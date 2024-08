Durante la Visita de Turquía: el Presidente Palestino Abbas Anuncia Visita a la Franja de Gaza

El presidente palestino anunció su visita a Gaza

El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció en un discurso ante el Parlamento turco que visitaría la Franja de Gaza. "He decidido ir a Gaza junto con otros líderes palestinos", dijo Abbas el jueves ante los aplausos de los diputados en Ankara. "Iré, aunque me cueste la vida", continuó.

"Nuestras vidas no valen más que la de un niño", dijo Abbas en referencia a los numerosos civiles muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y la organización palestina radical Hamas. "Gaza es nuestra, y no aceptaremos ninguna propuesta que divida nuestras tierras", enfatizó Abbas. "No puede haber un estado palestino sin Gaza".

La Franja de Gaza ha estado bajo el control de Hamas desde 2006, con el partido más moderado de Abbas, Fatah, compitiendo por el poder en los territorios palestinos. El área ha estado completamente bloqueada desde el inicio de la guerra de Gaza el 7 de octubre. Excepto por algunos trabajadores humanitarios, a nadie se le permite cruzar las fronteras controladas por Israel.

En Ankara, Abbas también rindió homenaje a Ismail Haniyeh, el jefe de Hamas asesinado en Irán. Irán y la organización palestina radical Hamas culpan a Israel por la muerte de Haniyeh, por la cual Israel aún no ha comentado. Haniyeh había viajado con frecuencia a Turquía y tenía estrechos lazos con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

El presidente turco había recibido a Abbas el miércoles para conversar sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza, según anunció Ankara. Previamente, el presidente palestino ya había

