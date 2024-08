El pozo de Beck en el Sena

La nadadora Leonie Beck falló por un margen significativo en obtener una medalla en la carrera de aguas abiertas del Sena en los Juegos Olímpicos. La brecha con el bronce fue de alrededor de dos minutos y medio. La campeona europea había partido como una de las favoritas y se quedó algo desconcertada después.

Leonie Beck, quien también había ganado el doble de la Copa del Mundo el año pasado, terminó novena después de diez kilómetros en el río parisino en 2:06:13.4 horas. El oro fue para la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, campeona olímpica de Río y del mundo, seguida de la australiana Moesha Johnson y la italiana Ginevra Taddeucci.

"Intenté nadar lo más cerca posible de la pared para tener la menor corriente posible, pero fueron dos horas de fuerza, brazada a brazada", dijo Beck en la ARD: "Ayuda si eres musculoso, pero mírame, soy una cosa flaca. Besé la pared, pero no sé qué podría haber hecho diferente".

Muchas discusiones sobre la carrera

Beck, quien vive y entrena en Italia, estaba 2.5 minutos detrás del bronce. La nacida en Wurzburgo, que terminó quinta hace tres años en Tokio, ya estaba 50 segundos detrás después de la primera de seis vueltas, pero luego se recuperó. Sin embargo, Beck se quedó significativamente atrás en la cuarta vuelta. La debutante olímpica Leonie Martens nadó muy atrás y terminó en el puesto 22 con más de 12 minutos de retraso.

La temperatura del agua era de 23 grados Celsius, y la corriente en el medio del río era de 0.8 metros por segundo. Los nadadores necesitaron solo seis minutos para cubrir los 800 metros a favor de la corriente, pero más de 13 minutos para la misma distancia contra la corriente junto a la pared del río.

Había habido muchas discusiones sobre la carrera antes debido a la mala calidad del agua. El entrenamiento fue cancelado el martes por esta razón, pero el recorrido fue aprobado al día siguiente, con niveles de bacterias "en la zona verde", según el director de rendimiento del DSV, Christian Hansmann. Martens saltó al Sena con el campeón olímpico de Tokio Florian Wellbrock y Oliver Klemet, mientras que Beck entrenó en la piscina del centro acuático Georges Vellerey. Se dio la luz verde tres horas antes del inicio basado en los valores más recientes.

