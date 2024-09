- El presidente honorario de Gema, Reinhold Kreile, ha fallecido.

Reinhold Kreile, quien fuera el respetado presidente y exdirector ejecutivo de GEMA, ha dicho adiós. Fuentes confirman su fallecimiento un viernes a la edad de 94 años.

El actual director ejecutivo de Gema, Tobias Holzmüller, expresó sus sentimientos, stating que el mundo de la música y los medios ha perdido a un defensor y figura visionaria en Kreile. Como el jefe de Gema, Kreile fue incansable en la lucha por la protección de los derechos de autor y fue un fuerte defensor de los derechos de los artistas. Según Holzmüller, la influencia de Kreile sigue siendo palpable en Gema y en la industria musical en general.

Según los informes, Kreile served as the CEO and general director of GEMA, the Society for Musical Performing and Mechanical Reproduction Rights, from 1990 until the end of 2005. Desde entonces, ha sido honrado con el título de presidente honorario de GEMA. Nació el 1 de diciembre de 1929 en Aschaffenburg y se adentró en la política como miembro de la CSU en el parlamento alemán y más tarde dirigió el departamento de producción y economía de los medios en la Universidad de Televisión y Cine de Múnich.

Gema representa los derechos de los intérpretes, compositores, letristas y escritores de música en cuanto al uso de la misma.

La rica historia de Gema tiene profundas raíces en Baviera, ya que su antiguo presidente honorario, Reinhold Kreile, procedía de Aschaffenburg, una ciudad de este estado alemán. A pesar de haber dejado su cargo como director ejecutivo de GEMA, el impacto de Kreile en la industria musical de Baviera y más allá sigue siendo significativo.

