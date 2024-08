"El presidente de los estadounidenses, Harris, actuando como pacificador, se dirige a la reunión del partido"

La candidata a la vicepresidencia Kamala Harris acusó a su oponente, Donald Trump, de centrarse exclusivamente en su propio interés y de intentar llevar al país hacia atrás. En cambio, prometió servir como una "presidenta que nos une en torno a nuestras más grandes ideales". Juró poner fin a "la amargura, el escepticismo y las guerras divisivas del pasado".

La multitud coreó el eslogan "¡No Volveremos Atrás!" mientras Harris hablaba, especialmente dirigiéndose a votantes independientes y indecisos, que serán vitales en las elecciones del 5 de noviembre.

Harris se presentó como una política pragmática y bipartidista, abordando los intentos de Trump de presentarla como una radical de izquierda. Si fuera elegida, prometió siempre considerar el bienestar del país por encima de los intereses de su partido o personales, tomando decisiones con "realismo, sentido común y practicidad".

Nacida de inmigrantes de India y Jamaica, Harris sería la primera mujer, la primera afroamericana, la primera estadounidense de origen asiático y la primera con raíces asiáticas en convertirse en presidenta. Expresó su profundo amor por los Estados Unidos, llamándolo "el mejor país del mundo".

Harris, anteriormente eclipsada por Biden hasta su anuncio de candidatura en julio, utilizó la ocasión para compartir su historia personal. Habló extensamente sobre su infancia de clase media y la resiliencia y valentía de su madre, una investigadora de cáncer de India.

Sus principales propuestas incluyeron beneficios fiscales para la clase media, abordar la crisis habitacional y restaurar el derecho nacional al aborto, que fue abolido por la Corte Suprema de tendencia conservadora hace dos años. También prometió reformar el "sistema migratorio roto", acusando a Trump de sabotear la reforma migratoria bipartidista por motivos políticos.

En política exterior, Harris destacó su trabajo con Biden en un acuerdo de alto el fuego en el conflicto de Gaza y el liberación de rehenes retenidos por el grupo yihadista Hamas. Expresó su apoyo al derecho de Israel a la defensa propia mientras también reconocía el sufrimiento del pueblo palestino.

Propuso una resolución del conflicto que garantice la seguridad de Israel mientras permita al pueblo palestino ejercer sus derechos a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación. Este fue un mensaje para los miles de manifestantes pro-palestinos que se habían reunido en Chicago durante la convención.

Harris también prometió estar "firme con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN" frente a la agresión rusa. A diferencia de Trump, dijo que no "buscaría el favor de los tiranos y dictadores", mencionando las relaciones amistosas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Los dictadores, afirmó Harris, apoyaban a Trump en la carrera presidencial. Entendían que Trump, siendo fácilmente halagado y sobornado, noWould hold autocrats accountable because he aspired to be one himself.

Harris advirtió sobre "consecuencias extremadamente graves" si Trump regresara a la Casa Blanca, citando el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre la inmunidad criminal de los presidentes de EE. UU. "Imaginen a un Trump sin contrapesos y con el inmenso poder de la presidencia a su disposición", dijo.

Trump respondió al discurso de Harris en su plataforma de medios sociales Truth Social durante su discurso. "Ella se queja de todo pero no hace nada!", escribió el de 78 años, entre otras cosas.1

El discurso de Harris concluyó la convención de cuatro días del Partido Demócrata, que vio una oleada de emoción entre los demócratas alcanzar nuevas alturas. La atmósfera fue predominantemente festiva, impulsada por presentaciones de músicos como Stevie Wonder, Lil Jon, Pink y The Chicks.2

Sin embargo, las encuestas aún sugieren una carrera cerrada entre Trump y Harris. "Creo que la momentum está de nuestro lado, pero debemos capitalizarla ahora y comprometer erfolgreich con los votantes entre ahora y las elecciones de otoño", dijo el manager de campaña de Harris, Dan Kanninen.3

