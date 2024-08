- El político de la CDU Greff aboga por un aumento de los precios de alquiler por niveles.

El político de la CDU de Berlín, Christian Graeff, aboga por calcular los alquileres de las corporaciones de vivienda municipal en función de los ingresos de los residentes. "Es absurdo que alguien con unos ingresos considerables, simplemente porque lleva años viviendo en un piso, pague lo mismo que alguien con ingresos mínimos", declaró Graeff, portavoz de la CDU para la construcción y el desarrollo urbano, a la Agencia Alemana de Prensa. "Es difícil de entender".

Propuso que las corporaciones municipales deberían tener la libertad de ajustar los alquleres para aquellos que puedan permitírselo. Esto sería más equitativo, argumentó, y también podría ayudar a mejorar la situación financiera de las corporaciones de vivienda, que luchan por cumplir con los ambiciosos objetivos de vivienda en circunstancias difíciles. "Las inversiones en la vivienda existente a menudo tienen que posponerse porque los fondos se desvían hacia la construcción nueva y no se les permite aumentar los alquileres para cubrirlo".

Las corporaciones de vivienda municipal están sujetas a ciertas regulaciones. Pueden aumentar los alquileres en un máximo del 11 por ciento en un período de tres años, pero el alquiler total de sus aproximadamente 360.000 apartamentos no puede aumentar más del 2,9 por ciento anual, y el alquiler neto no puede superar el 27 por ciento de los ingresos del hogar.

Las corporaciones de vivienda municipal ofrecen vivienda subvencionada para personas con bajos ingresos a precios de alquiler básicos que van desde 6,50 a 9,00 euros por metro cuadrado, siempre y cuando tengan un certificado de derecho a la vivienda (WBS). En la construcción nueva, deben reservar la mitad de los apartamentos disponibles para personas con WBS. Por lo tanto, la otra mitad de los apartamentos para alquiler libre cuestan alrededor de 20 euros alquiler básico.

Graeff identifica un "gran problema" en esto. "Al final, alguien tiene que cubrir los costes de inversión", dijo. "Y si hay una cuota del 50 por ciento de WBS en las corporaciones públicas y estos apartamentos están subvencionados, la otra mitad naturalmente tiene que cofinanciarlo. Y eso es un problema mayor que la sociedad de clase media está luchando por encontrar apartamentos de alquiler asequibles".

Según Graeff, Berlín necesita actualmente al menos 200.000 apartamentos adicionales para aliviar un poco el mercado. Esta cifra no incluye siquiera la inmigración prevista. Por lo tanto, el objetivo de construcción de 20.000 nuevos apartamentos al año, heredado del anterior Senado rojo-verde-rojo pero aún por lograr, es escaso.

"Lo lograremos en los próximos años, perhaps not by 2025, but from 2026 onwards", dijo Graeff. Then, larger projects in new development areas would be completed. "Then there will be a significant jump upwards".

Sin embargo, todos los implicados aún deben hacer más esfuerzos. Graeff señaló barreras como los altos costes de construcción o tipos de interés. "But what we can do first of all, nationwide but also in Berlin, is to reduce the colossal bureaucracy". Espera la aprobación de la llamada Ley de Construcción Rápida, que se votará en la Cámara de Representantes antes de que termine el año. Graeff espera un considerable apoyo del gobierno federal para la construcción nueva.

Graeff sugirió que las corporaciones municipales deberían poder transferir algunos alquileres para inquilinos de mayores ingresos, ya que esto podría ayudar a cubrir los costes de inversión y mejorar la situación financiera de las corporaciones de vivienda. Debido a las regulaciones actuales, las personas de clase media encuentran dificultades para encontrar apartamentos de alquiler asequibles en Berlín, ya que a menudo tienen que cofinanciar los apartamentos subvencionados reservados para personas con ingresos bajos.

Lea también: