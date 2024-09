El presidente Trump viaja a Filadelfia para una confrontación en vivo contra Harris.

A medida que se acerca el plazo de dos meses antes de las elecciones presidenciales, los candidatos opositores se enfrentarán en su primer y presumiblemente único duelo televisivo el martes. Este evento tendrá lugar en el escenario de ABC en Filadelfia, comenzando a las 9:00 PM ET (lo que equivale a las 3:00 AM CEST del día siguiente).

Se espera que los temas de discusión abarcan las políticas económicas y migratorias, así como el aborto y las relaciones exteriores, además de incluir los litigios legales en curso relacionados con la presunta interferencia electoral de Trump. Los candidatos aún no han tenido un encuentro personal, con Harris debutando en un debate mientras Trump, que busca su tercer mandato, entra en su séptimo.

El resultado tendrá un peso considerable, dado el impacto que han tenido los debates en las elecciones presidenciales de EE. UU. en el pasado. Para el presidente en ejercicio Joe Biden, una mala actuación en el debate del 27 de junio con Trump pareció signaling the end of his ambitions to reclaim the Oval Office, despite his advanced years.

Las reglas del debate han sido cuidadosamente detalladas. El micrófono permanecerá apagado para el candidato en silencio. El debate comenzará sin declaraciones de apertura, concediendo a cada competidor un intervalo de dos minutos para sus comentarios finales.

A ambos candidatos se les concederán dos minutos para sus respuestas, seguidos de dos minutos para una réplica. Estarán detrás de los atriles, armados solo con un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

No habrá audiencia en el lugar, y habrá dos intermedios en los que la comitiva de la campaña no podrá interactuar con los candidatos.

A pesar de sus preparativos para el debate, las últimas encuestas muestran una carrera reñida entre el presidente en ejercicio Joe Biden y el ex presidente Donald Trump.

Sea cual sea el resultado, se espera que el debate proporcione información sobre las políticas de Trump si buscara un tercer mandato como presidente.

