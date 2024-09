El presidente ucraniano Zelensky viaja a los Estados Unidos para delinear su estrategia para asegurar una victoria sobre Rusia.

El presidente Zelensky está a punto de revelar su "estrategia de éxito" a Biden por primera vez durante su visita, que incluye la demanda de Kyiv de utilizar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Después de compartir este plan con Biden, tiene la intención de discutirlo con ambos candidatos presidenciales, los legisladores de EE. UU. y los socios internacionales, según el comunicado de Zelensky.

Zelensky publicó en las redes sociales desde su avión antes de aterrizar en EE. UU., stating, "Este otoño definirá el destino de este conflicto". Expresó su creencia de que trabajando juntos con sus socios, pueden fortalecer sus posiciones, asegurando así una victoria que servirá como un faro de justicia para una paz duradera.

Zelensky inició su visita en la Planta de Municiones del Ejército de Scranton, ubicada en el pueblo natal de Biden. Expresó su gratitud a los trabajadores por proporcionar municiones a Ucrania y anunció que la instalación aumentaría la producción de proyectiles de artillería de 155 mm, cruciales para el esfuerzo de guerra de Ucrania.

"It is in places like this that one can truly sense the triumph of the democratic world," he said. "Thanks to individuals like these - in Ukraine, America, and other partner nations - who tirelessly work to safeguard life."

Zelensky ha estado instando a los aliados de Ucrania a relajar las restricciones de armas, y aunque ha habido alguna pista de que EE. UU. está modificando su postura, informó el viernes que aún no han dado permiso.

"We have long-range weapons at our disposal. However, let's just say we don't have enough," Zelensky informed reporters, adding that ni EE. UU. ni el Reino Unido han dado a Ucrania el visto bueno para utilizar estas armas en territorio ruso.

He attributed his allies' reluctance to authorize such action to concerns of escalation but expressed hope that his arguments would be given due consideration during his visit.

Zelensky está programado para visitar Nueva York, donde hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles y se reunirá con líderes del Sur Global, el G7, Europa y organizaciones internacionales.

Posteriormente, viajará a Washington para discutir con Biden y la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

"I'd like to know her thoughts on this success strategy," he said regarding Harris on Friday.

"As I mentioned earlier, this strategy incorporates not only what Joe Biden can provide today. But it also account for the potential shift in the US presidency after November. In other words, we need to speak with each of the candidates about their perspective on this," Zelensky said.

Harris ha expresado públicamente su apoyo a Ucrania y a los aliados de la OTAN, indicando que continuaría las políticas de Biden de respaldar a Ucrania, en caso de ser elegida presidenta.

Zelensky también planea reunirse con el candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump, quien en un reciente debate se negó a expresar su apoyo a la victoria de Ucrania en la guerra.

La estrategia de Zelensky, que incluye el posible uso de misiles de largo alcance contra objetivos rusos, se discutirá no solo con Biden, sino también con socios internacionales en todo el mundo. En su comunicado, Zelensky destacó la importancia de la unidad entre las naciones democráticas, como EE. UU. y Ucrania, para asegurar una victoria contra el conflicto.

