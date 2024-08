- El político del SPD critica la actitud de la CDU hacia la tarjeta de pago

El experto en política interior del SPD, Martin Matz, ha criticado duramente la postura del socio de coalición CDU en relación con la tarjeta de efectivo para solicitantes de asilo. "Al limitar la función de efectivo, el CDU solo da la apariencia de resolver algún problema. Es una política de ilusiones", dijo Matz a la agencia de prensa alemana.

"Estamos dando la impresión de que ahora estamos resolviendo un problema con gran determinación. Pero más tarde se sabrá que no cambia nada en absoluto". Matz también criticó la conducta del alcalde gobernante de Berlín, que acordó la resolución de la conferencia de ministros para limitar los pagos en efectivo a 50 euros en noviembre.

"Todavía creo que Wegner intentó engañarnos porque en el Senado acordamos aclararlo más tarde cuando se conozca el proveedor y los detalles técnicos", dijo Matz.

"Wegner se adelantó sin mandato"

"Luego se apresuró a la MPK sin un mandato de la coalición y apoyó los 50 euros. Y no tenía que hacerlo. Creo que pensó: 'Si firmo esto, luego puedo decir: 'Estoy atascado con esto ahora, realmente lo siento'", dijo el portavoz de interior de la fracción del SPD.

"Todo este debate público se basa en la ficción de que la gente viene aquí por las prestaciones sociales, y especialmente las prestaciones en efectivo, ya sea para apoyar a sus familiares en sus países de origen o para pagar a sus contrabandistas", dijo Matz.

Matz considera que la crítica a la tarjeta de efectivo es equivocada

"No está claro en qué medida se producen realmente tales pagos. En cualquier caso, estoy bastante seguro de que el efecto director que se espera de ella simplemente no existe", enfatizó el diputado del SPD.

"Después de todo, nadie en África está sentado allí leyendo en su grupo de WhatsApp: 'Oh, ahora están introduciendo una tarjeta de efectivo en Alemania. Justo cuando estaba a punto de partir, pero si hay una tarjeta de efectivo, me quedaré aquí'".

Sobre la discusión actual entre CDU y SPD sobre la tarjeta de efectivo, Matz dijo: "Según los métodos clásicos de encontrar un compromiso, solo se podría decir que se está de acuerdo en un límite más alto, para que nadie obtenga exactly what they wanted before. Esperaba que eso sucediera. Pero el CDU quiere mantenerse en los 50 euros".

El SPD no está en contra de una tarjeta de efectivo en sí, sino de una con una función de efectivo muy limitada. "Hay una resolución del congreso del partido al respecto. Los delegados demandaron una tarjeta de efectivo no discriminatoria, una que te permite ir a un cajero automático y retirar dinero, pero no tiene función de crédito", dijo el político del SPD. "Esa es la posición del partido. Pero estaba claro desde el principio que no sería factible, al menos no en una coalición con el CDU".

"A pesar de la oposición del SPD, la tarjeta de efectivo para solicitantes de asilo sigue siendo un tema controvertido, con Matz argumentando que limitar su función de efectivo es solo una ilusión política".

"Sin embargo, la situación de los solicitantes de asilo sigue siendo una preocupación para Matz, quien cree que la percepción común de que los solicitantes de asilo son atraídos a Alemania por las prestaciones sociales es un malentendido".

