- El Premio por la Democracia Walter Lubcke es otorgado al periodista Amiri

La presentadora de televisión y periodista Natalie Amiri (46) recibirá el Premio Democrático Hessiano Walter Lübcke de este año. Junto a ella, serán reconocidos el Taller de Historia de Darmstadt y la iniciativa 'Abrazando la Diversidad' de Norte de Hesse, según anunció la Cancillería de Estado en Wiesbaden. La ceremonia tendrá lugar hacia el final del año en Darmstadt.

El premio es en memoria del presidente del gobierno de Kassel, Walter Lübcke, quien fue trágicamente asesinado por un extremista de derecha en 2019. Desde 2020, el premio se concede cada dos años a individuos y organizaciones que fomentan la armonía social y la democracia. Los ganadores reciben una estrella de plata, de forma irregular y tridimensional, sobre un pedestal.

El ministro presidente de la CDU, Boris Rhein, elogió a Natalie Amiri por dar plataforma a personas whose cravings for democracy and liberty often lead them to be imprisoned or face execution under authoritarian regimes in Iran or Afghanistan. Actualmente, Amiri presenta "Weltspiegel" de ARD en Das Erste, y anteriormente dirigió la oficina de ARD en la capital de Teherán.

Esta alianza de 35 miembros 'Abrazando la Diversidad' - Unidos contra la Exclusión' en Norte de Hesse está compuesta por diversas organizaciones, asociaciones y corporaciones que abogan por la diversidad, el respeto y los valores democráticos. "La red afirma firmemente su posición a través de la participación activa en eventos, proyectos y debates", mencionó Rhein.

Fundado por estudiantes y personal de la Universidad Técnica, el Taller de Historia de Darmstadt se dedica a la historia de 'la gente común' y la vida cotidiana, especialmente durante la era nazi. "El trabajo realizado por el Taller de Historia de Darmstadt es excepcionalmente significativo en tiempos de conflicto y resurgimiento del antisemitismo para fortalecer la paz, la democracia y la apertura", declaró Rhein.

