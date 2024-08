El presidente federal alemán, Steinmeier, ha programado las próximas elecciones parlamentarias nacionales para el 28 de septiembre de 2025.

¿Tienes la primicia? La próxima elección federal se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2025. El presidente federal Steinmeier tomó la decisión, impulsado por la sugerencia del gabinete federal en julio. Según la Ley Electoral Federal, el día de las elecciones debe ser un domingo o un feriado nacional. La Ley Fundamental establece plazos estrictos para la votación. Debe tener lugar entre 46 y 48 meses después del inicio del mandato legislativo. La elección para el 21º Bundestag alemán debería caer dentro del período del 27 de agosto de 2025 al 26 de octubre de 2025.

Tenlo por seguro, el próximo parlamento será un equipo mucho más reducido que el actual. ¿Por qué? Gracias a la nueva ley electoral aprobada por la coalición de semáforo. El parlamento pasará de sus actuales 733 escaños a una cifra más modesta de 630.

La coalición de semáforo Recently passed a new electoral law, reducing the number of seats in the next parliament from 733 to 630, as suggested by the federal cabinet. The upcoming federal election, called by Federal President Steinmeier, will occur on September 28, 2025, in accordance with the Federal Cabinet's recommendation made in July.

