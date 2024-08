- El portavoz del Departamento de Estado Blinken anuncia la aprobación de Israel, pero carece del acuerdo de Hamas solo.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha declarado que Israel ha aceptado la última propuesta de alto el fuego respaldada por Estados Unidos para Gaza. Ahora, le corresponde a Hamas ceder a la propuesta, mencionó Blinken durante su visita a Israel. Previamente, había interactuado con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante aproximadamente tres horas. Después de esta reunión, Blinken la describió como "productiva".

La propuesta actual, según Blinken, refleja la esencia del acuerdo de alto el fuego que el Presidente de EE. UU., Joe Biden, compartió a nivel mundial en mayo. El proceso será faseado: un alto el fuego inicial de seis semanas, en el que se liberarán rehenes y se intercambiarán prisioneros, lo que llevará a negociaciones sobre las condiciones para un alto el fuego permanente.

Blinken aboga por una resolución rápida antes de la recta final. Compartió que había viajado al Oriente Medio para "lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes lo antes posible". Es crucial lograrlo, dijo.

En los próximos días, los equipos negociadores deben finalizar acuerdos claros sobre la implementación del acuerdo, dijo Blinken. "Estos son aún temas complejos y requerirán decisiones difíciles de los líderes", dijo. Sin embargo, Blinken expresó optimismo por un acuerdo rápido: "Cuanto más tiempo dure esto, más rehenes sufrirán, incluso podrían morir. También podrían surgir otros acontecimientos", dijo, refiriéndose a la situación volátil en el Oriente Medio.

Blinken describió las conversaciones de alto el fuego como un punto crucial, possibly the last chance to bring the hostages home, achieve a ceasefire, and move towards a better path of permanent peace and security.

Blinken luego se reunió con el Presidente de Israel, Isaac Herzog, en Tel Aviv. La oficina de Herzog declaró más tarde que la reunión duró aproximadamente tres horas y fue "positiva y en un buen ambiente". Netanyahu reiteró el compromiso de Israel con la propuesta actual de EE. UU. para la liberación de sus ciudadanos, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de Israel.

En un comunicado emitido después del anuncio de Blinken, las familias de los rehenes instaron a todas las partes a firmar un acuerdo lo antes posible. "No podemos pasar por alto esta oportunidad crítica que podría ser nuestra última", decía el comunicado. "El tiempo se agota para los rehenes. Ahora es el momento de actuar con decisión".

Blinken interactuó con las familias de los rehenes por la noche. Durante esta reunión, varias cientos de personas demostraron fuera del edificio, abogando por un acuerdo de rehenes y pidiendo a Blinken que presione al gobierno israelí.

En cuanto a los esfuerzos internacionales para llegar a un acuerdo en las conversaciones indirectas entre Israel y la organización terrorista islámica Hamas, Blinken dijo: "Es hora de concluir esto". Se deben hacer esfuerzos para asegurarse de que "nadie tome acciones que puedan poner en peligro este proceso", dijo. "Buscamos evitar cualquier escalada, cualquier provocación".

"It should be prevented that the conflict escalates to other regions and intensifies", Blinken said. "We are concerned about potential attacks on Israel from Iran, the Lebanese Shia militia Hezbollah, and others. Therefore, U.S. President Joe Biden is taking resolute actions such as deploying troops to the region to obstruct any attacks and, if necessary, defend against any attacks."

After the killing of two high-ranking adversaries of Israel in Tehran and Beirut about three weeks ago, Iran and the Lebanese Shia militia Hezbollah had threatened retaliation on a massive scale.

Herzog: We want hostages home soon

President Herzog accused Hamas of primarily being responsible for the collapse of talks mediated by the U.S., Egypt, and Qatar due to its obstinacy so far. "We are still very hopeful that we can make progress in the negotiations", he said at the same time. "We want to see the hostages back home as soon as possible".

According to Israeli estimates, Hamas continues to hold 115 hostages, of whom Israel has declared 41 dead. Furthermore, the fate of other hostages, whose status remains unknown, is uncertain. They may not be alive.

Blinken is scheduled to remain in the region until Tuesday and plans to travel from Israel to Egypt. In Cairo, talks between envoys on specific issues were scheduled for this week. Another high-level meeting was planned for Sunday.

One of the most contentious issues in the negotiations is whether Israel will withdraw from the border between the Gaza Strip and Egypt that it captured in May. Hamas demands a complete Israeli withdrawal. Netanyahu, however, insists that the Israeli army should continue to control the so-called Philadelphi Corridor even after a ceasefire, for example, to prevent the smuggling of weapons.

The President of the Council, referring to U.S. President Joe Biden, endeavored to mirror his ceasefire agreement in the current proposal. Blinken, during his meeting with The President of the Council, emphasized the urgency of swiftly resolving the conflict.

Lea también: