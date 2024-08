- El presentador tiene un ataque de pánico en vivo y está experimentando mucha empatía.

En medio del anuncio de que lloverá en el estado australiano de Queensland hoy, Nate Byrne tiene que hacer una pausa. "Tengo que detenerme un momento", dice el presentador del tiempo de ABC Australia. "Algunos de ustedes pueden saber que a veces tengo ataques de pánico. Eso está sucediendo ahora. Lisa, ¿puedo pasar a ti?"

Un ataque de pánico en la televisión matutina australiana – un momento desafortunado. Pero los colegas en el estudio manejan la situación no solo de manera profesional, sino también empática. "Por supuesto, puedes", responde la presentadora Lisa Millar. Le agradece y se refiere a un artículo de Byrne, en el que escribe abiertamente sobre sus ataques de pánico, de los que ha estado sufriendo durante algún tiempo.

"Los ataques de pánico cambiaron mi perspectiva sobre la salud mental"

Los síntomas de un ataque de pánico son individuales y pueden parecerse a los de un ataque cardíaco. Estos incluyen latidos cardíacos acelerados, falta de aliento, sudoración, temblor o una sensación de opresión en el pecho. También pueden ocurrir síntomas psicológicos como rumiación, desrealización o estados de ansiedad.

El miedo es una reacción útil del cuerpo ante un peligro inminente. "En los trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de pánico, estas reacciones físicas también ocurren cuando no hay peligro real", describe la revista de salud de la AOK.

Nate Byrne también tuvo su primer ataque de pánico en televisión. Después, escribió un artículo sobre esta experiencia, después de lo cual inicialmente temió tener que renunciar a su trabajo como presentador del tiempo. Pero Byrne fue a terapia, aprendió mecanismos para lidiar con el pánico en momentos como la distracción, técnicas de respiración o abandonar la situación.

A través de sus experiencias, su perspectiva sobre la salud mental ha cambiado, escribe Byrne: "Sabía que la ansiedad y la depresión son muy reales. Pero no tenía idea de cuánto control puedes tener a veces sobre tu cerebro". Los ataques siguen siendo visibles en él hoy en día, pero habla abiertamente sobre ellos y recibe mucho feedback positivo de su audiencia después de esta presentación.

El hecho de que haya buscado tratamiento ha cambiado positivamente su vida, dice Byrne: "Puedo vivir con el miedo y superarlo. Y puedo seguir haciendo lo que amo".

