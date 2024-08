El Poltergeist Hrubesch no quiere oír hablar de la despedida.

Llega como manager de crisis después del desastre de la Copa del Mundo y permite que las futbolistas alemanas sueñen con una medalla olímpica. Las mujeres del DFB ya no pueden dorar la salida de Horst Hrubesch, pero luchan por el bronce. Lo que es importante para las jugadoras, su entrenador no quiere profundizar demasiado en ello.

Sin alboroto por su partida - y una entrada en los libros de historia del DFB es lo último que necesita Horst Hrubesch después de su último partido como entrenador nacional. "Histórico, ¿qué tiene de histórico?", espetó el de 73 años cuando se le preguntó al respecto. "También hay gente que va a trabajar en su último día y luego se jubila. No es diferente". Por supuesto, Hrubesch desea una medalla en el partido por el bronce contra las campeonas del mundo españolas en los Juegos Olímpicos: "Sería importante para mí si las chicas la obtienen. Eso será difícil suficiente".

Y para él mismo? "Ya tengo una", dijo Hrubesch antes del partido del viernes (3 pm/ZDF, Eurosport y en el ticker en vivo de ntv.de) en Lyon. En 2016 en Río, ganó la plata con los hombres alemanes - después de perder la final contra Brasil en penales. "Le dedicaremos el partido. Queremos una medalla", dijo la delantera Klara Bühl.

Popp y Schüller entran - nueva baja

Hrubesch puede volver a contar con la capitana Alexandra Popp (infección) y la delantera central Lea Schüller (inflamación del tendón de la rótula) contra España. Ambas faltaron a la derrota por 0:1 en tiempo extra en la semifinal contra EE. UU. "Alex está lista. Entrenará de inmediato, no hay problema", dijo el entrenador jefe antes de la sesión final de entrenamiento. "Con Lea, hemos visto que unos pocos días de descanso y recuperación son suficientes". Incluso la defensora Marina Hegering dice que está lista para jugar. Solo la mediocampista Sydney Lohmann falta debido a una infección.

De hecho, Hrubesch no se retirará después del partido por el bronce: su contrato como coordinador juvenil en el Hamburger SV sigue vigente por un año más. "Eso se acordó desde el principio, que lo haría hasta los Juegos Olímpicos. El sucesor ya está ahí, todo está arreglado. Es prácticamente una transición sin costuras", explicó el antiguo monstruo de cabezazos.

Christian Wück, quien lideró al equipo masculino sub-17 a campeones del mundo el año pasado, debutará como entrenadora del equipo femenino el 25 de octubre en el estadio de Wembley de Londres contra las campeonas europeas Inglaterra. En Francia, observó los Juegos Olímpicos del equipo de Hrubesch pero mantuvo las distancias del equipo alrededor de Popp.

Todavía habrá una conversación con el de 51 años, su sucesor y el funcionario del DFB. Hrubesch puede partir con la tranquilidad de que ha devuelto al equipo femenino al buen camino después del desastre en la Copa del Mundo en Australia.

Éxito en la gestión de crisis?

El mandato de Hrubesch después de la enfermedad de la entrenadora nacional Martina Voss-Tecklenburg fue inicialmente una gestión de crisis, luego un sprint por la Liga de las Naciones con el boleto olímpico en el último esfuerzo y la ronda clasificatoria exitosa para la Euro 2025 en Suiza. Se quejó, "Nunca he podido probar nada".

Hrubesch ha devuelto la mentalidad y la resiliencia al equipo nacional con su mezcla de naturaleza paternal, experiencia, calma y directrices claras. "Hemos jugado un torneo realmente bueno hasta ahora, exitoso", dijo la directora deportiva del DFB, Nia Künzer, después de la derrota en semifinales contra EE. UU. en tiempo extra.

El bronce sería ahora algo para presumir, para avanzar aún más en la selección y el deporte. "Ya tenemos una situación bastante buena en el fútbol femenino en términos de visibilidad. Pero una medalla sin duda daría un impulso", dijo la antigua campeona del mundo Künzer. La competencia se ha fortalecido, "Solo deseo que podamos asegurar nuestro lugar entre las naciones principales de nuevo".

Hrubesch quiere ser un fan en la Euro 2025

Por lo tanto, la conclusión es que Wiegmann debe asegurar rápidamente el desarrollo continuo - no solo en términos de juego. La debilidad final es crónica, la atleticidad puede mejorarse y también faltan alternativas personales, especialmente si veteranas como Popp o Marina Hegering se retiran.

Hrubesch observará todo esto desde la distancia en el futuro. "Las chicas se merecen jugar en estadios llenos. Se venden bien de una manera, viven de otra manera. Eso siempre me fascina", explicó el campeón europeo de 1980.

Su segundo mandato como entrenador interino - ya había intervenido en 2018 después de la separación de Steffi Jones y llevó al equipo nacional alemán a la Copa del Mundo de 2019 - fue "un gran placer". "Me alegro de poder hacerlo de nuevo. Solo quiero decir gracias por cómo me recibieron, cómo me dieron la bienvenida y cómo me trataron".

En la Euro, el apasionado pescador será el mayor fan de las futbolistas, junto con su esposa Angelika. "El año que viene iremos a Suiza a ver la Euro. La autocaravana estará lista - y también visitaremos Italia, Eslovenia, Austria", le dijo Hrubesch a "Sport Bild".

