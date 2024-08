- El plan de la nación para abrazar a las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ +

After a series of discriminatory incidents against the LGBTQ+ community in Mecklenburg-Vorpommern, the state government revised its "Diversity and Tolerance Mecklenburg-Vorpommern - United in Diversity" strategy on Tuesday. Over 80 initiatives will be executed in the coming years to further integrate LGBTQ+ concerns into society, as revealed by the Ministry of Social Affairs.

In sincerity, educators' training will include queer issues, according to a ministry representative. The umbrella term "queer" encompasses individuals such as lesbians, gays, bisexuals, transgender persons, and intersex people. The acronym LSBTIQ* is also commonly used for this group.

El banco del arcoíris de Rostock vandalizado

Lamentablemente, la hostilidad anti-LGBTQ+ y los intentos de intimidación siguen siendo prevalentes en la sociedad y están en aumento, reconoció Sylvia Grimm, Secretaria de Estado de Asuntos Sociales. "El vandalismo recurrente del banco del arcoíris de Rostock y el reemplazo de la bandera del arcoíris por una esvástica en la estación de Neubrandenburg son solo dos ejemplos de esto", lamentó Grimm. Grimm abogó por la aceptación de la comunidad LSBTIQ* en la sociedad.

Un estudio en línea de 2020 realizado por el ministerio encontró que el 72% de los participantes LSBTIQ* dijeron sentirse cómodos expresando su orientación sexual o identidad de género en MV. Sin embargo, la mitad de los encuestados había sufrido reacciones negativas como discriminación, rechazo o exclusión debido a su orientación sexual o identidad de género en los últimos cinco años. Las personas transgénero e intersexuales fueron afectadas de manera desproporcionada.

La población en general es aceptante

Paralelamente, se llevó a cabo un estudio representativo de los residentes de MV en 2020 para evaluar sus actitudes. Según el estudio, la mayoría de la gente demostró tolerancia en 2020. Por ejemplo, el 81% dijo que no tendría objeción si el cuidador de guardería de su hijo fuera gay o lesbiana. El 67% creía que los estudiantes deben aprender sobre las diversas orientaciones sexuales en la escuela.

El plan de acción se enviará ahora al parlamento estatal para información. El ministerio reveló que numerosas asociaciones habían contribuido a su desarrollo.

A pesar del progreso en la aceptación social, como se indica en el estudio representativo de 2020 que muestra que el 81% de los residentes no tendría objeción a un cuidador de guardería gay o lesbiano, el vandalismo del banco del arcoíris de Rostock y el reemplazo de la bandera del arcoíris por una esvástica en la estación de Neubrandenburg destacan la necesidad de una mayor aceptación y tolerancia hacia la comunidad LSBTIQ*. Para lograr una sociedad más inclusiva, es crucial que sigamos fomentando la aceptación, como abogó Grimm.

Lea también: