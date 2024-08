El precio del oro supera los récords anteriores, dejando espacio para nuevos aumentos.

El precio del oro, que ha superado por primera vez la barrera de los $2500, ha llamado la atención de todos. Raimund Brichta y Etienne Bell se adentran en este fenómeno en el último episodio de "Brichta y Bell - Economía Descodificada Rápidamente".

Además, discuten la volatilidad que enfrentan los inversores en Varta. El fabricante de baterías está pasando por un proceso de reestructuración y está siendo retirado de la bolsa, dejando a los pequeños inversores en una situación difícil.

Paraphrased, but keeping the original formatting and tone.

El reciente aumento del precio del oro, que ha superado los $2500 por primera vez, ha generado un gran interés entre los inversores. A pesar del caos en las inversiones de Varta, con la empresa iniciando un proceso de reestructuración y siendo retirada de la bolsa, el alto precio del oro sigue siendo un tema cautivador para Raimund Brichta y Etienne Bell en su último episodio de "Brichta y Bell - Economía Descodificada Rápidamente".

Lea también: