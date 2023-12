El poder de tres: cómo Arnold Palmer, Gary Player y Jack Nicklaus revolucionaron el golf

Gracias a la combinación del estilo de juego "de capa y espada" de Arnold Palmer, la fuerza de voluntad de Gary Player y la brillantez absoluta de Jack Nicklaus, este triunvirato de grandes del golf catapultó el juego a la era moderna.

Si el trío llegó a redefinir cómo se jugaba al golf entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1980, inusualmente para unos rivales deportivos, también forjaron relaciones duraderas por el camino, hasta el punto de que las esposas de Nicklaus y Palmer también eran mejores amigas.

"Éramos tres grandes en amistad, como hermanos", declaró Player, de 85 años, al programa Living Golf de la CNN. "Viajábamos a China, viajábamos a Sudáfrica, por toda Europa.

"Recorrimos todo el mundo, Australia, todos juntos. Y básicamente vivíamos juntos, jugando muchos partidos de televisión y exhibiciones juntos".

Player recuerda haber tenido un enfrentamiento con Palmer en uno de sus campos, pero el "afecto" que se tenían facilitó la reconciliación.

"Entramos y almorzamos juntos y puedo recordarlo vívidamente, los dos llorábamos porque creo que nos teníamos tanto afecto que no queríamos que eso afectara a nuestra amistad. Así que nos reímos juntos a la vez que llorábamos juntos".

'Ese hombre va a ser un campeón'

Palmer fue el primero del trío en alcanzar el estatus de superestrella del golf. Incluso el gran Nicklaus, el hombre que ha ganado más majors en una carrera profesional de golf, admitió que formó parte del "ejército de Arnie" durante sus primeros años.

Nicklaus recuerda haber dado un clinic de drive en Athens, Ohio, cuando tenía 18 años, con Palmer, y haber superado a su rival en 40 yardas.

Nicklaus recuerda que le dijo a Palmer: "Acabo de superarte en 40 yardas". Palmer respondió: "Sí, pero yo tiré 63 y tú 67".

El sudafricano Player recuerda haber visto a Palmer golpeando bolas en un tee de prácticas en 1957 y haber pensado: "Bueno, ese hombre va a ser un campeón".

La predicción de Player fue clarividente. Un año más tarde, Palmer ganó su primer Major, alzándose con la famosa Chaqueta Verde a los 28 años. Se enfundaría la Chaqueta Verde del Masters tres veces más, además de ganar el US Open en 1960 y el Open Championship en dos ocasiones.

Ayudado por su agente Mark McCormack -que acabaría representando tanto a Nicklaus como a Player-, Palmer se convirtió en una superestrella mundial, viajando por todo el mundo para mostrar sus habilidades con los palos y ayudado por el carisma que "rezumaba", según la leyenda sudafricana del golf.

Su pasión por el juego era prodigiosa, según Player.

"Incluso a medida que se hacía mayor, no podía superar los 90 años, pero seguía queriendo salir a jugar con los socios y con la gente", afirma Player.

El ascenso de Palmer a la fama vino acompañado de la llegada de la televisión a todo Estados Unidos, lo que permitió a la gente de todo el país verle ganar sus primeros majors.

"Les encantaba el hombre corriente que llegaba a la cima y mataba a todos los dragones", explicó Nicklaus.

Pero fue el estilo de juego de Palmer en el campo lo que le convirtió en un jugador tan simpático para los espectadores. Nicklaus, ganador de 18 majors, le llama una especie de "Robin Hood".

"Parecía que quería golpear en el bosque, para poder dar un golpe espectacular y emocionar a todo el mundo", dijo. "Y lo hizo. Le pegaba mucho al bosque y tenía tiros espectaculares con los que todo el mundo se identificaba.

"Y emocionaba a todo el mundo. Se subía los pantalones y llevaba un cigarrillo colgando de la boca".

Competitividad

La naturaleza competitiva de los autoproclamados "Tres Grandes" del golf les llevó a conseguir cosas más grandes y mejores.

Nicklaus y Palmer a menudo se quedaban fuera de la lucha por los torneos, tal era el fuego competitivo entre los dos, según el ganador de 18 majors.

Nicklaus recuerda especialmente el Masters de 1975, en el que ambos estaban cerca de la cabeza de la clasificación después de dos rondas.

"Estábamos jugando la tercera ronda y yo hice 73 golpes y Arnold 75. Nos dimos la mano en la última ronda. Nos dimos la mano en el último hoyo y me dijo: 'Lo hemos vuelto a hacer. Nos estamos quedando fuera del torneo'.

"Volví, hice una buena última ronda y acabé ganando el torneo. Pero Arnold se echó a sí mismo del torneo. Y así no se juega al golf.

"Se juega al golf controlándose a uno mismo. Y tú eres la única persona que puedes controlar, no el campo. Así que tienes que tener eso en cuenta, pero no lo hicimos. Éramos demasiado testarudos. Éramos demasiado competitivos".

Incluyendo sus 18 majors, Nicklaus consiguió 73 victorias en el PGA Tour, la tercera mayor cantidad de la historia. Palmer consiguió 62 victorias en el PGA Tour, la quinta mayor cantidad de la historia. Player logró 24 victorias en el PGA Tour, además de 116 victorias internacionales.

Player establece similitudes entre la pasión y el empuje del trío y el espíritu competitivo que Tiger Woods, 15 veces ganador de majors y empatado con la mayor cantidad de victorias de la historia en el PGA Tour, aporta al juego.

"Éramos los competidores más fieros que el mundo haya visto jamás", dice Player.

"Pero el caso es que nos teníamos un gran afecto. Cuando estábamos en el campo de golf lo dejábamos muy claro: 'Quiero ganarte. Y si me ganas, te miraré a los ojos y te diré bien hecho'".

Cambio de opiniones

Aunque el Open Championship es uno de los galardones más codiciados del golf mundial, no siempre fue así.

Player había ganado el torneo en 1959, pero antes de que Palmer hiciera su primera aparición en él un año más tarde, muy pocos golfistas estadounidenses habían viajado al Reino Unido para participar en el torneo.

Al llegar como vigente campeón del Masters y del US Open, Palmer aportó un cierto caché a sus compatriotas que lo veían en casa en su camino hacia el segundo puesto, según Nicklaus.

"Los escoceses le adoraban. Andrew's y Kel Nagle le gana por un golpe. Y de repente, todos los jugadores americanos querían ir al Open Británico", dijo Nicklaus.

George's en julio, con 51 golfistas estadounidenses entre los 156 participantes, incluido el ganador final, Collin Morikawa.

Aunque Player afirma que el Open "sería lo que es hoy sin" la influencia de Palmer, sí cree que la llegada del estadounidense al evento contribuyó a atraer más atención hacia él en Estados Unidos.

El Open Championship con Ben Hogan, Sam Snead, Gene Sarazen, Peter Thomson, Roberto De Vicenzo y cientos de otros jugadores que ayudaron a hacer del Open un gran campeonato".

"¿Lo mejoró Arnold Palmer cuando llegó? Sí. Aquí estaba este hombre carismático jugando tan bien en Estados Unidos, se cruza, sin duda, le hizo al Abierto una inmensa cantidad de bien, pero nunca podemos darle a un solo hombre el crédito por el campeonato más grande del mundo."

Desde su muerte en 2016, Palmer ha sido honrado en todo el juego del golf y el incluso por el Servicio Postal de Estados Unidos - emitieron un sello conmemorativo en honor al gran golfista en 2020.

"Creo que la mayoría de los chicos se dieron cuenta de que lo que Arnold hizo por el juego fue más que nadie", dijo Nicklaus, al rendir homenaje a su "héroe".

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

"Su influencia en el juego, su comportamiento, la forma en que se manejaba, tenía que ser señorial cuando tenía que ser señorial, presidencial cuando tenía que ser presidencial, humilde cuando tenía que ser humilde. Arnold hizo un gran trabajo en todo eso. Y creo que todos le debemos mucho", añade Nicklaus.

"No sólo los profesionales le debemos mucho, sino también el golf. Han pasado cinco años, pero echo de menos a mi amigo.

"Hablé con él unas dos semanas antes de que falleciera. Y era el mismo de siempre. Le dije: '¿Cómo te va, AP?' Me contestó: 'Creo que me estoy preparando para salir y golpear algunas bolas. Me siento muy bien. Lo mejor que me he sentido en mucho tiempo, estoy deseando salir ahí fuera'.

"No estaba más cerca de prepararse para ir a golpear pelotas de golf que un hombre en la luna, pero no quería que yo supiera nada diferente. Así que le di crédito por eso, y por eso, le quiero. Le echaremos de menos siempre".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com