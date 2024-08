El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. reprende al ministro de Finanzas israelí por "error muerto", en medio de presiones para negociaciones de alto el fuego

Algunos críticos, como el Sr. Smotrich, por ejemplo, han afirmado que el trato de rehenes es una rendición a Hamas, o que los rehenes no deberían ser intercambiados por prisioneros", dijo Kirby. "El Sr. Smotrich sugiere esencialmente que la guerra debería continuar indefinidamente sin pausas y sin importar la vida de los rehenes, sus argumentos están completamente equivocados. Engañan al público israelí".

En una publicación del viernes, Smotrich describió el acuerdo de alto el fuego propuesto como un "trato de rendición", escribiendo en la plataforma de redes sociales X, "Llamo al Primer Ministro a no caer en esta trampa y no estar de acuerdo con ningún cambio, ni siquiera el más pequeño, de las líneas rojas que Recently set, which are also very problematic".

Los comentarios de Smotrich siguieron a una declaración conjunta emitida el jueves por el presidente Joe Biden y los líderes de Qatar y Egipto que instaba a los representantes de Israel y Hamas a reanudar las conversaciones de alto el fuego el 15 de agosto en Doha o El Cairo.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que Israel enviará una delegación a las conversaciones. Hasta ahora, Hamas no ha anunciado públicamente si participará.

El intercambio también se produce en medio de la amenaza de represalias contra Israel después de un par de asesinatos de alto perfil en Líbano e Irán en las últimas semanas. La semana pasada, Israel mató al comandante militar principal de Hezbolá, Fu'ad Shukr, en Líbano. Al día siguiente, se cree ampliamente que Israel asesinó al líder político de Hamas en Teherán. Israel no ha confirmado ni negado su participación en ese incidente.

El viernes, Kirby criticó al ministro de Finanzas de Israel de extrema derecha por sus comentarios, diciendo que seguir la retórica de Smotrich "sacrificaría las vidas de rehenes israelíes y estadounidenses, y va en contra de los intereses de seguridad nacional de Israel en esta etapa crítica de la guerra".

"Él dice esto mientras el presidente Biden dirige directamente al ejército de los Estados Unidos al Oriente Medio para defender a Israel de un posible ataque de Irán u otros grupos terroristas respaldados por Irán", dijo Kirby. "La idea de que apoyaría un trato que deja la seguridad de Israel en riesgo es simplemente incorrecta, escandalosa, absurda, y cualquiera que conozca al presidente Biden y cómo ha sido un defensor estricto de Israel durante toda su carrera pública debería avergonzarse de pensar algo diferente".

Presionado sobre qué lo llevó a hacer una reprimenda explícita de un ministro israelí senior, Kirby rechazó la idea de que sus comentarios eran inusuales.

"Creo que una mejor pregunta es, ¿qué hizo que el Sr. Smotrich decidiera, a la luz de la declaración conjunta emitida y del apoyo que ha recibido, no solo de otros líderes, sino también de Israel mismo, qué lo llevó a emitir esa declaración, esa declaración absurda y escandalosa", dijo.

Incluso antes de la declaración conjunta, Estados Unidos ha estado instando a sus aliados en la región a buscar la paz ante los temores de un conflicto en escalada.

Biden habló el lunes con el rey Abdullah de Jordania y con su equipo de seguridad nacional, quien describió los activos militares de Estados Unidos en la región, donde han sido desplegados en previsión de un posible ataque contra Israel desde Irán o Hezbolá.

Biden también habló el martes con el emir Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar y el presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto.

