El portavoz del Kremlin, Peskov, no expresa ninguna preocupación por la especulación de la detención de Putin en Mongolia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a viajar a Mongolia a pesar del riesgo de detención. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció el viernes que no hay preocupaciones en la Kremlin en cuanto al viaje programado de Putin al país, que forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI emitió una orden de arresto contra Putin el año pasado por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. La CPI alega que Putin está involucrado en la expulsión de niños de territorios ucranianos ocupados a Rusia.

El viaje propuesto de Putin a Mongolia marcaría su primer viaje a un país de la CPI desde que se emitió la orden de arresto en su contra. El Estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI, obliga a los miembros a detener a las personas con una orden de arresto tan pronto como entren en su jurisdicción. Sin embargo, el tribunal no tiene medios para hacer cumplir esta obligación. En particular, Omar al-Bashir, el antiguo presidente de Sudán, no fue detenido durante un viaje a Sudáfrica en 2015, también un miembro de la CPI, lo que generó una gran indignación entre los activistas de derechos humanos.

Peskov se refirió a "una fantástica interacción con nuestros amigos de Mongolia" durante una conversación con los periodistas el viernes. Según las autoridades rusas, Putin asistirá a una invitación del presidente Ukhnaagiin Khurelsukh. Se sugiere que Putin participará en las celebraciones en Mongolia que conmemoran el 85º aniversario de la victoria de las tropas soviéticas y mongolas sobre el ejército japonés en la Batalla de Khalkhin Gol.

En respuesta, el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, destacó la obligación de Mongolia, como estado parte del Estatuto de Roma, de cooperar con el tribunal. La CPI depende de sus estados miembros y otros socios para implementar sus decisiones, incluidas las órdenes de arresto. En caso de no cooperación, los jueces pueden reconocerlo e informar a la Asamblea de Estados Partes. Posteriormente, la Asamblea está encargada de implementar medidas apropiadas, aunque El Abdallah no entró en detalles sobre estas medidas potenciales.

A pesar de la preocupación creciente sobre la posible detención de Putin por la CPI debido a la orden de arresto, Peskov no expresó ninguna preocupación sobre el viaje de Putin a Mongolia. La posibilidad de que Putin asista a celebraciones en Mongolia, que es un estado parte del Estatuto de Roma, podría plantear preocupaciones sobre la capacidad de la CPI para hacer cumplir su orden de arresto.

