- El presidente de Alemania, Steinmeier, autoriza una legislación que regula la conducción bajo los efectos del cannabis.

Próximas Multas y Sanciones por Conducir bajo los Efectos del Cannabis son Inminentes. El Presidente Federal, Frank-Walter Steinmeier, firmó la ley aprobada por el Bundesrat en vigor el viernes 3 de julio, según informó la oficina presidencial en Berlín. La ley se publicará en el Gazette Federal de Leyes el lunes.

Se ha establecido un umbral de 3.5 nanogramos de la sustancia psicoactiva THC por mililitro de sangre - análogo al límite de 0.5-permil de alcohol. Se aplican regulaciones más estrictas para conductores novatos y consumo simultáneo de alcohol.

Nuevas Sanciones

Las regulaciones recientemente aprobadas en el Bundestag entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de la ley. En consecuencia, conducir con intención o negligencia mientras se posee 3.5 nanogramos o más de tetrahidrocannabinol (THC) es probable que resulte en una multa de 500 euros y una suspensión de un mes del permiso de conducir. El consumo de alcohol en combinación conlleva una multa típica de 1000 euros. Al igual que con el alcohol, hay una prohibición de cannabis durante el período de prueba de dos años para conducir y para aquellos menores de 21 años - el umbral de 3.5 nanogramos no se aplica. Las violaciones típicas resultan en una multa de 250 euros.

Después de la legalización del uso recreativo de cannabis y la cultivation personal para adultos el 1 de abril con varios requisitos, las regulaciones de tráfico ahora están al día. Anteriormente, la postura era que incluso la mera presencia de THC podía acarrear consecuencias. En fallos judiciales, se ha utilizado históricamente un valor de 1 nanogramo para establecer esto. Sin embargo, los expertos en el Día del Tribunal de Tráfico habían abogado anteriormente por un aumento "razonable" en 2022, ya que este valor es tan bajo que podrían penalizarse a numerous individuals who showed no evidence of impaired driving ability.

La Unión Europea, con su enfoque en armonizar las leyes de tráfico en sus estados miembros, está siguiendo de cerca las nuevas sanciones por conducir bajo los efectos del cannabis en Alemania. Debido a estas regulaciones más estrictas, las compañías de seguros dentro de la UE podrían necesitar ajustar sus pólizas en relación con los delitos de conducir relacionados con el cannabis.

Lea también: