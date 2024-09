- El Premio de la Paz 2024 será otorgado por la Fundación Klaus Jensen

Jouanna Hassoun, de origen alemán-palestino, y Shai Hoffmann, de origen alemán-israelí, han sido seleccionados como los recipients de este año del Premio a la Reconciliación de la Fundación Klaus Jensen, según se anunció. Desde el asalto de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 y el conflicto subsiguiente en Gaza, estos dos individuos han liderado discusiones nacionales en las escuelas sobre el conflicto del Oriente Medio.

Según Klaus Jensen, presidente de la fundación, "Hassoun y Hoffmann están estableciendo un estándar para una cultura de diálogo que puentea las divisiones" con su formato de discusión popular. El premio, que asciende a 10,000 euros, se otorgará el 27 de septiembre durante una ceremonia en Tréveris. En mayo, los dos ganadores ya habían sido reconocidos como embajadores de la democracia y la tolerancia por la Agencia Federal para la Educación Cívica.

Jensen destacó que "en tiempos de guerra, desplazamiento, derramamiento de sangre y odio, debe fomentarse una cultura de diálogo respetuosa para hacer posible la reconciliación y lograr la convivencia pacífica." Estos objetivos han sido el enfoque del trabajo de Hassoune y Hoffmann durante mucho tiempo. Hassoun, hija de refugiados palestinos de Líbano, señaló que "no se trata de quién tiene razón o quién está equivocado, o de qué lado estamos; se trata de las personas en primer lugar y de apoyarnos mutuamente en Alemania." Para el proyecto escolar "Trialogs", es esencial llevar a cabo un diálogo respetuoso, escuchar atentamente y proporcionar una plataforma para que todos expresen su voz, según Hoffmann. Esto permite que los estudiantes expresen sus sentimientos y experiencias en relación con el conflicto del Oriente Medio.

La Fundación Klaus Jensen tiene como objetivo honrar el compromiso internacional y cívico de las personas en el contexto de la resolución de conflictos civiles, condenar todas las formas de violencia y contribuir a una cultura de no violencia y reconciliación. La alocución será pronunciada por la psicóloga social Eva Walther de la Universidad de Tréveris.

La Fundación Klaus Jensen apoya diversos proyectos centrados en la prevención de la violencia, la mediación y la reconciliación tanto a nivel nacional como internacional. Fue fundada en 2003 por Jensen, quien sirvió como alcalde de Tréveris (SPD) de 2007 a 2015. La cofundadora es Malu Dreyer (SPD), ex presidenta del estado de Renania-Palatinado que está casada con Jensen.

Shai Hoffmann, junto a Jouanna Hassoun, ha estado actively engaging in nationwide discussions about the Middle East conflict in schools since the recent conflict in Gaza. The German-Israeli Hoffmann emphasizes the importance of respectful dialogue in projects like "Trialogs," allowing students to express their feelings and experiences regarding the Middle East conflict.

Lea también: