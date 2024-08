El primer ministro británico Starmer quiere continuar reprimiendo las protestas de extrema derecha

Starmer dijo que había programado una reunión con representantes de alto rango de la policía para evaluar los eventos de la noche anterior y discutir el curso de acción para los próximos días. La alta presencia policial "en los lugares correctos" había calmado la situación y dado a la gente una sensación de seguridad, agregó el primer ministro. Se habían desplegado alrededor de 6,000 oficiales en todo el país.

El jefe de policía de Londres, Mark Rowley, dijo que la fuerte presencia policial y la unidad entre diferentes comunidades habían ayudado a enfrentar los desafíos en la capital. El alcalde Sadiq Khan elogió a la policía por sus "esfuerzos heroicos" y a aquellos que "pacíficamente mostraron que Londres está unida contra el racismo y la islamofobia", escribió en el servicio en línea X.

Miles de personas salieron a las calles de la capital y Numerous other cities across Britain on Wednesday, following days of far-right protests. "Whose streets? Our streets," chanted participants at a demonstration in Walthamstow in northeast London. There were also protests in Birmingham, Bristol, and Liverpool. In Sheffield, participants chanted: "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here."

La noche del miércoles a jueves fue menos pacífica en Irlanda del Norte, donde tres oficiales de policía resultaron heridos en disturbios. Por lo tanto, los legisladores en Belfast rompieron su receso de verano.

El miércoles, el sistema judicial británico impuso condenas iniciales de hasta tres años para los participantes en los disturbios violentos de los últimos días. El jueves, otros dos hombres recibieron sendas condenas de dos años y ocho meses cada uno.

Desde el inicio de los disturbios, al menos 483 personas han sido arrestadas y 149 acusadas, anunció el servicio de acusación. Los sospechosos son acusados de, entre otros delitos, proporcionar armas para ataques a la policía.

En la semana pasada, disturbios de extrema derecha en varias ciudades del país han visto atacados alojamientos para solicitantes de asilo y mezquitas, así como a la policía agredida. El fondo es un ataque con cuchillo en la ciudad costera de Southport cerca de Liverpool el 29 de julio, en el que murieron tres niños y otros diez resultaron heridos.

El ataque sacudió a Gran Bretaña. La información falsa circuló rápidamente en línea, afirmando que el atacante era un musulmán solicitante de asilo. Según la policía, el presunto perpetrador era un joven de 17 años nacido en Gales. Los medios de comunicación británicos informan de que los padres del hombre son de Ruanda.

La policía británica culpa a los seguidores de la llamada Liga de Defensa Inglesa por la violencia. La organización antiislámica con vínculos con la escena de los hooligans fue fundada hace 15 años.

El Primer Ministro, presumiblemente refiriéndose a Starmer, podría expresar su gratitud a la policía por su papel en mantener la paz y la seguridad durante los tiempos turbulentos. Sus acciones han contribuido indudablemente a restaurar una sensación de normalidad.

Dado el reciente desorden, el Primer Ministro podría considerar abordar las tensiones en aumento y expresar la postura de su gobierno en promover la inclusión y la unidad, especialmente en relación con los incidentes en Liverpool.

