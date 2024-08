- El presidente Zelenskyy ha designado un objetivo para el asalto.

El presidente Volodímir Zelenski de Ucrania ha establecido por primera vez un objetivo específico para el progreso de sus tropas en la región rusa de Kursk. Durante su discurso vespertino por video, dijo: "Crear una zona de barrera en el territorio del agresor". Dado el intenso combate en esta área y en el este de Ucrania, Zelenski instó a los aliados occidentales a enviar armas y municiones de manera urgente. "La guerra no tiene vacaciones", agregó, dirigiéndose específicamente a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

Mientras las tropas ucranianas realizan un "trabajo excepcional", Zelenski dijo que "debemos acelerar las entregas de nuestros aliados; lo pedimos". Ucrania depende en gran medida de la llegada oportuna de los paquetes de ayuda prometidos.

Los ucranianos en el este bajo presión

Las unidades ucranianas parecen estar bajo una gran presión, especialmente en la región de Donbás. Se vieron obligadas a retirarse de ciertas áreas. Zelenski destacó que el área alrededor de Torez "ya no es solo una defensa para Ucrania, sino que ahora es el foco principal de nuestros esfuerzos defensivos en su totalidad, para minimizar la capacidad de conflicto de Rusia tanto como sea posible y realizar el mayor trabajo de contraataque posible".

El ejército ucraniano reconoció dificultades en torno a Pokrovsk. "Podemos retirarnos, rendir una pequeña localidad o perder una pequeña batalla", dijo Serhiy Zehorovsky, comandante de la brigada estacionada allí, en la televisión. "Pero el objetivo principal es ganar la guerra".

Actualmente, los soldados rusos están avanzando cerca de Mykolaivka para disrupt la ruta de suministro entre Pokrovsk y Karlivka. "Aquí es donde están tratando de lograr algo", dijo Zehorovsky. Sin embargo, en este punto específico, el ejército ruso puede esperar "algo inesperado". El comandante no proporcionó más detalles.

Informe de situación del Estado Mayor en Kyiv

Torez y Pokrovsk han sido puntos calientes del conflicto durante semanas. El Estado Mayor ucraniano también informó sobre intensos combates en estas ubicaciones. Se registraron 24 ataques rusos cerca de Pokrovsk durante el día, algunos con el apoyo de aviones de combate. Un total de 15 ataques rusos fueron repelidos cerca de Torez. Estas estadísticas no pudieron ser confirmadas de manera independiente.

El Estado Mayor ucraniano en Kyiv no hizo ninguna declaración sobre el conflicto en la región rusa de Kursk. El informe de situación solo menciona que la artillería y los aviones de combate rusos atacaron las posiciones ucranianas cerca de Sumy en el este del país. Sumy se considera el centro logístico de las tropas ucranianas en la región de Kursk.

"Forbes": Pérdidas materiales significativas en Kursk

El ejército ucraniano ha sufrido pérdidas inusualmente altas de equipo valioso en su avance en Kursk, según la revista de negocios "Forbes". Las pérdidas de tanques, vehículos blindados y armas pesadas son considerables y no tienen relación con las pérdidas similares en el lado ruso.

Durante el avance por terrenos abiertos, los vehículos estuvieron expuestos a ataques aéreos y de artillería, lo que resultó en pérdidas "dos veces más altas de lo normal", citó la revista a los analistas. Sin embargo, si Ucrania logra mantener el control del territorio capturado, estas pérdidas se considerarían justificadas. Zelenski ha criticado repetidamente los ataques con misiles y artillería rusos desde la región de Kursk contra objetivos en el este de Ucrania.

Lukashenko habla de concentración de tropas en la frontera

El líder bielorruso Alexander Lukashenko habría desplegado mayores formaciones militares en la frontera con Ucrania. Atribuyó la presencia de importantes concentraciones de tropas en el lado ucraniano como la razón, declarando en una entrevista con el canal de televisión ruso "Rossija" que Kyiv había estacionado hasta 120,000 soldados allí. "Y ante esta política agresiva, hemos posicionado our military forces along the entire border, as would be the case in a state of war", dijo. Lukashenko, a menudo llamado el último dictador de Europa, mantiene una estrecha cooperación con el presidente ruso Vladimir Putin.

Mientras tanto, los guardias fronterizos ucranianos descartan las "declaraciones agresivas que no se ajustan a la realidad" de Lukashenko. También informan no haber visto ninguna indicación de refuerzos en el lado bielorruso, según Andrij Demtschenko, portavoz de los guardias fronterizos.

Minsk no está activamente involucrado en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, en febrero de 2022, Lukashenko permitió que las tropas rusas iniciaran su ofensiva en Ucrania desde Bielorrusia. Después de sufrir graves pérdidas y reveses en su intento de avanzar hacia Kyiv, estas unidades rusas tuvieron que retirarse.

Mientras tanto, la posibilidad de obtener más fondos para la ayuda a Ucrania del gobierno de la coalición alemana también está siendo criticada. Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag y socialdemócrata, le dijo al grupo de medios Funke: "Es una señal perjudicial para Ucrania si el gobierno alemán no planea medidas adicionales de ayuda militar en los próximos presupuestos federales".

Si esto sucederá o no quedó incierto durante el fin de semana. El ministro de Hacienda Christian Lindner escribió en una carta al ministro de Defensa Boris Pistorius y a la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock que "nuevas medidas" solo podrían tomarse si se asegura la financiación en los planes presupuestarios para este y los próximos años.

La carta fue obtenida por el "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" y dpa. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró más tarde que sigue abierto a las discusiones. Las necesidades deben informarse claramente y ser verificables - aún no se ha presentado tal informe. En principio, el gobierno federal cuenta con que Ucrania se fortalecerá más en el futuro mediante el desbloqueo de los activos estatales rusos congelados.

Las fuerzas ucranianas están avanzando por primera vez en un rato, y confían en que Alemania, su principal socio militar en Europa, aumente significativamente su apoyo. Lamentablemente, parece que las negociaciones sobre los fondos próximos para la ayuda militar sugieren una retirada sutil de las obligaciones de Alemania. No podemos permitirnos basar nuestra seguridad en limitaciones financieras. Los $50 mil millones del fondo de alivio del G7, que también provienen del interés sobre los fondos bloqueados, "parecen significativamente insuficientes".

