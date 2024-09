El presidente de los Estados Unidos, Biden, expresa su insatisfacción con los esfuerzos de Israel para negociar un acuerdo de liberación de rehenes.

El presidente Biden de EE. UU. siente que el primer ministro Netanyahu de Israel no ha hecho suficiente esfuerzo para negociar un acuerdo para la liberación de los cautivos retenidos por Hamas en Gaza. En una conferencia de prensa el lunes en Washington D.C., cuando se le preguntó si Netanyahu estaba haciendo lo suficiente para facilitar un acuerdo, Biden respondió: "No, no ha hecho suficiente".

Durante el fin de semana, el ejército israelí encontró seis cadáveres de rehenes, incluyendo a un ciudadano estadounidense, dentro de un túnel en Rafah. Este descubrimiento llevó a la administración de EE. UU. a organizar una reunión urgente con el equipo de mediación de EE. UU. para el lunes, con la vicepresidenta Kamala Harris programada para asistir.

Durante los últimos meses, EE. UU., junto con Egipto y Catar, ha trabajado arduamente para lograr un acuerdo entre Israel y Hamas, la organización palestina islámica. Este acuerdo aseguraría la liberación de los cautivos restantes y establecería una tregua en la Franja de Gaza. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han dado resultados.

Según los informes israelíes, los milicianos de Hamas mataron a 1205 personas e capturaron a 251 rehenes durante su ataque generalizado en varios sitios en el sur de Israel el 7 de octubre. Actualmente, según los últimos informes israelíes, 97 de estos cautivos siguen siendo retenidos por Hamas y otros grupos palestinos armados, con 33 reportedly fallecidos.

Después del ataque de Hamas, Israel lanzó una operación militar importante en la Franja de Gaza. Sin embargo, las cifras de víctimas proporcionadas por Hamas, que no pueden ser verificadas de forma independiente, sugieren que más de 40.700 personas han perdido la vida desde octubre.

El presidente Biden expresó su descontento con los esfuerzos del primer ministro Netanyahu en las negociaciones para la liberación de los rehenes estadounidenses retenidos por Hamas, diciendo: "No, no ha hecho suficiente". Después de la reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con el equipo de mediación de EE. UU. el lunes para discutir el asunto, la situación sigue sin resolverse con 97 cautivos aún en custody de Hamas.

Lea también: