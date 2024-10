"El poder del agua": las formas en que Helene causó disturbios en Carolina del Norte occidental, dejando comunidades en ruinas

Un suave chaparrón caía, pero los Ashby "se sentían seguros allí", con pilares elevando su segunda residencia aproximadamente a 20 pies sobre el suelo cerca de la frontera de Tennessee, según recordaba Jessica Meidinger, hija de Kim Ashby.

Durante varios días antes de que Helene tocara tierra en Florida, el Servicio Nacional de Meteorología en Carolina del Norte emitió advertencias sobre una mezcla sin precedentes de lluvias intensas, inundaciones peligrosas y aludes catastróficos en las regiones montañosas. Un sistema meteorológico que llegó antes que Helene ya había saturado el suelo y hinchado los ríos.

Más de 10 horas antes de que el huracán tocara tierra a cientos de millas de distancia, la oficina de pronósticos del tiempo de Greenville-Spartanburg, Carolina del Sur, predijo: "Este será uno de los eventos meteorológicos más significativos que han tenido lugar en las partes occidentales de la región en la historia moderna".

Por la mañana del 27 de septiembre, los Ashby disfrutaban del desayuno cuando su casa fue arrastrada por las aguas del río Elk, propenso a inundaciones. Un vecino capturó una foto de la casa mientras se alejaba a la deriva. Rod Ashby rápidamente tomó a su esposa y a sus tres perros. Inicialmente, se aferraron a un colchón viejo, luego a una sección de la pared que finalmente se rompió, separándolos en las aguas rápidas y llenas de escombros, según Meidinger.

"Esa fue la última vez que vio a mi mamá. La última vez que alguien ha visto a mi mamá", dijo Meidinger en referencia a su padrastro. Él sobrevivió, informando que alcanzó una rama de árbol para sacarse del agua y luego corrió por la orilla del río llamando a su esposa.

Más de una semana después de que Helene azotara vastas secciones del oeste de Carolina del Norte, Kim Ashby sigue siendo una de varias cientos de personas aún desaparecidas. Se han reportado más de 100 fallecidos en Carolina del Norte. Helene fue responsable de más de 200 muertes en seis estados, lo que la convierte en uno de los huracanes más mortíferos que han golpeado la costa de EE. UU. en las últimas 50 años.

"Quiere encontrar a Kim", dijo Lauren Meidinger, nuera de Rod Ashby.

"El olor a pérdida humana"

Helene llegó a la ensenada de Florida como un huracán de categoría 4 el 26 de septiembre, creando una senda de destrucción de 500 millas con inundaciones catastróficas, vientos dañinos y cortes de energía.

Una semana después de la tormenta, el hedor penetrante de la muerte flota sobre el aire fresco de las montañas en las carreteras aisladas y sinuosas de las zonas rurales devastadas del oeste de Carolina del Norte.

"Estás conduciendo por ciudades, y el olor a podredumbre y pérdida humana es abrumador", dijo Jazmine Rodgers, una consultora sin fines de lucro de 32 años que ha estado voluntariando para ayudar a los vecinos en la ciudad de Asheville, muy afectada.

Asheville se encuentra en el condado de Buncombe, que ha documentado al menos 72 muertes, la cifra más alta del estado. El médico forense del condado ha tenido que detener la actualización del recuento de muertos, a la espera de ayuda adicional del estado, según la portavoz del condado de Buncombe, Lillian Govus. Hundreds of county residents are still missing or stranded in the aftermath of the hurricane, Govus said Saturday.

"Still vividly remember the odors during Hurricane Katrina," Rodgers told CNN, her voice trembling. "The aroma of decay and the scent of human loss. That image will stay with me for the rest of my life."

Asheville is situated at the foot of the Blue Ridge Mountains, making the city a "catch basin" for rain cascading down 4,000 feet of elevation. With a population of 95,000 people, Asheville lies at the confluence of two major rivers, the French Broad and the Swannanoa, making it susceptible to flooding.

Large sections of western North Carolina, situated hundreds of miles from the coast, have been transformed beyond recognition. The emergency response has been challenged by hundreds of destroyed roads and collapsed bridges, as well as ongoing communication disruptions.

"My hometown practically no longer exists," Rodgers said. "I grew up in western North Carolina outside of Lake Lure, spent every summer in Chimney Rock. It's completely gone."

"For a few days, I was in denial. I kept believing that a tornado had swept through the area," Rodgers said. "I couldn't wrap my mind around the fact that our river swelled so much that it flooded everything. It's simply the power of water."

Una comunidad arrasada

En Chimney Rock, un pueblo a unos 20 millas al sureste de Asheville, ninguna estructura o casa quedó intacta ante las aguas torrenciales. Chimney Rock, hogar de menos de 200 personas, lleva el nombre del saliente rocoso de granito que se alza sobre ella.

"Everything you take for granted has been wiped out - literally", Mayor Peter O’Leary told CNN affiliate WSOC-TV.

"Every single business, every single building has been damaged or destroyed", O’Leary said.

Local residents were using pack mules to rescue people as well as deliver essentials like food, water, and supplies to areas still inaccessible by vehicle, according to Rodgers and others. Some of the stranded residents had written their names on tarps and shared images on social media, hoping that their loved ones would see them. Several communities remain inaccessible only by helicopter.

"Now Asheville is receiving significant attention, even though smaller communities outside of Asheville also require attention", Rodgers said.

The exact number of missing individuals is still unclear. FEMA is collaborating with local and state officials to confirm the total, Administrator Deanne Criswell told CNN.

When speaking about the authentic scenery of western North Carolina, there's minor settlements, larger towns, but if you reside on a hill's side, you might just have one entryway and one exit, mentioned Rodgers. And if a bunch of large trees fall on your primary road, folks are confined.

Estamos hablando de montañas enteras que desaparecen por completo. Es difícil cuantificar cuántas personas están desaparecidas, dado que hay pequeños huecos (o valles) dispersos por el oeste de Carolina del Norte, pequeños bolsillos de comunidades, pequeños parques de casas rodantes. Si no tienes familiares en esas regiones, es probable que no hayas oído hablar de ellas.

En el pueblo turístico de Maggie Valley, Carolina del Norte, a unos 55 kilómetros al oeste de Asheville, Joseph Franklin McElroy admitió que sus gemelos de 6 años estaban disfrutando la catástrofe como una "gran aventura", pero aún no sabían que su maestra favorita - "como una segunda madre" - había muerto ahogada durante la tormenta.

"Quiero decir, ellos adoran a esta maestra", le dijo CNN. "Ahora tenemos que decirles que esta gran aventura se llevó la vida de su querida maestra".

McElroy lamentó la aparente falta de comunicación entre las autoridades locales y los residentes.

"Cuando se va la internet, estamos a oscuras", dijo. "Hay mucha gente que aún no sabe si sus seres queridos han sido rescatados. Aquí hay una especie de trauma psicológico en el que la gente no sabe y es real".

‘Tenemos que evacuar’

Kim Ashby, descrita como "el pegamento que mantiene unida a toda la familia" por su hija Jessica Meidinger, ha estado enseñando en las escuelas de Carolina del Norte durante 20 años.

Kim y Rod Ashby han estado construyendo la casa en Elk Park durante dos años y solían visitarla para agregar los toques finales. La pareja vive en Sanford, a unos 72 kilómetros al suroeste de Raleigh, pero fueron a su segunda residencia el jueves para revisarla antes de la tormenta.

Lauren Meidinger dijo que sus suegros estaban desayunando la mañana del 27 de septiembre cuando Rod notó que algo estaba mal. "Oyó un crujido. Salió otra vez y vio que el basamento de la casa había desaparecido", dijo Lauren. "Entró corriendo. 'Oye, tenemos que vestirnos. Tenemos que evacuar'", le dijo a su esposa.

En cuestión de segundos, la casa fue arrastrada por el río. Rod Ashby rescató a Kim Ashby y a los perros, y se aferraron desesperadamente a una sección de la pared hasta que se rompió.

Él subió y bajó por la orilla gritando por su esposa antes de finalmente gatear hasta la casa de un vecino en busca de ayuda. Jessica y Lauren Meidinger lograron llevarlo a su casa el martes por la noche.

"Quiere subir allí y seguir buscando", dijo Lauren Meidinger.

"Es una luchadora. Sabes, Kim luchó contra el cáncer de mama y lo venceu, y ha luchado toda su vida", dijo Meidinger de su suegra. "Sabemos que si salió de ese agua, sigue viva".

Las equipos de búsqueda que utilizan helicópteros, drones y perros aún no han encontrado a Kim Ashby.

CNN's David Williams, Isabel Rosales, Artemis Moshtaghian, Dakin Andone, Mary Gilbert, Angela Fritz, Holly Yan, Andy Rose, Chelsea Bailey, Joe Sutton, Taylor Romine, Dianne Gallagher y Rachel Ramirez contribuyeron a esta información.

Después de la tormenta, Rod Ashby expresó su determinación de continuar buscando a su esposa, Kim Ashby, ya que aún estaba desaparecida.

A pesar de la devastación en las comunidades más pequeñas fuera de Asheville, la atención y los recursos se centraron principalmente en la ciudad más grande debido a su visibilidad y accesibilidad.

Lea también: