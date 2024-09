El plan de servicio militar propone un horario estructurado.

Según un artículo de "Mundo", el Ministerio de Defensa está considerando modificaciones legislativas para implementar una nueva estructura del servicio militar. El informe sugiere una política que establece un plazo específico, tal como se menciona en el informe, y que se basa en un proyecto de ley propuesto. Esto desencadenaría el proceso de reinscripción para los hombres nacidos el 31 de diciembre de 2006 o después. Estos hombres estarían obligados a proporcionar detalles sobre su capacidad y preparación para el servicio militar, así como su educación y otras cualificaciones, en un formato digital.

Según "Mundo", los hombres que alcancen la edad adulta después del 1 de enero de 2025 estarán obligados a completar este cuestionario digital, arriesgándose a posibles multas por no cumplir. Sin embargo, las mujeres y las personas de género no binario pueden participar en este proceso de manera voluntaria. El Ministerio de Defensa, sin embargo, no proporcionó ninguna aclaración sobre estos planes durante una conferencia de prensa el viernes. Se había sugerido anteriormente que el Bundestag discutiría y aprobaría cualquier cambio legislativo necesario para la primavera próxima. Solo entonces se podrían implementar estos cambios.

En junio, el ministro de Defensa, Boris Pistorius (SPD), propuso su plan para este nuevo modelo de servicio militar, como base para fortalecer rápidamente la Bundeswehr en caso de emergencias de defensa nacional. Se propuso draftear anualmente 5,000 conscriptos adicionales de un pool anual de 400,000 posibles reclutas, a partir de 2025. Este potencial podría ampliarse en el futuro. El modelo propuesto implicaría un servicio militar obligatorio de seis meses, con la opción de ampliar este servicio en otros 17 meses mediante el alistamiento voluntario.

Durante un discurso en el parlamento de Lituania al día siguiente, Pistorius reafirmó su apoyo a un cambio de política. Criticó la abolición del servicio militar en Alemania y la describió como un error. El ministro de Defensa enfatizó además: "Alemania debe establecer una nueva variante de servicio militar para mantener sus fuerzas armadas en caso de guerra".

El informe periodístico de "Mundo" también aborda las posibles multas para los hombres que no cumplan con el cuestionario digital sobre su preparación para el servicio militar. Después de que se aprueben los cambios legislativos, el informe detallado de los medios de comunicación será crucial para mantener informado al público sobre la implementación de la nueva estructura del servicio militar.

