación japoneses ya están circulando nombres de posibles sucesores. Estos incluyen al exministro de Defensa Shigeru Ishiba, el ministro de Innovación Digital Taro Kono, el secretario general del PLD Toshimitsu Motegi y el ministro de Seguridad Económica Sanae Takaichi. También están entre los que podrían presentarse el exministro de Medio Ambiente Shinjiro Koizumi y el exministro de Seguridad Económica Takayuki Kobayashi.

Lea también: